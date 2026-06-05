Temporada de neve no Hemisfério Sul: o que considerar no planejamento de segurança para as férias de julho - (crédito: Uai Turismo)

Temporada de neve no Hemisfério Sul: o que considerar no planejamento de segurança para as férias de julho ((Foto: divulgação Magnific))

As férias de julho aproximam-se e, com elas, o fluxo de brasileiros rumo aos destinos de neve do Hemisfério Sul atinge seu ápice. Enquanto a logística tradicional foca em passagens aéreas e hospedagem, o mercado de turismo observa uma sofisticação crescente na demanda por segurança. Para quem busca as pistas de esqui e snowboard na Argentina ou no Chile, o seguro-viagem deixou de ser um item burocrático para se tornar um pilar estratégico de previsibilidade financeira.

Proteção para esporte amador: o diferencial nas pistas

A prática de esqui, mesmo em nível amador, carrega riscos inerentes que podem impactar severamente o orçamento de uma viagem se não houver cobertura adequada. Especialistas do setor, como a Vital Card, apontam que um dos maiores gargalos para o viajante era a necessidade de contratar adicionais específicos para esportes de inverno.

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Atualmente, a tendência de mercado é a inclusão da cobertura para esqui amador (modalidade lazer) dentro dos planos padrão. No caso da Vital Card, essa proteção já está prevista sem custos extras, com limites específicos para despesas médicas decorrentes da prática. É uma mudança que simplifica a jornada do turista, exigindo atenção apenas se a prática for profissional ou envolver competições, situações que ainda demandam aditivos contratuais.

Logística regional e ampliação de cobertura

Para destinos na América Latina, a logística de saúde apresenta particularidades. Observando o comportamento do trade, empresas como a Vital Card têm adotado estratégias de “cobertura em dobro” para destinos vizinhos. Na prática, ao adquirir um plano de USD 60 mil, o viajante conta com um teto de USD 120 mil para despesas médicas gerais, um diferencial competitivo importante para quem busca segurança em centros de esqui renomados como Bariloche ou Valle Nevado.

Outro ponto técnico relevante para o viajante de luxo é a modalidade de cobertura “por evento”. Diferente dos seguros que consomem o limite total ao longo da viagem, a estrutura mantida pela Vital Card aplica o limite contratado a cada nova ocorrência. Isso garante que, em caso de múltiplos imprevistos, o teto de proteção seja renovado, mantendo a integridade do planejamento financeiro até o retorno.

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Gestão de imprevistos em alta temporada

A alta temporada de inverno costuma sobrecarregar a malha aérea, aumentando a incidência de atrasos e problemas com bagagens. Além da assistência médica, o ecossistema de proteção atual da Vital Card abrange:

Danos à bagagem: Indenizações complementares às pagas pelas companhias aéreas.

Atrasos de voo: Cobertura para multas e remarcações, essenciais em conexões apertadas.

Serviços 24h: Atendimento via WhatsApp e aplicativos, priorizando a agilidade no suporte ao passageiro.

O planejamento para aproveitar a neve no hemisfério sul exige uma visão que ultrapassa a reserva de pistas e hotéis. A escolha de um seguro-viagem que compreenda as particularidades dos esportes de inverno e ofereça suporte logístico em tempo real é o que separa uma viagem de lazer de um potencial prejuízo financeiro. Ao priorizar coberturas que protejam o esqui amador e garantam assistência em dobro na região, o viajante assegura que o único foco das férias seja, de fato, a experiência nas montanhas.

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