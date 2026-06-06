Estamos desaprendendo a conversar? (Foto: Imagem gerada por IA)

A era da comunicação rápida

Sou do tempo em que escrever era quase um ritual. As cartas, que nos proporcionavam momentos prazerosos, exigiam planejamento, os textos demandavam revisão e até uma simples conversa presencial carregava uma riqueza de detalhes que hoje parece cada vez mais rara.

O mundo mudou, a tecnologia encurtou distâncias, democratizou muito o acesso à informação para todos e colocou uma quantidade praticamente infinita de conhecimento ao alcance de qualquer pessoa que possua um telefone celular conectado à internet. O problema, é que nem sempre sabemos usar, as informações que recebemos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em tese, deveríamos estar vivendo a era mais rica da história em termos de aprendizado e desenvolvimento intelectual. Nunca tivemos acesso tão rápido a livros, artigos científicos, cursos, bibliotecas digitais, museus virtuais e ferramentas de pesquisa.

Nunca foi tão fácil aprender, no entanto, paradoxalmente, também nunca parecemos tão apressados para pensar.

Quando as palavras perdem espaço

Junto com a agilidade incrível, a comunicação digital trouxe com ela novos códigos. Abreviações substituem palavras inteiras, frases completas cedem espaço para siglas, Emojis, aqueles pequenos símbolos gráficos utilizados para representar emoções, reações ou sentimentos, passaram a substituir argumentos, explicações e até diálogos inteiros.

Os memes, que originalmente surgiram como manifestações criativas e bem-humoradas da cultura digital, transformaram-se em instrumentos de comunicação cotidiana. Todos nós os consumimos intensamente. Muitas vezes, uma imagem com poucas palavras parece suficiente para explicar um pensamento complexo.

Mas será mesmo?

A língua portuguesa é uma das maiores riquezas culturais do Brasil. Rica em nuances, expressões regionais, construções poéticas e possibilidades de interpretação! A língua pátria nos permite, que sentimentos, ideias e conceitos sejam transmitidos com profundidade e beleza.

LEIA TAMBÉM: Tempos de aceleração, mais imagem, menos cultura

Quando reduzimos nossa comunicação a símbolos, abreviações e reações instantâneas, não estamos apenas simplificando a forma de falar. A meu ver estamos, em certa medida, simplificando a forma de pensar.

Não se trata de condenar a evolução da linguagem, algo absolutamente natural ao longo da história, a questão e o que gostaria, é refletir sobre o quanto estamos renunciando à riqueza de nosso vocabulário, que nos permite interpretar o mundo de maneira mais ampla, crítica e sofisticada.

A pressa que ninguém pediu

A internet nasceu com a promessa de acelerar o acesso ao conhecimento e cumpriu essa promessa. O problema é que ela também acelerou quase tudo.

Hoje, não basta ler, é preciso ler rápido. Não basta assistir, é preciso consumir vários conteúdos ao mesmo tempo. Não basta refletir, é preciso opinar imediatamente.

Concordam que essa pressa pode ser uma cilada? Atualmente, vivemos sob a lógica da urgência permanente.

A consequência é que passamos a valorizar mais a velocidade da informação do que a qualidade da compreensão. O conhecimento, que deveria ser construído por meio da observação, da análise e da reflexão, muitas vezes é substituído por manchetes, vídeos de poucos segundos e opiniões reproduzidas sem qualquer aprofundamento.

Temos mais informação do que nunca, mas isso não significa necessariamente que estamos mais bem informados.

A exposição como hábito coletivo

Outro fenômeno curioso dos tempos atuais é a necessidade crescente de exposição. Como gostam de se mostrar! As redes sociais, que nasceram como ferramentas de conexão entre pessoas, tornaram-se verdadeiras vitrines permanentes da vida cotidiana.

Encontros, viagens, relacionamentos, opiniões, compras, dificuldades, alegrias e frustrações são compartilhados em tempo real para um público muitas vezes desconhecido.

Naturalmente, cada indivíduo tem o direito de expor aquilo que desejar. O problema não está na exposição em si. O problema surge quando esquecemos que toda exposição inevitavelmente abre espaço para reações.

Ao publicar aspectos da vida pessoal em ambientes digitais, cria-se uma arena pública onde qualquer pessoa se sente autorizada a comentar, interpretar, criticar, julgar e até condenar comportamentos alheios.

Muitas vezes sem rosto, sem responsabilidade e muitas vezes, sem educação.

A falsa sensação de anonimato tem estimulado um comportamento que dificilmente seria reproduzido em uma conversa presencial. Pessoas que jamais diriam determinadas palavras olhando nos olhos de alguém, se sentem confortáveis para fazê-lo atrás de uma tela.

O resultado é um ambiente cada vez mais hostil, marcado por agressividade, intolerância e ausência de limites.

Conhecimento, educação e convivência em risco

Foto gerada por IA

Talvez a questão mais preocupante não esteja na tecnologia em si, afinal, a tecnologia é apenas uma ferramenta. A verdadeira questão está na forma como escolhemos utilizá-la. Estamos utilizando a internet para ampliar nosso repertório cultural ou apenas para confirmar aquilo que já pensamos?

Estamos utilizando a inteligência artificial para aprender mais ou apenas para produzir mais rápido? Estamos utilizando as redes sociais para nos conectar ou para competir? Estamos cultivando relações humanas ou colecionando seguidores?

LEIA TAMBÉM: A vida em modo deslizar, o fascinante universo dos reels

Essas perguntas talvez sejam mais importantes do que qualquer avanço tecnológico anunciado nos próximos anos, porque nenhuma inovação será capaz de substituir valores fundamentais como respeito, empatia, educação, capacidade crítica e convivência social saudável.

Seguir ou refletir?

Ao observarmos o comportamento coletivo da sociedade contemporânea, é impossível não perceber que estamos diante de uma encruzilhada.

Nunca tivemos tantos recursos tecnológicos disponíveis. Nunca estivemos tão conectados. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Ainda assim, convivemos com uma crescente dificuldade de dialogar, de ouvir opiniões divergentes, de construir relações duradouras e até de utilizar plenamente a riqueza da nossa própria língua.

Fico pensando se talvez, este não seja o momento de fazermos uma pausa e refletirmos com sinceridade.

Será que estamos percebendo que nossa educação, nosso conhecimento, nossa vida social e nossas relações interpessoais estão sendo fortalecidos por toda essa revolução digital ou, silenciosamente, estamos permitindo que eles se tornem cada vez mais frágeis?

As respostas, ao que tudo indica, não está nos algoritmos, nas redes sociais ou na inteligência artificial, ela continua estando, como sempre esteve, nas escolhas que fazemos todos os dias.

Até a próxima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo