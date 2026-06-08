Slow travel na Turquia: as vilas mais charmosas para uma jornada de luxo e autenticidade - (crédito: Uai Turismo)

Slow travel na Turquia: as vilas mais charmosas para uma jornada de luxo e autenticidade (Foto: Kale Ucagz-Antalya/ TürkiyeTourismPromotionandDevelopmentAgency(TGA))

Em 2026, a busca por significado superou a pressa dos roteiros tradicionais, consolidando o slow travel na Turquia como a filosofia definitiva para o viajante contemporâneo. De acordo com o Relatório de Perspectivas da Comissão Europeia de Viagens, o interesse por experiências imersivas saltou de 22% para 26% neste ano. Mais do que uma tendência, o “viajar devagar” reflete o desejo de trocar a quilometragem pela conexão real, priorizando destinos onde o tempo parece ditar suas próprias regras.

Neste cenário, as vilas turcas emergem como refúgios de sofisticação rústica. Entre as montanhas da Anatólia e o azul profundo da costa, vilarejos premiados pela ONU Turismo convidam a um mergulho na gastronomia farm-to-table, na arquitetura vernacular e em tradições preservadas com maestria.

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Conheça os destinos que definem o novo luxo da hospitalidade turca:

Bárbaros: hospitalidade e o charme de Urla

Reconhecida como uma das “Best Tourism Villages”, Bárbaros é uma joia de 700 anos em Izmir. Aqui, o luxo reside na simplicidade refinada das casas de pedra e na tradição Çat Kap (Bater à Porta), onde o visitante é recebido com refeições caseiras preparadas com o azeite extravirgem da região e ervas frescas do Egeu.

(Foto: divulgação TürkiyeTourismPromotionandDevelopmentAgency/ TGA)

Para os entusiastas da alta gastronomia, a vila serve como a base perfeita, pois está a apenas três quilômetros da Rota dos Vinhedos de Urla, região que concentra a maior densidade de restaurantes do Guia MICHELIN na Turquia. É o equilíbrio ideal entre o rústico autêntico e o requinte culinário.

Kale Üçaz e Ormana: do Mediterrâneo às Montanhas Taurus

Na Riviera Turca, Antália revela duas faces distintas do turismo sustentável. Kale Üçaz, a “Vila do Castelo”, encanta com suas ruas estreitas que levam a oficinas de arte e ao castelo medieval. É a porta de entrada para a Via Lícia, uma das trilhas mais icônicas do mundo, unindo história e aventura náutica.

(Foto: divulgação TürkiyeTourismPromotionandDevelopmentAgency/ TGA)

Já nas Montanhas Taurus, Ormana é um paraíso arquitetônico famoso pelas “casas de botão”, estruturas de pedra e cedro construídas sem argamassa. Muitas dessas relíquias funcionam hoje como hotéis boutique, oferecendo uma estadia imersiva. A experiência é completada pela tecelagem de seda Glamk e iguarias locais, como o queijo de cabra artesanal e cogumelos morchella.

Antl: uma imersão medieval em Tur Abdin

Localizada em Mardin, a vila de Antl (antiga Hah) transporta o viajante para uma atmosfera medieval única. Parte da lista indicativa da UNESCO, a região de Tur Abdin é um mosaico cultural onde mosteiros ortodoxos siríacos convivem com a arquitetura cor de mel da Anatólia.

(Foto: divulgação TürkiyeTourismPromotionandDevelopmentAgency/ TGA)

A gastronomia local é um capítulo à parte, com vinhos siríacos caseiros e receitas centenárias que utilizam especiarias raras. Para quem busca autoridade cultural, hospedar-se no complexo da igreja da vila ou nas casas de pedra de Midyat, cenários frequentes de produções cinematográficas turcas, é uma experiência de valor inestimável.

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