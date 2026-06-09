Viagem Dia dos Namorados: o roteiro ideal para cada tipo de casal - (crédito: Uai Turismo)

Viagem Dia dos Namorados: o roteiro ideal para cada tipo de casal ((Fotos: divulgação Decola Boituva))

O conceito de celebração mudou. Em 2026, a tendência que domina o mercado é a “experiência contemplativa”. Mais do que um presente físico, os casais buscam uma viagem Dia dos Namorados que gere conexão real. Seja em Minas Gerais, pelo Brasil ou no exterior, o segredo está em alinhar o roteiro à personalidade da relação.

Descubra o seu destino ou experiência para a viagem do dia dos namorados, de acordo com o perfil de cada casal:

O casal “Luxo e Contemplação”: nas alturas e além

Para quem busca exclusividade absoluta, o céu é o cenário. Em Boituva (SP), o balonismo com o Projeto Decola oferece voos VIP ao nascer do sol com brinde de espumante. No Paraná, o Hotel Boutique Vinícola Araucária une gastronomia refinada à tranquilidade dos vinhedos.

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Em São Paulo, Campinas e Brasília toda a rede Meliá oferece programação especial com jantares exclusivos, experiências românticas e hospedagens especiais. No exterior, o Chile segue imbatível: jantares sob as estrelas no Deserto do Atacama ou o isolamento luxuoso de Torres del Paine, na Patagônia, são escolhas certeiras.

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O casal “Raiz e Boêmio”: a essência de Minas

Minas Gerais é o berço do romance intimista. Cidades como Tiradentes, Poços de Caldas e Monte Verde seguem no topo da lista, mas a capital, Belo Horizonte, surge com propostas disruptivas. A capital e o interior mineiro oferecem o aconchego que a data pede.

Com temperaturas mais baixas nesta época do ano, clima de montanha e tradição em viagens românticas, Poços de Caldas se torna um dos destinos mais procurados por casais em Minas Gerais no Dia dos Namorados. As paisagens serranas, as águas termais e o charme acolhedor da cidade ajudam a criar o cenário ideal para experiências a dois. O Cassino All Inclusive Resort Poços de Caldas by Nacional Inn e o Hotel Nacional Inn Poços de Caldas têm programação especial para a data.

O Porcão inova com o “Mês dos Namorados”, permitindo celebrar com seu clássico rodízio durante todo o mês de junho. Para experiências temáticas, a Cervejaria Monka e a Forja Taverna (com sua vibe medieval e música ao vivo) são paradas obrigatórias.

Se a preferência for culinária japonesa, o Yakan mantém seu rodízio premium, enquanto o Pinga e Frita, no Mercado de Origem, oferece um deck charmoso para uma noite intimista.

O casal “Moderno”: pé na estrada e na areia

Para quem gosta de movimento, o São Pedro Thermas Resort (SP) combina romance com festas juninas e clima de Copa. No litoral, o Brut by Slaviero em Balneário Camboriú traz design sofisticado a poucos passos do mar. No Rio de Janeiro, o charme mediterrâneo do Arp Bar (Hotel Arpoador) ou as receitas autorais do Quitéria (Ipanema Inn) garantem um jantar inesquecível à beira-mar. Já para quem quer vista cinematográfica o Rio Othon na Praia de Copacabana é uma das vistas mais cobiçadas da Cidade Maravilhosa. Já em Petrópolis, a Locanda Bela Vista oferece o refúgio perfeito em um casarão histórico na serra.

O casal “Início de Namoro”: intimidade e conforto

Se o relacionamento é recente, a aposta deve ser em destinos com infraestrutura completa que tirem o peso da organização das costas do casal. Resorts no interior de São Paulo ou hotéis boutique no Rio de Janeiro e interior de Minas são ideais.

Para quem prefere a privacidade do lar sem perder o requinte, o Maná em BH criou uma experiência de sushi interativo, onde o casal finaliza o prato junto. É a escolha ideal para quem quer fugir das filas e focar apenas na companhia um do outro.

Solteiros: a celebração da liberdade

O dia 12 de junho também é dia de novas conexões. O Jângal promove o famoso “Tinder do Jângal” com aplicativo de paquera ao vivo, enquanto a rede Porks divide suas unidades entre o refúgio romântico (Castelo) e a agitada “Noite dos Solteiros” (Casarão), com dinâmicas de pulseiras para facilitar o match real.

O turismo de experiência em 2026 é sobre personalização. Não existe mais um ‘destino único’, mas sim o cenário certo para cada história. Seja em uma noite regada a Champagne Lallier no Locale Trattoria, ou em um refúgio serrano, o luxo contemporâneo é o tempo que dedicamos a quem amamos. E, claro, um casal apaixonado não precisa de data para comemorar. Então, senão der pra ir nesse próximo dia dos namorados, vale deixar o seu destino preferido na sua bucket list!

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