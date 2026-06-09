Hidrofoil na Praia do Preá: o novo hub do esporte no Brasil ((Foto: divulgação/ Tiago Azzi))

O litoral oeste do Ceará, reafirma sua posição como um dos destinos mais cobiçados do mundo para os entusiastas dos esportes de vento. Entre os dias 29 de junho e 3 de julho de 2026, o vilarejo recebe a segunda edição dO Maravilhoso Mundo Foil (MMF) para a prática de hidrofoil na Praia do Preá, evento que já se posiciona como o principal ponto de encontro da modalidade no Brasil. A iniciativa, que une a Escola Ecoar, o Instituto S.E.R. Brasil, e a pousada Rancho do Peixe atrai cerca de 60 participantes para uma imersão que equilibra alta performance esportiva, aulas técnicas e o charme da cultura regional.

O Hidrofoil na Praia do Preá ganha contornos de exclusividade ao reunir atletas de elite e autoridades do setor. Entre os nomes confirmados estão Isabela Furtado, o pioneiro Fernando Mizo Novaes, além de Marco Dalpozzo, Eduardo Fernandes (o Rato) e Daniel Azevedo, presidente da Confederação Brasileira de Vela. A presença de Felicitas Ceballos, atual campeã brasileira de Wingfoil, reforça o nível técnico do encontro, que abrange desde submodalidades com vela, como o Wingfoil e Kitefoil, até práticas sem vela, como o Prone e Tow foil.

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Programação além do mar

A experiência proposta pelo MMF transcende o mar (Foto: divulgação)

A programação integra-se à comunidade local através de diálogos com velejadores nativos e pescadores, respeitando as tradições cearenses. O cronograma inclui ainda práticas de yoga, meditação, rodas de capoeira e uma feira permanente com as últimas tendências em equipamentos e acessórios aquáticos. No encerramento, o compromisso ambiental se faz presente em uma ação de limpeza coletiva na praia, seguida por um downwind de 12 km até Jericoacoara, finalizando com um jantar pé na areia na pousada Vila Kalango.

Para os interessados em participar desta imersão técnica e cultural, as inscrições e informações detalhadas sobre o Maravilhoso Mundo Foil podem ser acessadas diretamente no portal oficial da Escola Ecoar. O evento ocorre na Praia do Preá, com atividades centralizadas no Rancho do Peixe, referência mundial em hospitalidade e esportes de vento, entre os dias 29 de junho a 3 de julho.

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