Sustentabilidade na hotelaria: marcas ampliam agenda ESG ((Foto: imagem gerada por IA))

Referência em cuidados naturais para cabelo, corpo e casa, a Phytoervas reforça sua agenda ESG com a adesão ao SeloXIS, certificação voltada ao monitoramento de indicadores ambientais, sociais e de governança na cadeia de fornecedores apoiando a sustentabilidade na hotelaria. O movimento acompanha uma estratégia que faz parte da trajetória da marca desde a sua criação. Pioneira no segmento de cosmética natural no Brasil, a Phytoervas atua com fórmulas veganas, cruelty-free e ativos naturais.

Impacto real na operação hoteleira

Além do varejo, a empresa possui forte atuação na hotelaria, fornecendo amenities para centenas de hotéis independentes e grandes redes no Brasil, como Accor, Atlantica Hospitality International, Laghetto Hotéis e Louvre Hotels Group, além de empreendimentos ligados ao Circuito Elegante, BLTA e Roteiros de Charme.

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Dentro dessa operação, a Phytoervas vem ampliando iniciativas voltadas à redução de impactos ambientais. A linha de amenities passou a contar com refis e dispensers, movimento que contribui para diminuir o descarte de embalagens plásticas. Somente na rede Accor, a migração já contribuiu para a redução de mais de 300 toneladas de plástico, reforçando o avanço em práticas sustentáveis.

Transparência e o papel do SeloXIS para sustentabilidade na hotelaria

A adesão ao SeloXIS reforça uma demanda crescente da hotelaria por fornecedores alinhados a metas ESG e com maior capacidade de comprovação ambiental. Com a certificação, a Phytoervas passa a integrar uma metodologia voltada à gestão e rastreabilidade de impactos dentro da cadeia produtiva.

Segundo levantamento da consultoria McKinsey, fornecedores podem concentrar mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) de empresas de bens de consumo. Por isso, o monitoramento da cadeia torna-se fator estratégico para o turismo e hotelaria.

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Voltado ao setor hoteleiro, o SeloXIS atua na avaliação de mais de 100 indicadores ambientais, sociais e de governança. A metodologia inclui monitoramento de emissões de carbono, iniciativas de compensação por meio de projetos socioambientais e mecanismos de rastreabilidade via blockchain, tecnologia utilizada para ampliar a transparência e a validação das ações.

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