Namoro à distância: 52% dos casais viajam de ônibus para se ver ((Foto: imagem gerada por IA))

Manter um namoro à distância exige mais do que apenas conexão digital, exige presença física e planejamento. De acordo com um levantamento recente da ClickBus, plataforma líder em venda de passagens online, 52% dos viajantes brasileiros que estão em um relacionamento moram em cidades diferentes de seus parceiros.

Para esses casais, a estrada é a principal ponte para o romance. O estudo aponta que 80% desses pares realizam uma viagem de ônibus ao menos uma vez por mês para encontrar a pessoa amada. A dedicação é alta: 42% dos entrevistados enfrentam trajetos que duram entre três e sete horas dentro do coletivo.

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Tecnologia e rotina na estrada

A praticidade digital tem sido a grande aliada para encurtar essas separações do namoro à distância. Cerca de 74% dos viajantes optam por adquirir seus bilhetes exclusivamente por sites ou aplicativos, fugindo das filas e garantindo a previsibilidade necessária para as rotas, que variam majoritariamente entre 151 e 500 quilômetros.

Curiosamente, embora a viagem seja a engrenagem do relacionamento, o Dia dos Namorados ainda não é a data mais explorada para viagens conjuntas. Mais de 57% dos casais admitiram nunca ter viajado especificamente no dia 12 de junho em anos anteriores, muitas vezes pela ausência de um feriado prolongado.

O “gap do presente”: O desejo pelo reencontro

A pesquisa identificou um fenômeno batizado de “gap do presente”. Existe um contraste claro entre a intenção de quem presenteia e o desejo de quem recebe. Enquanto 27% dos parceiros sonham em ganhar uma passagem de ônibus para matar a saudade, apenas 12% dos que vão presentear planejam comprar o bilhete.

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A tendência tradicional ainda impera nas compras, com foco em roupas (18%) e cosméticos (16%). “Viajar de ônibus hoje vai muito além do transporte, é sobre a experiência e o destino. Para quem namora à distância, o maior valor está na presença física”, analisa Michelle Xavier, Diretora de Marketing e Growth da ClickBus.

Metodologia da pesquisa

O levantamento ouviu cerca de 900 pessoas entre o final de maio e o início de junho de 2026, apresentando um nível de confiança de 95%. Os dados reforçam que, para o mercado de turismo rodoviário, o afeto é um dos motores mais potentes da economia.

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