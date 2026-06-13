FESTUR Ouro Preto, é hora de o turismo sair do discurso e virar estratégia de território - (crédito: Uai Turismo)

FESTUR Ouro Preto, é hora de o turismo sair do discurso e virar estratégia de território (Foto: Ubiraney Silva)

Turismo tratado como negócio

Ouro Preto recebeu, no Centro de Artes e Convenções da UFOP, a 6ª edição do Festival de Turismo e Cultura de Ouro Preto, o FESTUR. A proposta oficial do evento foi reunir gestores públicos, empresários, especialistas e instituições para discutir os rumos do turismo em Minas Gerais, gerar conexões e construir novas oportunidades para o setor.

Claramente a intenção dos organizadores, foi conseguir que o festival se apresentasse como ambiente de articulação, negócios e desenvolvimento territorial. Este já é, por si só, um ponto alto, em um país onde o turismo ainda é frequentemente tratado como acessório, evento de agenda ou peça de propaganda institucional, colocar o setor no centro de uma conversa sobre economia, cultura e desenvolvimento é um avanço.

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Imaginem isso acontecendo em Ouro Preto, cidade que carrega uma das mais fortes marcas simbólicas do patrimônio brasileiro, mas que também enfrenta os desafios concretos de qualquer destino histórico como preservação, mobilidade, qualificação, permanência do visitante, inclusão dos distritos e distribuição mais justa dos benefícios gerados pela atividade.

Os pontos altos de uma programação necessária

A programação divulgada valorizou atividades formativas, exposições culturais, espetáculos, conexões institucionais, debates sobre roteiros, cultura, identidade e experiências turísticas, um desenho importante, porque aproxima segmentos que nem sempre conversam com a frequência necessária. Bom criar ambientes para o poder público, a iniciativa privada, a academia, os produtores culturais, os empreendedores e profissionais da cadeia produtiva, poderem sentar-se e interagir.

O melhor do FESTUR esteve justamente nessa tentativa de tratar o turismo como uma economia integrada. Hospedagem, alimentação, transporte, receptivo, guias, agências, produção artesanal, cultura, entretenimento, comércio e serviços não devem ser vistos como peças soltas. Um evento desta natureza só terá força real se conseguir transformar presença institucional em oportunidades concretas para quem opera o turismo todos os dias.

Evento bonito não substitui política pública

Mas é preciso fazer o contraponto. O Brasil vive um momento em que muitos municípios enfrentam restrições orçamentárias, baixa capacidade técnica e forte dependência de transferências públicas. Ao mesmo tempo, o turismo aparece como alternativa sedutora de diversificação econômica, especialmente nas regiões mineradoras.

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O risco está em confundir vocação com produto, patrimônio com experiência pronta, evento com estratégia e discurso com execução.

O turismo brasileiro tem apresentado números positivos. Segundo o Ministério do Turismo, entre março de 2025 e março de 2026 o setor criou 86.826 empregos formais, ultrapassando 2,4 milhões de trabalhadores. Alimentação, alojamento e transporte terrestre estão entre as atividades que mais cresceram nesse período. Inegavelmente, isso reforça o peso econômico do setor, mas também aumenta a responsabilidade de gestores e empresários.

Em Minas Gerais e no Brasil, a movimentação política influencia diretamente a tomada de decisões em torno das políticas públicas do turismo. Mudanças de governo, disputas locais, prioridades eleitorais e descontinuidade administrativa muitas vezes impedem que planos avancem para além do calendário de eventos.

O turismo precisa de continuidade, permanência, orçamento, governança, indicadores, regionalização e profissionalização. Sem isso, qualquer festival corre o risco de ser apenas uma boa vitrine, sem lastro suficiente para mudar a realidade dos territórios.

A cadeia produtiva precisa estar dentro, não apenas ao redor

Outro ponto essencial é o envolvimento real da cadeia produtiva. Meios de hospedagem, bares, restaurantes, transportadores, guias, receptivos, produtores culturais, artesãos e comerciantes não podem participar apenas como beneficiários indiretos do fluxo gerado pelos eventos. Eles precisam estar no centro da discussão.

Um festival de turismo deve provocar perguntas objetivas. Os hotéis estão preparados para vender melhor o destino? Os restaurantes trabalham a identidade gastronômica local? Os meios de transporte dialogam com as rotas regionais? Os empreendedores conhecem os roteiros ou produtos que podem oferecer? Há integração entre as cidades, seus distritos e municípios vizinhos? Existe produto turístico formatado ou apenas atrativo disperso?

Rotas temáticas, alternativa real ou promessa repetida?

As rotas turísticas temáticas podem, sim, contribuir para o aquecimento e a diversificação da economia regional, mas isso só acontece quando deixam de ser apenas nomes bonitos em materiais promocionais e passam a funcionar como produtos estruturados, com governança, comercialização, narrativa, calendário, sinalização, receptivo, qualificação e canais de venda.

As tendências do turismo para 2026 reforçam a busca por vivências autênticas, destinos menos saturados, experiências culturais locais e viagens com mais propósito. Nesse sentido, Minas Gerais tem um campo fértil.

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A força do patrimônio, da gastronomia, das regiões, da produção artesanal, da religiosidade, da paisagem, da memória e das rotas integradas pode ampliar a permanência do visitante e distribuir melhor os ganhos econômicos.

Gosto sempre da máxima, o ideal é dividir para multiplicar! Regionalmente o ideal é a soma, mãos dadas e não o incentivo à competição. O turista sabe o que quer e vai atrás do seu desejo.

Desenvolvimento exige mais que fluxo

O FESTUR tem cumprido o seu papel de tentar gerar reflexos positivos importantes, movimentação econômica mais imediata, aumento da ocupação hoteleira, consumo em bares e restaurantes, fortalecimento da imagem dos destinos turísticos.

O evento promove a geração de negócios e articulação entre atores públicos e privados, mas cabe ainda mais estímulo a novos produtos, mais iniciativas de fortalecimento do calendário turístico e mais visibilidade a experiências regionais.

E pensando em permanência, os impactos precisam ser acompanhados. É necessário medir ocupação, gasto médio, geração de negócios, participação dos pequenos empreendedores, contratação de serviços locais, circulação nos distritos, na região, entender o retorno de mídia e continuidade das parcerias após o evento. Sem indicadores, o turismo segue dependente de impressões otimistas.

O FESTUR Ouro Preto 2026 chegou em boa hora. O Brasil precisa mesmo discutir turismo com seriedade, e Minas Gerais tem todas as condições de liderar esse debate a partir de seus territórios históricos, criativos e culturais.

Sem dúvida, o festival será ainda mais relevante se conseguir ultrapassar o palco, os estandes e os discursos, deixando como legado uma pergunta incômoda e necessária, estamos apenas promovendo destinos ou estamos, de fato, construindo uma economia turística regional, sustentável, integrada e capaz de melhorar a vida das pessoas?

Passado a movimentação do evento, vamos pensar sobre isso?

Até a próxima.

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