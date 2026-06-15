Copa 2026: Kissimmee é o hub da torcida brasileira na Flórida ((Foto: divulgação Experience Kissimmee))

Após o empate em 1 a 1 contra o Marrocos no último sábado, a atenção dos brasileiros se volta para a estratégia de viagem nesta Copa 2026. Localizada no coração da Flórida Central, a cidade de Kissimmee consolidou-se como o “quartel-general” ideal para quem busca aliar o conforto das casas de temporada à facilidade de deslocamento para os grandes estádios. Conhecida como a Capital Mundial das Casas de Férias®, a região oferece uma logística privilegiada para a Copa 2026 em Kissimmee: a apenas 25 minutos do Aeroporto de Orlando e com conexão direta via trem de alta velocidade para Miami, onde o Brasil enfrentará a Escócia no dia 24 de junho.

A cidade transcende a hotelaria convencional ao oferecer mais de 30 mil residências de temporada. Essa infraestrutura, somada à facilidade de acesso ao Hard Rock Stadium, em Miami, transforma Kissimmee no destino mais inteligente para quem deseja torcer pela Seleção Brasileira sem abrir mão do lazer em família e da conveniência de estar perto de tudo o que a Flórida Central oferece.

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A experiência de hospedagem: muito além do hotel

O grande diferencial de Kissimmee nesta Copa do Mundo é a sua capacidade de acolher grandes grupos que a hotelaria tradicional dificilmente alcança. Assim, a Capital Mundial das Casas de Férias® dispõe de propriedades que variam de modernos apartamentos de dois quartos a mansões cinematográficas com até 15 suítes. Para o brasileiro, que costuma viajar em família ou com amigos, essa configuração é ideal, pois permite que todos compartilhem o mesmo teto, assistam aos jogos em salas de cinema privativas e desfrutem de áreas de lazer exclusivas.

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Empreendimentos como o Magic Village elevam essa experiência ao oferecer vilas de luxo com serviços de hotelaria, enquanto o Encore Resort at Reunion e o Spectrum Resort Orlando promovem uma imersão esportiva com a programação FIFA Lives at Encore, incluindo desafios de chute a gol e clínicas de futebol. Já o Meliá Orlando Celebration e o The Wilson Orlando tornaram-se pontos de encontro oficiais, onde hóspedes e moradores se reúnem para assistir às partidas em um ambiente sofisticado, complementado por menus temáticos que homenageiam as seleções participantes, como estações de paella e churrascos ao estilo “Backyard BBQ”.

Fan Fests e a atmosfera de celebração na Copa 2026 em Kissimmee

Para aqueles que não estarão nos estádios em todos os jogos, Kissimmee preparou uma programação que vai além das Fan Fests oficiais da FIFA. O Promenade at Sunset Walk, por exemplo, transformou-se em um epicentro de entretenimento com transmissões ao vivo em telões de alta definição, sorteios de bolas personalizadas e o Soccer Goal Kicking Challenge. O clima de celebração se estende ao Embassy Suites by Hilton Orlando Sunset Walk e ao Margaritaville Resort Orlando, que oferecem desde quizzes temáticos da FIFA até rituais de recuperação pós-jogo em seus spas.

A gastronomia também entra em campo com força total. O World Food Trucks, maior parque do gênero nos EUA, abriga um festival de 39 dias com culinária global e DJs ao vivo. Para uma experiência de sports bar autêntica, o City Works e o Rock & Brews oferecem pratos exclusivos como as Trophy Fries e a Golden Goal Margarita, servida em copos colecionáveis. Até mesmo opções de lazer como o Splitsville Luxury Lanes e o Everglazed Donuts aderiram ao movimento com menus inspirados no futebol, garantindo que cada refeição seja uma extensão da torcida.

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Conectividade e logística estratégica

A escolha de Kissimmee como base também se justifica pela mobilidade. A introdução do trem de alta velocidade Brightline mudou a dinâmica de viagens na Flórida, conectando a estação de Orlando à estação de Aventura, em Miami, em uma viagem confortável que evita o tráfego das rodovias. Isso permite que o torcedor aproveite o custo-benefício de Kissimmee e ainda assim esteja presente no Hard Rock Stadium para os confrontos decisivos.

Além disso, hotéis como o Hampton Inn Kissimmee North criaram espaços interativos como o mural Represent Your Team, onde o público internacional pode registrar seu apoio. Essa combinação de hospitalidade acolhedora, eventos temáticos em locais como o Universal CityWalk e o Pointe Orlando, e uma logística eficiente, reafirma Kissimmee como o destino definitivo para os brasileiros que buscam a melhor experiência na Copa de 2026.

Kissimmee prova ser a escolha estratégica para a Copa 2026, oferecendo o conforto e interação das casas de férias e a conectividade necessária para acompanhar a Seleção brasileiras e outros times com total conforto e segurança.

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