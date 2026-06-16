Segundo encontro da Hotelaria Pocket movimenta o Norte de Minas ()

Promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), em parceria com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros (SHRBS-MC), o Encontro da Hotelaria Pocket Edição Norte de Minas conta com apoio do Circuito Turístico Sertão Gerais, Grupo Gestores da Hotelaria (GGH), Hotel Dubai Suítes e patrocínio da CNC. A iniciativa faz parte de uma agenda itinerante que percorre diferentes regiões mineiras. Ao longo de suas 24 edições em 17 cidades, o Encontro da Hotelaria consolidou-se como uma importante plataforma de articulação institucional, qualificação profissional e estímulo à competitividade empresarial. No total, até o momento, foram mais de 1.500 horas de conteúdo transmitidos através de palestras, oficinas e painéis e cerca de 5.200 pessoas beneficiadas diretamente.

Proposta do encontro em sua versão Pocket

O Encontro da Hotelaria Edição Pocket é uma versão compacta do tradicional Encontro da Hotelaria, concebida para ampliar o alcance do projeto em cidades estratégicas do interior. O evento terá duração de 4 horas, contendo uma programação objetiva e focada em conteúdos estratégicos para empresários e gestores do setor de hospitalidade. O conteúdo elencado abordará temas ligados a gestão, inovação, competitividade, riscos regulatórios e oportunidades de mercado para o setor de hospedagem e alimentação fora do lar.

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As propostas do formato Pocket são:

Otimizar o tempo dos empresários através de uma versão compacta do ENCONTRO;

Levar conteúdos técnicos e atualizados ao interior;

Estimular a integração entre empresas, lideranças e instituições;

Ampliar a presença institucional do Sistema Comércio em diversas regiões.

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Marcos Valério Rocha, Coordenador Regional da FBHA em Minas Gerais e organizador do Encontro pontua da seguinte forma a ideia por trás na concepção da versão Pocket do já consagrado Encontro da Hotelaria: Nosso objetivo é reunir lideranças, empresários e profissionais em torno de discussões relevantes para o setor, troca de experiências e geração de oportunidades que contribuam efetivamente para o crescimento econômico das regiões. A evolução da hotelaria, gastronomia e do turismo depende cada vez mais da colaboração entre empresas, entidades e profissionais, afirma ele.

Programação do segundo encontro Pocket

A programação da Edição Norte de Minas foi estruturada para oferecer conteúdo prático, apresentação de soluções e discussões sobre os principais desafios enfrentados pelos negócios ligados à cadeia da hospitalidade. Estarei novamente nesta edição apresentando a partir das 14 horas uma versão atualizada da palestra: Gestor 5.0 Liderança Focada na Gestão de Equipes Multifuncionais. Meu conteúdo abordará uma visão sobre novas competências exigidas das lideranças, estratégias para desenvolvimento de equipes e adaptação dos modelos de gestão diante das céleres transformações do mercado. Nossa ideia é também ampliar o caráter técnico do encontro ao aproximar conceitos contemporâneos de liderança aos desafios e necessidades vividas diariamente pelo setor.

A seguir está programada a participação da Subsecretária de Turismo de Minas Gerais, Patrícia Moreira, que apresentará aos presentes o recentemente lançado programa: Minas Hospeda Fortalecendo a Hospitalidade Mineira, destacando as ações e oportunidades que serão geradas no intuito de fortalecer a hotelaria, qualificar os destinos turísticos mineiros e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Logo a seguir, dando continuidade a objetiva programação, traremos a palestra Excelência em Hospitalidade: O Papel Essencial da Governança, com Ariadne Silva, profissional destacada e com mais de duas décadas de atuação no setor hoteleiro, referência em liderança, operações e gestão da hospitalidade.

Objetivos principais do encontro

Além do ambiente voltado aos negócios, o Encontro da Hotelaria Pocket também pretende destacar a contribuição dessas atividades para a economia local, considerando sua capacidade de gerar empregos, impulsionar cadeias produtivas, estimular investimentos e ampliar a atratividade dos destinos. O setor se fortalece quando os empresários se conectam é a mensagem enviada a coluna pelo presidente da FBHA, Alexandre Sampaio. Mote este que norteia a iniciativa do evento que reúne profissionais, instituições e lideranças que atuam diretamente na construção de um ambiente cada mais competitivo para o turismo brasileiro. A presidente da ABIH-MG, Flávia Badaró, grande incentivadora da hotelaria e do turismo em Minas Gerais, reforça o convite para o nosso evento em Montes Claros. Será uma oportunidade incrível para troca de experiências, networking e fortalecimento do nosso setor sintetiza Flávia.

Fornecedores de primeira grandeza estarão presentes

Teka / Plumatex Colchões / Girbau Lavanderia / TM Hospitality & Mídia / WF Instalações (Produtos Onity) / TOTVS Hospitality / Ciça Enxovais entre outros parceiros de primeira hora da hotelaria brasileira apresentarão seus produtos e novidades concedendo condições especialíssimas para aqueles que fecharem negócios durante o concorrido evento que acontece no dia 18 de junho das 14 às 20 horas no Hotel Dubai Suites em Montes Claros, polo regional do Norte de Minas Gerais.

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Além da programação do evento, teremos uma visita especial ao Parque Estadual da Lapa Grande, um dos mais belos patrimônios naturais de Minas. Para quem vem de outras cidades, o Hotel Dubai Suites oferece tarifas especiais de hospedagem. Para encerrar o dia, um Happy Hour inesquecível com música ao vivo no Terraço Dubai, reunindo profissionais, parceiros e amigos da hotelaria. Em um momento tão importante para o turismo do nosso Estado, com programas e iniciativas que fortalecem ainda mais o setor, contar com parceiros comprometidos faz toda a diferença. São essas conexões que transformam encontros em oportunidades de aprendizado e relacionamentos em ótimos resultados resume Farley Aquino Alves, amigo de longa data e diretor do hotel-anfitrião do evento Dubai Suites.

Montes Claros espera por vocês de braços abertos. Será um evento que ficará marcado na história da hotelaria mineira!

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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