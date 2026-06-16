House of the Dragon: aventuras costeiras e cenários épicos no País de Gales (Castelo de Harlech, País de Gales - Patrimônio Mundial da UNESCO, localizada no Parque Nacional de Snowdonia, em Gwynedd. (Foto: VisitBritain/Lee Beel))

Com o retorno de House of the Dragon (chamada de A Casa do Dragão no Brasil) para sua terceira temporada no dia 21 de junho, o Norte do País de Gales volta aos holofotes como um dos cenários que deram vida ao universo de Westeros. No país que ostenta um dragão em sua bandeira, visitantes podem explorar locações reais utilizadas na série: das praias selvagens da ilha de Anglesey à pedreira de Dinorwig, no Parque Nacional de Snowdonia (Eryri), que serviu de cenário para a fortaleza de Harrenhal.

Além das paisagens cinematográficas, a região oferece aventuras ao ar livre, castelos medievais, experiências de bem-estar inspiradas no mar, festivais de verão e opções de hospedagem que vão de castelos luxuosos a charmosas cabanas em meio à natureza.

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Onde os dragões sobrevoam: refúgios insulares em Anglesey

Localizada na costa noroeste do País de Gales, a ilha de Anglesey combina natureza intocada e cenários dramáticos que aparecem na terceira temporada de House of the Dragon.

Com vista para o Estreito de Menai, o Château Rhianfa traz um toque de conto de fadas à viagem. Inspirado nos castelos do Vale do Loire, na França, o hotel boutique oferece torres, jardins formais e acomodações com vista para o mar, além de cabanas e chalés privativos.

Para quem busca uma estadia ainda mais singular, a Saffron Tower, próxima à cidade de Beaumaris, é um refúgio em estilo self-catering escondido em meio a jardins exuberantes. Originalmente construída no século XII e coberta por hera durante décadas, a torre foi restaurada e transformada em uma acomodação exclusiva, equipada com piscina privativa e sauna.

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Sabores da ilha

A gastronomia local também reflete a forte conexão com o território. No restaurante Y Marram, em Newborough, ingredientes sazonais protagonizam menus que mudam ao longo do ano e contam com a participação de chefs convidados, oferecendo uma experiência gastronômica de alto nível em uma charmosa vila costeira.

Já o The Lobster Pot, em Church Bay, serve frutos do mar frescos acompanhados por vistas panorâmicas do litoral. Para uma experiência mais intimista, o Catch 22, na vila de Valley, promove jantares e degustações que celebram os produtores locais.

Trilhas, mar e aventura: cenários de “House of the Dragon”

Os visitantes podem explorar a paisagem que serviu de cenário para a série por meio da Isle of Anglesey Coast Path, trilha costeira de aproximadamente 210 quilômetros que contorna toda a ilha. Dividida em 12 trechos, a rota passa por fortes romanos, igrejas medievais e antigas minas de cobre, repleta de oportunidades de observar a fauna local, de falcões-peregrinos a aves marinhas.

No mar, as experiências ganham adrenalina. A Gecko Surf oferece aulas de kitesurfe na praia de Rhosneigr, enquanto a RibRide Adventure Boat Tours promove passeios de lancha em alta velocidade pelo Estreito de Menai, incluindo vistas da histórica Menai Suspension Bridge, que celebra seu bicentenário em 2026, e da Puffin Island.

Para quem prefere relaxar, a Halen Môn oferece banhos terapêuticos de algas marinhas, tradição local que utiliza águas ricas em minerais e extratos naturais para promover bem-estar e recuperação.

Vista aérea do Castelo de Beaumaris, Norte do País de Gales. (Foto: VisitBritain/Robin Creative Media)

Snowdonia (Eryri): montanhas épicas e aventuras em meio à natureza

No interior do País de Gales, Snowdonia – ou Eryri, em galês – abriga o maior e mais antigo parque nacional do país. Com montanhas imponentes, paisagens de ardósia reconhecidas pela UNESCO e florestas conhecidas como Florestas Tropicais Celtas, a região parece saída diretamente de um universo fantástico.

No centro desse apelo cinematográfico está Dinorwig, pedreira que fica acima da cidade de Llanberis, dento do Padarn Country Park, e que serviu de cenário para fortaleza de Harrenhal em House of the Dragon. A região faz parte de um dos Patrimônios Mundiais da UNESCO e abriga o Museu Nacional da Ardósia. Excrisões guiadas com a Paradise Adventures permitem explorar a região em profundidade, incluindo a pedreira e outros cenário emblemáticos do parque nacional.

Para os aventureiros, a Antur Stiniog oferece aluguel de bicicletas e acesso a 14 trilhas de mountain bike em Blaenau Ffestiniog, atendendo desde iniciantes até ciclistas experientes. Já os apaixonados por história podem visitar o Castelo de Caernarfon e participar de atividades como o arco e flecha com a equipe do castelo.

Hospedagens cercadas pelas paisagens cinematográficas de ‘House of the Dragon’

A oferta de hospedagem em Snowdonia é tão diversa quanto suas paisagens. O Porth Eryri Glamping oferece uma experiência boutique em meio à natureza, com quatro cabanas privativas escondidas em uma floresta próxima a Pentrefoelas. Apesar da localização remota, as acomodações contam com Wi-Fi, smart TV, cozinha completa, chuveiro com efeito rainfall e banheira de hidromassagem aquecida a lenha – tudo isso perto de trilhas pelas montanhas e tirolesas de arrepiar na ZipWorld Penrhyn Quarry.

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Para um refúgio romântico, o Barlwyd Shepherds Huts combina cabanas aconchegantes, saunas a lenha e fácil acesso tanto ao litoral quanto ao interior da região. Já a vila de Portmeirion, que celebra seu centenário em 2026, recebe uma série de festivais ao longo de julho e agosto. Criada pelo arquiteto Clough Williams-Ellis, a vila de inspiração italiana oferece hospedagem em hotéis quatro estrelas, incluindo o castelo em estilo gótico Castell Deudraeth. Com casas coloridas em tons pastel e jardins exuberantes, o cenário parece saído diretamente de Westeros.

Gastronomia com identidade galesa

A culinária da região destaca ingredientes locais e tradições galesas. No luxuoso Palé Hall, mansão vitoriana transformada em hotel de campo, o restaurante The Henry Robertson apresenta menus sazonais elaborados pelo chef Luke Selby, valorizando produtores e ingredientes regionais. Os visitantes também podem se hospedar em um dos 22 quartos exclusivos da propriedade e participar de experiências como pesca com mosca, tiro esportivo e degustação de vinhos. O chef também comanda o The Bryntirion Inn, pub histórico com mais de 300 anos de história que serve pratos inspirados na culinária galesa em um ambiente acolhedor.

Vista panorâmica do Vale de Ogwen a partir da rocha Cannon, na montanha Tryfan, no País de Gales (Foto: VisitBritain/Nadir Khan)

Para completar a experiência, o Pant Du Vineyard, no Vale de Nantlle, oferece visitas guiadas aos vinhedos, degustações e vistas panorâmicas do Monte Snowdon (Yr Wyddfa) e da costa galesa.

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