Rota do Queijo de Minas: tradição e turismo no Santuário da Piedade ((Fotos: Jordane Macedo))

A 50 quilômetros de Belo Horizonte, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, recebe nos dias 20 e 21 de junho a primeira edição da Rota do Queijo de Minas, um evento que reúne produtores artesanais, restaurantes locais, cozinha ao vivo e apresentações musicais em um dos cenários mais simbólicos de Minas Gerais. A iniciativa propõe uma imersão intimista na tradição queijeira mineira, transformando o espaço sagrado em destino de turismo gastronômico e cultural.

A escolha do Santuário amplia significativamente o sentido da experiência. Além da importância religiosa e histórica, o local guarda uma relação singular com a tradição queijeira regional. Entre as décadas de 1950 e 2000, uma caverna de pedras situada a mais de 1.700 metros de altitude ficou conhecida pela maturação do Queijo Frei Rosário, afinado lentamente sob as condições naturais da montanha. Ainda hoje, a caverna é utilizada para a afinação de queijos da Serra do Salitre e de produtores parceiros, mantendo vivo o vínculo entre território, técnica e memória.

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Experiência gastronômica e valorização da tradição queijeira

Com curadoria de Jordane Macedo, a programação acontece sábado e domingo, das 12h às 18h. Antes da abertura das atividades, às 11h, o público poderá acompanhar a missa no Santuário, considerado sede da menor Basílica do mundo. Um dos destaques será a apresentação da Cave Frei Rosário, espaço dedicado à valorização dos queijos artesanais mineiros, com degustação de queijos harmonizados com produtos mineiros em condução especial do sommelier Ricardo Sá.

Durante os dois dias, o público poderá conhecer e degustar produtos de queijarias artesanais e de produtores locais de quitandas, mel e geleias, além de entrar em contato com os bordados de Caeté. A experiência será complementada por atividades de cozinha ao vivo com chef convidado e por dois restaurantes locais: Restaurante Dom João Resende Costa, da Serra da Piedade, e Casa de Caldos, de Caeté, com cardápios elaborados para dialogar com a atmosfera do Santuário.

Entre os produtores artesanais confirmados estão a Apibom (mel de Caeté), Historiarte (bordados), OR natural (cosméticos de Sabará), Dulce La Vie (geleias e doces) e Queijos Dagualimpa. A programação queijeira reúne Trilhos do Ferro (Rio Piracicaba), Queijo do Zé Célio (Santa Bárbara), Queijos Emboabas (Caeté), João de Barro (Diamantina) e Queijaria Almeida Guimarães (Itanhandu), além do genuíno Queijo Frei Rosário, maturado nas dependências do Santuário.

Turismo religioso, cultural e gastronômico pela Rota do Queijo de Minas

A Rota do Queijo de Minas no Santuário da Piedade nasce como edição especial do projeto Made in Minas Gerais, com foco em turismo de experiência e valorização dos produtores artesanais. A iniciativa busca estar nos territórios produtores como Araxá, Canastra, Diamantina, Mantiqueira de Minas e em breve Juiz de Fora, criando conexões com produtores e aproximando o público das paisagens, histórias e comunidades que sustentam a tradição queijeira mineira.

O percurso também inclui exposições ligadas à memória e identidade mineira. Na Estação do Santuário, o público visitará a exposição da expedição fotográfica pela Rota do Queijo de Minas, com imagens de Sylvie Moyen. Na Basílica, estará exposta a carta enviada pelo Papa Francisco a Jordane Macedo em 2023, abençoando sua família e o povo de Minas Gerais.

A programação musical seguirá proposta intimista, com apresentações pensadas para acompanhar a visita ao Santuário e a experiência gastronômica sem descaracterizar o ambiente. No dia 20 de junho, apresentam-se Marcelo Vítor, Cláudio Fonseca e João Oliveira (Caeté). No domingo, 21, Lucas Neves e Diego Loredo (Belo Horizonte).

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O evento reforça o potencial da Serra da Piedade como destino de turismo religioso, cultural e gastronômico, projetando Minas Gerais como referência nacional e internacional em queijos artesanais. “A relevância que Minas Gerais apresenta em sua síntese cultural, gastronômica, religiosa e espiritual terá visibilidade com representatividade de queijos de nosso estado aqui no Santuário”, afirma o Padre Wagner Calegário, reitor do local.

Como participar:

Para visitar o Santuário, é necessário um agendamento e retirada de tíckets no site do Santuário da Piedade. É cobrada uma taxa de preservação do Santuário no valor de R$17,00 por adulto. Idosos e crianças pagam meia. Após o estacionamento o restante da subida pode ser realizado a pé ou de van. Para a van é cobrado o valor de R$6,00 para um trecho (subida ou descida) e R$12,00 para subida e descida. Idosos e crianças de 6 a 11 anos pagam tarifa única de R$6,00. É proibida a entrada de pets no local.

O Santuário de Nossa Senhora da Piedade fica a 1.700 metro de altitude, por isso vá agasalhado e com calçados confortáveis.

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