IA: o seu novo “Super-Concierge” de viagens (Descubra como transformar o planejamento das suas viagens em uma experiência leve, personalizada e tecnológica usando a "receita" dos prompts (Foto: IA))

Planejar uma viagem pode ser tão complexo quanto gerenciar um grande projeto: envolve prazos, orçamentos e a expectativa de um resultado impecável. Mas e se eu te dissesse que você agora tem um “super-concierge” particular disponível 24 horas por dia?

A Inteligência Artificial (IA) chegou para transformar o planejamento turístico, e como bem destacou Isabella Ricci no portal Uai Turismo, a tecnologia não substitui o olhar humano, mas potencializa a nossa capacidade de criar experiências personalizadas e inesquecíveis.

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Para quem ainda vê a IA como algo de “outro mundo”, pense nela como um estagiário brilhante que leu todos os guias de viagem do planeta. O segredo para extrair o melhor dela está nos prompts bem feitos. Um “prompt” nada mais é do que o comando ou a “receita” que você dá para a máquina. Se você pedir apenas “uma viagem para a praia”, receberá algo genérico. Mas, se você for específico, a mágica acontece. É a diferença entre pedir “um café” e pedir “um expresso duplo, com grãos arábica e um toque de canela”.

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O primeiro passo é a Fase de Inspiração. Em vez de rolar o feed infinitamente, use a IA para filtrar destinos com base no seu “mood”. Experimente um prompt como: “Sou um viajante que ama arquitetura colonial, prefiro climas amenos e quero um destino no Brasil que não esteja lotado em julho. Em segundos, a IA cruzará dados para te entregar sugestões que são a sua cara, economizando horas de buscas no Google.

Com o destino escolhido, entramos na Estruturação do Roteiro. Aqui, a IA brilha ao criar cronogramas otimizados. Peça para ela: “Monte um roteiro de 4 dias em Ouro Preto, focando em gastronomia mineira e igrejas barrocas, considerando deslocamentos a pé e incluindo uma pausa para o café à tarde”. O resultado é um esqueleto de projeto pronto, que você só precisa validar. Como Isabella Ricci costuma reforçar em suas publicações, o segredo de uma boa viagem está nos detalhes que conectam o turista à essência do lugar.

Na parte de Logística e Curiosidades, a IA ajuda a encontrar as melhores áreas para se hospedar de acordo com seu perfil. Você pode perguntar quais bairros são mais seguros para caminhar à noite ou quais são as “pérolas escondidas” que os turistas comuns não conhecem. Ela funciona como um GPS de insights, filtrando o que realmente importa no meio de tanto excesso de informação que encontramos na internet hoje em dia.

Para garantir que o plano seja perfeito, a dica de ouro é o Refinamento. Se a IA sugerir um restaurante caro e você quer economizar, basta dizer: “Gostei, mas troque as opções de jantar por lugares frequentados por moradores locais com pratos até R$ 60”. Essa conversa contínua é o que chamamos de ajuste fino, garantindo que o “projeto viagem” esteja totalmente alinhado com o seu bolso e seus desejos.

É importante lembrar que a IA é uma ferramenta de suporte, não a decisão final. Ela organiza o caos e te dá opções, mas o “tempero” quem coloca é você. Ao seguir as tendências de inovação discutidas no Uai Turismo, percebemos que o viajante moderno é aquele que usa a tecnologia para se livrar da parte burocrática e focar no que realmente importa: viver o momento e criar memórias.

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Gerenciar sua próxima viagem com o auxílio da IA é transformar um processo que antes era exaustivo em algo leve e divertido. Com prompts precisos e uma visão sistêmica do que você deseja viver, sua única preocupação será arrumar as malas. Afinal, no grande projeto da vida, viajar é o investimento que sempre traz o melhor retorno. Que tal começar a “treinar” seu assistente digital para as próximas férias agora mesmo?

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