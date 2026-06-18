Passeio turístico no Cemitério do Bonfim revela arte, história e memória de BH (Entrada do Cemitério do Bomfim, em Belo Horizonte (Foto: divulgação Belotur))

Moradores de Belo Horizonte e turistas terão a oportunidade de explorar o Cemitério do Bonfim no próximo sábado (20), conhecendo histórias, personagens, curiosidades e os significados que fazem do local um importante patrimônio da cidade. Serão disponibilizadas 29 vagas e as inscrições gratuitas estarão abertas a partir das 12h desta quinta-feira (18). Os interessados podem retirar os ingressos no Portal Belo Horizonte.

O passeio, com duração média de 4h, terá início na Praça Afonso Arinos e, durante o trajeto de ônibus até o Cemitério do Bonfim, será realizado um tour panorâmico. A visita será conduzida pela historiadora e professora Marcelina Almeida, referência nacional em estudos cemiteriais e idealizadora do projeto de visitas guiadas ao Cemitério do Bonfim. O percurso inclui passagens pela Avenida Afonso Pena, pela Rodoviária de Belo Horizonte e pelo Bairro Lagoinha.

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A experiência proporcionará uma imersão nas memórias da necrópole mais antiga da cidade, que abriga túmulos com diversas obras de arte. Durante a visita, serão narradas histórias de personalidades importantes que ali repousam, acompanhadas de curiosidades e lendas sobre o local. O principal objetivo é apresentar aos participantes o Cemitério do Bonfim como um importante patrimônio histórico e cultural de Belo Horizonte, um espaço onde arte, arquitetura e memória se encontram para contar a história da capital mineira por meio das trajetórias de personagens que marcaram o desenvolvimento do local.

A Belotur solicita às pessoas que fizerem a inscrição e que, por algum motivo não puderem comparecer, façam o cancelamento com antecedência pelo telefone (31) 3277-4975 ou pelo e-mail citytour.belotur@pbh.gov.br, para que outros participantes tenham a oportunidade de experimentar o passeio. A imprensa está convidada para acompanhar os roteiros mediante aviso prévio para reserva de convites e agendamento de fontes.

Temporada de passeios

A Prefeitura de Belo Horizonte deu início, em abril deste ano, a mais uma temporada dos tradicionais passeios turísticos nos formatos city tour e walking tour. A iniciativa tem como objetivo despertar o interesse e a curiosidade de moradores e visitantes pelos atrativos da capital, proporcionando experiências que valorizam a história, a cultura, a arquitetura e os diversos pontos turísticos da cidade. A temporada segue até dezembro, com roteiros variados que convidam o público a descobrir BH sob diferentes perspectivas. A programação completa dos próximos passeios está disponível no Portal Belo Horizonte.

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