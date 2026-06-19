Turismo termal em Goiás: como um fenômeno de mil anos atrai viajantes para Rio Quente

Imagine uma gota de chuva caindo hoje sobre a Serra de Caldas Novas, em Goiás. Em vez de seguir o caminho de rios e córregos, ela começa uma jornada pelo subsolo. Durante cerca de mil anos, essa água atravessa fissuras profundas das rochas, é aquecida naturalmente pelo calor da crosta terrestre e retorna à superfície sob pressão, emergindo a aproximadamente 37°C.
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O fenômeno parece saído de destinos conhecidos por suas águas termais, como Japão, Islândia ou Chile. Mas acontece no coração do Cerrado brasileiro e é o responsável por abastecer as nascentes do Parque das Fontes, principal atração do Rio Quente Resorts.
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Ali, 18 nascentes alimentam oito piscinas de águas naturalmente quentes abertas 24 horas por dia. A vazão é tão intensa que toda a água é renovada a cada 20 minutos, criando uma experiência rara mesmo em padrões internacionais de turismo termal.
É justamente sobre esse patrimônio natural que o Rio Quente construiu sua história ao longo de mais de seis décadas. Agora, porém, o destino vive uma transformação que vai muito além das águas.
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Nova hotelaria
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Efeito finitude
Durante décadas, viajar foi um dos primeiros itens a sair do orçamento familiar em momentos de dificuldade financeira. Para Alessandro Cunha, CEO da Aviva, essa lógica mudou. “As pessoas não deixam mais de viajar; elas ajustam o tempo de estadia se necessário, mas a viagem se tornou essencial. A pandemia nos lembrou da nossa finitude e da importância de viver momentos reais”, afirma.
A avaliação ajuda a explicar um movimento observado em todo o mercado turístico nos últimos anos. Após o período de isolamento, experiências ligadas ao bem-estar, ao contato com a natureza e à criação de memórias passaram a ganhar espaço nas decisões de consumo.
Ao mesmo tempo, as dificuldades para viagens internacionais durante a pandemia fizeram muitos brasileiros redescobrirem destinos nacionais que antes não figuravam entre suas prioridades. Segundo Cunha, parte desse público passou a perceber que a hotelaria brasileira poderia oferecer padrões de qualidade comparáveis aos encontrados em destinos internacionais.
O resultado aparece nos números. A Aviva registrou faturamento de R$ 1,7 bilhão em 2025, projeta alcançar R$ 1,8 bilhão em 2026 e tem como meta atingir R$ 2,3 bilhões até 2028.
Além da hospedagem
Preservação
A preservação desse fenômeno ajuda a explicar por que a gestão da água ocupa um papel central na operação do complexo. O destino mantém estações próprias de tratamento de água e efluentes, monitoramento constante dos recursos hídricos, programas de recuperação ambiental, uma horta de aproximadamente seis mil metros quadrados e um corredor ecológico que conecta áreas preservadas da Serra de Caldas Novas.
O cuidado faz sentido. Afinal, o principal diferencial do Rio Quente não pode ser fabricado nem acelerado. A água que abastece o Parque das Fontes depende de um processo geológico que leva séculos para acontecer.
Hotéis podem mudar de nome, receber novas categorias e passar por sucessivas reformas. A água que deu origem a tudo isso, porém, continua seguindo o mesmo caminho sob a Serra de Caldas Novas. Talvez seja justamente por isso que um fenômeno geológico milenar continue atraindo novas gerações de viajantes para o interior de Goiás.
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