Férias de julho: checklist completo para garantir mais segurança na estrada (Bagagens organizadas no porta-malas reforçam a importância da preparação antes de uma viagem de carro nas férias, etapa essencial para garantir mais segurança na estrada e um trajeto sem imprevistos. (Foto: Divulgação))

As férias de julho estão entre os períodos de maior movimento nas rodovias brasileiras, nesse cenário, a preparação do veículo se torna uma etapa indispensável para quem planeja uma viagem de carro nas férias, ajudando a garantir mais segurança na estrada, evitar imprevistos e tornar o trajeto tão agradável quanto o próprio destino. Com famílias aproveitando o recesso escolar para conhecer novos destinos, visitar parentes ou explorar atrações turísticas pelo país, o carro segue como uma das principais escolhas para viajar.

Embora a atenção do motorista seja um dos fatores mais importantes para uma condução segura, especialistas alertam que as condições do veículo também desempenham papel decisivo na prevenção de acidentes e imprevistos. Uma simples verificação realizada antes da saída pode evitar desde pequenos contratempos até situações que comprometam toda a experiência da viagem.

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Segundo Ubirani Pinho, especialista em proteção veicular, o cuidado com o automóvel deve começar dias antes da viagem. Para ele, um veículo em boas condições contribui diretamente para a segurança dos ocupantes e dos demais usuários das rodovias.

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Segurança na viagem de carro começa antes de ligar o motor

Viajar é uma experiência que desperta expectativa e entusiasmo. Mas, para que o trajeto faça parte das boas lembranças da jornada, é fundamental que o veículo esteja preparado para enfrentar diferentes condições de estrada, clima e distância.

Entre os itens que merecem atenção especial estão os pneus, responsáveis pelo contato direto do carro com o asfalto. Além da calibragem correta, é importante observar o desgaste dos sulcos e verificar se o estepe também está em condições adequadas de uso. Pneus desgastados reduzem a aderência, especialmente em pistas molhadas, aumentando os riscos de derrapagens e perda de controle.

Os freios também exigem atenção. Qualquer alteração no tempo de resposta, ruídos incomuns ou sensação de instabilidade durante a frenagem deve ser investigada antes da viagem. Em situações de emergência, um sistema de freios eficiente pode ser determinante para evitar colisões.

Outro ponto essencial envolve os fluidos do veículo. Óleo do motor, líquido de arrefecimento e demais componentes responsáveis pelo funcionamento adequado do automóvel devem estar dentro dos níveis recomendados pelo fabricante. Além de preservar a vida útil do motor, a manutenção correta reduz significativamente as chances de superaquecimento durante o percurso.

Um veículo equilibrado oferece mais conforto e segurança

Longas viagens exigem estabilidade. Por isso, a suspensão e o sistema de direção também precisam ser avaliados antes da saída. Vibrações excessivas, ruídos estranhos ou desalinhamento podem indicar problemas que afetam o controle do veículo e aumentam o desgaste dos componentes.

A iluminação merece atenção especial, principalmente para quem pretende dirigir ao amanhecer, ao entardecer ou durante a noite. Faróis, lanternas, luzes de freio e setas funcionando corretamente garantem melhor visibilidade e comunicação com os demais motoristas, contribuindo para uma condução mais segura.

Já o motor deve apresentar funcionamento regular, sem ruídos anormais ou sinais de falhas. Embora muitos problemas mecânicos possam surgir sem aviso prévio, uma inspeção preventiva reduz consideravelmente as chances de pane durante a viagem.

Para os proprietários de veículos elétricos, o planejamento ganha uma etapa adicional. Além da inspeção dos cabos, conectores e baterias de tração, é recomendável verificar a autonomia disponível e identificar previamente os pontos de recarga existentes ao longo do trajeto. Dessa forma, o motorista evita interrupções inesperadas e viaja com mais tranquilidade.

Planejamento também faz parte da segurança na viagem de carro

Quando se fala em segurança, a preparação não deve se limitar ao veículo. O estado físico e mental do motorista tem impacto direto na qualidade da condução.

Especialistas recomendam que o condutor esteja descansado, hidratado e preparado para enfrentar horas ao volante. A fadiga reduz os reflexos, compromete a tomada de decisões e aumenta o risco de acidentes, especialmente em viagens longas.

Também é importante verificar a documentação antes de sair de casa. Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento do veículo e demais exigências legais devem estar atualizados e facilmente acessíveis. Essa simples conferência evita transtornos durante fiscalizações e permite que a viagem transcorra sem preocupações adicionais.

Outro aspecto frequentemente negligenciado é a organização do trajeto. Planejar paradas estratégicas para descanso, alimentação e abastecimento ajuda a tornar a experiência mais confortável e segura, principalmente em viagens realizadas com crianças ou idosos.

Imprevistos fazem parte da estrada, mas a prevenção reduz riscos

Mesmo com todos os cuidados, viajar envolve situações que fogem ao controle do motorista. Mudanças repentinas no clima, objetos na pista, condições das rodovias e comportamentos inadequados de outros condutores podem gerar dificuldades ao longo do percurso.

Por isso, especialistas defendem que a prevenção deve ser encarada como uma aliada do turismo rodoviário. Mais do que evitar prejuízos financeiros, ela contribui para preservar aquilo que realmente importa durante uma viagem: o bem-estar das pessoas e a tranquilidade de chegar ao destino em segurança.

A manutenção preventiva, associada a uma condução responsável e ao planejamento adequado, forma uma combinação capaz de reduzir significativamente os riscos da estrada. E, para quem escolhe o carro como meio de transporte para explorar novos destinos, essa preparação pode ser o primeiro passo para transformar o percurso em parte da experiência turística.

Afinal, toda viagem começa muito antes da partida. E garantir que o veículo esteja pronto para rodar é uma das formas mais eficientes de aproveitar as férias com mais conforto, segurança e tranquilidade.

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Segurança na estrada começa antes da partida e garante uma viagem mais tranquila

Viajar de carro oferece liberdade para descobrir paisagens, fazer paradas inesperadas e aproveitar cada etapa do percurso. Mas, para que a experiência seja marcada apenas por boas lembranças, a preparação deve começar antes mesmo de ligar o motor. Uma revisão preventiva, a conferência dos documentos e o planejamento do trajeto são medidas simples que ajudam a reduzir riscos e aumentar a tranquilidade durante a viagem. Afinal, quando o veículo está em boas condições e o motorista preparado para a estrada, o caminho se torna parte da aventura e as férias começam com mais segurança desde os primeiros quilômetros.

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