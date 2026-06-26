Turismo e desigualdade: o desafio de democratizar o acesso ao lazer ((Foto: divulgação GAV Resorts))

No Brasil, a relação entre turismo e desigualdade faz com que o lazer seja frequentemente relegado à categoria de ‘item supérfluo’. Em um cenário onde as necessidades básicas como saúde, educação e segurança dominam o debate público, o direito ao descanso e à contemplação acaba ficando em segundo plano. No entanto, quando combatemos esse abismo, a viagem se revela uma ferramenta poderosa de transformação social e expansão de horizontes.

Recentemente, uma iniciativa da GAV Resorts, denominada GAV Realiza, trouxe à tona essa discussão ao transformar a história de um casal de Goiânia em uma experiência de luxo e superação. Jhon Victor (28) e Thaís Mendes (26) foram os primeiros selecionados pelo projeto, que visa custear viagens para brasileiros que precisaram adiar sonhos por limitações, sejam elas financeiras ou de diversas situações que a vida impõe.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O peso da desigualdade no acesso ao lazer

A história de Jhon e Thaís é o retrato de milhões de brasileiros. Casados em janeiro de 2022, em plena pandemia, o casal não tinha recursos para uma lua de mel. Após a cerimônia no cartório, deixaram o local sem destino, contando apenas com a ajuda do pai de Jhon, que emprestou o carro e o cartão para que passassem uma noite fora.

Depois de 4 anos de casados Jhon e Thaís conseguiram enfim realizar o sonho da lua de mel (Foto: divulgação GAV Resorts)

O relato, que emocionou a curadoria do projeto, detalha a privação: sem dinheiro para comprar água mineral no hotel, o casal precisou reutilizar uma garrafa vazia, abastecendo-a com água da torneira do banheiro. “Essa história vai conectar com muita gente, porque retrata a realidade de muitos brasileiros que casam com amor, mas sem condição financeira”, pontua Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resorts.

LEIA TAMBÉM: Parque do Itacolomi revela outra face de Ouro Preto e Mariana

Para Jhon Victor, ser contemplado representou o fechamento de um ciclo de incertezas. Mas ele reforça que a simplicidade do início não diminuiu o valor da união: “o que mais marcou aquele momento não foi o que faltava, mas o fato de estarmos juntos. Foi o começo da nossa história. Receber essa oportunidade agora é a concretização de um sonho que começou há quatro anos. É celebrar uma jornada marcada pela superação e pela força de um amor que nunca deixou de acreditar no futuro”, afirma.

Turismo como propósito: a visão da GAV Resorts

Para Manoel Vicente, o papel das grandes empresas deve ir além do lucro, alcançando o que ele define como “geração de propósito”. Em entrevista ao Uai Turismo, o executivo destacou que a ideia do programa surgiu da observação direta do comportamento de hóspedes e colaboradores, além de pedidos recebidos via redes sociais.

“A gente tem esse papel no mundo não só de empreender, mas também de gerar e poder proporcionar o bem às pessoas. Quando você proporciona algo tão diferente como isso, você destrava a forma daquela pessoa ver o mundo. O ser humano é produto do meio, quando ele enxerga que existe um mundo além do dele, ele consegue projetar chegar lá”, afirma o CEO.

O projeto não utiliza sorteios, mas sim uma curadoria baseada em histórias reais. Na primeira edição, foram recebidos cerca de 400 relatos. A escolha de Jhon e Thaís foi unânime entre a banca avaliadora, conectando-se emocionalmente com a própria trajetória de sócios da empresa que também iniciaram suas vidas com poucos recursos.

A história do casal comoveu não apenas o CEO Manuel Vicente, mas toda a equipe da empresa (Foto: divulgação GAV Resorts)

Por que o lazer não é supérfluo?

A discussão proposta pelo Portal Uai Turismo e reforçada pela iniciativa privada questiona a visão limitada de suporte social. Enquanto o apoio a causas de saúde e educação são o “básico”, o acesso ao lazer de qualidade, como o oferecido em resorts desse padrão, atua na autoestima e na saúde mental do indivíduo.

Segundo Manoel Vicente, a viagem proporciona uma ruptura com a escassez: “às vezes, isso vai mudar mais a vida da pessoa do que o básico, porque ela terá acesso a algo que nunca teria na vida dela, e isso muda a forma da família ver o mundo. É uma gota dágua no oceano, mas queremos dar exemplo para que outras empresas façam o mesmo”, explica.

LEIA TAMBÉM: Férias de julho: checklist completo para garantir mais segurança na estrada

A expectativa da GAV Resorts agora é manter o programa de forma mensal, selecionando novas famílias para vivenciar experiências em seus empreendimentos. Para o mercado de turismo, iniciativas como esta reforçam a tendência do turismo de impacto, onde o sucesso comercial de um empreendimento permite a inclusão de camadas da população que, de outra forma, jamais conheceriam o mar ou a estrutura de um resort.

A história de Jhon e Thaís, que finalmente realizaram sua lua de mel em junho de 2026 com todo o suporte de serviços premium e conforto, serve como um lembrete de que o turismo, antes de ser um produto, é um direito ao sonho e à memória. Confira o vídeo dessa história emocionante e inspiradora em @portaluaiturismo.