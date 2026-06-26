Plataforma Charlie celebra 6 anos com mais de 2 milhões de diárias realizadas - (crédito: Uai Turismo)

Plataforma Charlie celebra 6 anos com mais de 2 milhões de diárias realizadas (Já consolidado no Rio e em São Paulo, o Charlie agora está em expansão e chega em Belo Horizonte em breve (Foto: divulgação))

O Charlie, plataforma que une tecnologia, design e serviços de hospedagem, completa seis anos de operação consolidando uma trajetória marcada por crescimento acelerado, expansão geográfica e fortalecimento de seu ecossistema de parceiros. Desde sua fundação, a empresa vem transformando a experiência de hospedagem em apartamentos residenciais, conectando proprietários, incorporadoras, empresas e hóspedes por meio de uma operação tecnológica e escalável.

Ao longo dessa jornada, o Charlie alcançou marcos expressivos: são mais de 2 milhões de diárias realizadas, 2.600 apartamentos em operação, distribuídos em 86 empreendimentos, além de uma rede formada por mais de 60 incorporadoras parceiras e 4 mil contratos assinados.

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No segmento corporativo, a empresa também ampliou sua relevância por meio do Charlie For Business, solução voltada para hospedagens corporativas. Atualmente, mais de 860 empresas utilizam o serviço, seja por meio da equipe comercial própria ou por parcerias estratégicas com plataformas e distribuidores especializados.

“O Charlie chega ao seu sexto ano com a convicção de que estamos construindo uma nova categoria dentro da hospitalidade. Crescemos de forma consistente, ampliamos nossa presença em diferentes mercados e fortalecemos uma rede de parceiros que compartilha da mesma visão de longo prazo para o setor”, afirma Allan Sztokfisz, CEO da empresa.

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Entre os parceiros do Charlie estão algumas das principais incorporadoras do país, como Cyrela, Gafisa, Helbor, EZTEC, Lavvi e outras empresas relevantes do mercado imobiliário nacional.

Expansão nacional e visão de longo prazo

O sexto ano da companhia marca uma nova fase de expansão. A plataforma Charlie vem ampliando sua atuação para novos mercados estratégicos, fortalecendo operações e parcerias em cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, Itajaí e Goiânia, além de novas frentes de crescimento no estado do Espírito Santo e outras regiões do país.

O movimento faz parte do planejamento estratégico da empresa para os próximos anos. Entre as metas estabelecidas para 2030 está alcançar 16 mil unidades em operação, consolidando o Charlie entre os principais players globais da categoria de short term rental.

Combinando tecnologia, gestão operacional e parcerias estratégicas, a empresa segue apostando em um modelo que une hospitalidade, eficiência e valorização dos ativos imobiliários, reforçando sua posição como uma das principais plataformas de estadia flexível do país.

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