Produção associada, identidade local, economia criativa e desenvolvimento! (Foto gerada por IA - Organizada a partir de acervo do colunista)

O valor econômico daquilo que torna cada lugar único

Durante muito tempo, o desenvolvimento econômico dos municípios brasileiros esteve associado quase exclusivamente à indústria, ao comércio tradicional, à agropecuária ou à exploração de recursos naturais.

Embora esses setores continuem exercendo papel fundamental na economia nacional, cresce em todo o mundo a percepção de que os territórios possuem riquezas que vão muito além de seus ativos físicos. A cultura, os saberes populares, a gastronomia, as manifestações artísticas, a memória coletiva e até mesmo os modos de vida das comunidades passaram a ser reconhecidos como importantes fatores de geração de riqueza, emprego e oportunidades.

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É nesse contexto que ganham destaque os conceitos de produção associada e economia criativa, duas estratégias que se complementam e que podem contribuir significativamente para o fortalecimento das economias locais, especialmente em pequenos municípios que buscam alternativas de desenvolvimento mais sustentáveis e conectadas à sua própria identidade.

Afinal, o que é produção associada?

De forma simples, a produção associada pode ser compreendida como o conjunto de produtos, serviços, manifestações culturais, saberes tradicionais e atividades econômicas que possuem vínculo direto com a identidade de um território.

No turismo, o conceito ganhou força a partir da compreensão de que o visitante não deseja apenas conhecer um destino, mas também vivenciar experiências autênticas. Assim, a produção associada passa a representar tudo aquilo que traduz a essência de uma comunidade.

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Entram nesse universo os produtos artesanais, a gastronomia típica, os doces caseiros, os licores, as compotas, a agricultura familiar, as manifestações folclóricas, a música regional, as festas religiosas, os grupos culturais, os artistas locais, os mestres da cultura popular, as técnicas tradicionais de produção, os roteiros rurais, as experiências de vivência comunitária e inúmeras outras expressões que carregam a identidade de um lugar.

Em outras palavras, trata-se daquilo que não pode ser reproduzido artificialmente em outro território, justamente porque está relacionado à história, à cultura e às características específicas de uma comunidade.

Produção associada ao turismo, algo muito além das lembrancinhas

Durante muitos anos, a relação entre turismo e produção associada foi limitada à comercialização de lembranças e artesanato. Hoje, a visão é muito mais ampla.

Uma experiência turística contemporânea valoriza o contato com a cultura local. O turista deseja conhecer a história da comunidade, experimentar sua culinária, ouvir suas músicas, participar de festividades tradicionais, visitar ateliês, conhecer produtores rurais, aprender técnicas artesanais e compreender como vivem as pessoas daquele território.

Nesse cenário, a produção associada passa a integrar diretamente a oferta turística.

Uma fazenda produtora de queijos artesanais pode se transformar em atrativo turístico. Um grupo de congado pode enriquecer a programação cultural de um evento. Uma receita tradicional de família pode originar um festival gastronômico. Um artesão pode oferecer oficinas e experiências para visitantes. Uma comunidade rural pode criar roteiros interpretativos que valorizem sua história e seus modos de vida.

O turismo deixa de ser apenas um consumidor de produtos e passa a funcionar como um importante canal de valorização e comercialização da produção local.

Onde entra a economia criativa?

A economia criativa é um conceito mais amplo e relativamente recente, que considera a criatividade, o conhecimento, a inovação e o capital intelectual como os principais insumos para a geração de valor econômico.

Diferentemente dos setores tradicionais, onde a riqueza está associada principalmente à produção física, a economia criativa transforma ideias, conhecimento e expressões culturais em produtos e serviços capazes de gerar renda.

Nesse universo estão inseridos segmentos como. Artesanato, música, audiovisual, design, moda, gastronomia, literatura, patrimônio cultural, arquitetura, artes cênicas, fotografia, produção de conteúdo digital, publicidade, eventos culturais, turismo cultural de experiência e muito mais.

A matéria-prima da economia criativa não é o minério, a madeira ou o petróleo. É a criatividade humana. Por isso, ela se apresenta como uma alternativa particularmente interessante para municípios que possuem limitações industriais, mas abundância de patrimônio cultural, tradições e talentos locais.

A conexão entre produção associada e economia criativa

Embora sejam conceitos distintos, produção associada e economia criativa caminham lado a lado.

A produção associada oferece os conteúdos, as referências culturais, os saberes e as identidades territoriais. A economia criativa transforma esses elementos em oportunidades econômicas sustentáveis.

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Um artesão produz uma peça baseada em técnicas tradicionais. A economia criativa ajuda a desenvolver design, embalagem, marketing e canais de comercialização.

Uma comunidade preserva uma receita centenária. A economia criativa contribui para transformá-la em produto gastronômico, roteiro turístico ou experiência cultural.

Uma festa popular mantém viva a tradição local. A economia criativa auxilia na sua estruturação como evento capaz de movimentar hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

É justamente dessa integração que surgem novos negócios, novos empregos e novas oportunidades de renda.

Uma oportunidade para os pequenos municípios do Brasil

Talvez o maior potencial desses conceitos esteja justamente nos pequenos municípios. Em muitas localidades brasileiras, especialmente nas zonas rurais, existe uma riqueza cultural extraordinária que ainda permanece subutilizada do ponto de vista econômico.

São histórias, receitas, festas, técnicas artesanais, expressões artísticas e conhecimentos tradicionais que, frequentemente, são vistos apenas como elementos culturais, sem que se perceba seu potencial de geração de renda.

Quando bem planejadas, as ações de produção associada e economia criativa podem fortalecer o empreendedorismo local, ampliar a circulação de recursos dentro da própria comunidade, estimular o surgimento de novos negócios e criar alternativas econômicas complementares às atividades tradicionais.

O valor, é que não se trata apenas de vender produtos, o esforço é para gerar pertencimento, autoestima e valorização cultural.

Desenvolvimento que nasce da identidade

Em um mundo cada vez mais globalizado, onde produtos e serviços tendem a se tornar semelhantes, a identidade local se transforma em um diferencial competitivo cada vez mais valioso.

Produção associada e economia criativa não representam apenas estratégias econômicas. Elas são instrumentos de preservação cultural, fortalecimento comunitário e construção de um desenvolvimento mais humano e sustentável.

Na minha visão, a grande lição desses conceitos é que, muitas vezes, a principal riqueza de um território não está escondida em seu subsolo, mas sim nas mãos de seus artesãos, nas receitas de suas cozinhas, na memória de seus moradores, na criatividade de seus artistas e na capacidade de transformar cultura, conhecimento e identidade em oportunidades para as atuais e futuras gerações. Onde há gente, há conhecimento e é justamente aí que começa o verdadeiro desenvolvimento!

O mundo moderno, está cheio de nomes, siglas, mudanças, modismos e muita bobagem em alguns casos. Apesar de tudo, me esforço para entender de fato, o que a modernidade quer me dizer com tantas e novas expressões, por isso, julgo importante conceituar e traduzir o que o mundo quer nos comunicar.

O que sei e parto sempre deste princípio, é que quando cultura, turismo e empreendedorismo trabalham juntos, a identidade local ultrapassa o limite patrimonial e torna-se um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico.

No fim das contas, independentemente dos nomes que surgem a cada dia, das siglas que se multiplicam ou dos modismos que insistem em reinventar conceitos já conhecidos, continuo acreditando que o verdadeiro desenvolvimento nasce das pessoas.

Nenhuma estratégia econômica será suficientemente forte se não reconhecer o valor da cultura, do conhecimento, da criatividade e da identidade de quem vive no território.

Tenho visto, ao longo dos últimos anos, comunidades que antes enxergavam seus saberes apenas como tradição, passarem a compreendê-los como oportunidade. Artesãos transformando talento em negócio, produtores rurais agregando valor aos seus produtos, cozinhas familiares convertendo receitas em experiências gastronômicas, grupos culturais fortalecendo o turismo e jovens descobrindo que podem empreender sem abandonar suas raízes.

É exatamente aí que a produção associada encontra seu maior sentido e que a economia criativa deixa de ser apenas um conceito para se tornar uma poderosa ferramenta de desenvolvimento.

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Quando existe organização, planejamento, cooperação e um ambiente favorável ao empreendedorismo, os resultados aparecem. A economia circula, o turismo ganha autenticidade, novos negócios florescem, a autoestima coletiva cresce e o município passa a reconhecer que sua maior riqueza nunca esteve apenas no que existe sob a terra, mas principalmente na inteligência, na criatividade e na capacidade do seu povo de transformar identidade em prosperidade.

E, sinceramente, continuo acreditando que este é um dos caminhos mais promissores para o futuro dos pequenos municípios brasileiros.

E você, conhece alguma experiência turístico cultural, que una a produção associada à economia criativa?

Vale a pena revisitar meus textos aqui no Uai Turismo e descobrir o que Minas Gerais e o Pará, na região de Carajás, já tem pronto e à sua disposição. Fica a dica!

Até a próxima.

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