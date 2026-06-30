Hotel Intercity BH Expo celebra 10 anos de operação (Foto: site Intercity BH Expo)

Impulsionado pelo crescimento de demanda percebida para eventos sociais, o hotel situado nas proximidades do Expominas BH – maior Centro de Exposições da capital mineira, projeta novo espaço multiuso para ampliar a realização de mini weddings, celebrações exclusivas e encontros corporativos em Belo Horizonte. O hotel também contará com estrutura preparada para experiências gastronômicas especiais, como churrascos premium e eventos no estilo fogo de chão além de inúmeras outras possibilidades em seus diversos ambientes moduláveis.

Casamentos intimistas, celebrações familiares e eventos corporativos estão impulsionando a demanda por eventos na hotelaria. A possibilidade de reunir hospedagem, segurança, gastronomia, infraestrutura e serviços em um único local tem atraído cada vez mais clientes em busca de praticidade, conforto e uma experiência completa para anfitriões e convidados. De olho nesse movimento, especialmente no crescimento de eventos como pequenas reuniões e casamentos (mini weddings), o Intercity BH Expo, maior hotel da rede Intercity no Brasil e terceiro maior empreendimento hoteleiro de Belo Horizonte, celebra seus 10 anos e projeta a implantação do Centro de Convenções BH Expo, um novo espaço multiuso voltado a eventos sociais e corporativos. Com previsão de entrega até março de 2027, o novo projeto de expansão, que marca um novo ciclo na trajetória do empreendimento e integra as comemorações pelos seus 10 anos.

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Demanda crescente de eventos estimula investimentos

Com investimento superior a R$ 2 milhões, o projeto do Centro de Convenções BH Expo está em fase de aprovação junto à Prefeitura de Belo Horizonte e demais órgãos competentes, com previsão de entrega para março de 2027. A aposta do Intercity BH Expo acompanha uma tendência já observada no mercado e na própria operação do hotel. Segundo pesquisa do DataEventos, casamentos, aniversários e formaturas já representam 64% do mercado de eventos em Minas Gerais. O movimento se reflete no empreendimento, que registrou crescimento de cerca de 10% na procura por mini weddings, batizados e celebrações intimistas no último ano.

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A nova estrutura será implantada em uma área atualmente ocupada por parte do estacionamento do hotel e ampliará a capacidade do empreendimento para receber celebrações sociais, feiras, convenções, lançamentos de produtos, eventos culturais e encontros corporativos de médio porte. Com pé-direito de seis metros, integração direta à estrutura do hotel e capacidade para até 300 pessoas, o novo Centro de Convenções BH Expo foi projetado para ampliar significativamente a operação de eventos do Intercity BH Expo. Com aproximadamente 440 m², a nova área quase dobrará a capacidade atual destinada a eventos. O espaço contará ainda com infraestrutura de automação, recursos audiovisuais e tratamento acústico planejado para garantir conforto, qualidade sonora e flexibilidade operacional. A expansão amplia o portfólio de espaços do hotel e acompanha a evolução de um mercado que demanda ambientes cada vez mais versáteis, modernos e preparados para múltiplas configurações.

Hotel consolida sua relevância no mercado

Foto: site Intercity BH Expo

Segundo explica a coluna Rodrigo Cançado, diretor do Intercity BH Expo, o investimento representa um novo ciclo para o empreendimento. “Chegamos aos 10 anos em um momento de maturidade e crescimento. O hotel consolidou sua relevância no mercado e continua evoluindo junto com as necessidades dos clientes. Essa ampliação é uma resposta direta à demanda por espaços mais flexíveis e preparados para diferentes formatos de eventos. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o posicionamento do Intercity BH Expo como uma das principais referências em hospitalidade e eventos da Grande Belo Horizonte“, afirma o amigo Rodrigo que paralelamente ocupa a vice-presidência da ABIH-MG no qual dedica louváveis esforços na busca por incentivos que possibilitem melhor desempenho da atividade hoteleira em Minas Gerais.

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Mais do que espaços para eventos, o perfil do cliente atual busca experiências completas. O público tem valorizado celebrações para grupos menores, mais acolhedoras e personalizadas, em ambientes que ofereçam conforto, gastronomia diferenciada e atendimento especializado. Para atender esse perfil, o Intercity BH Expo conta com diferentes opções de espaços, como o Rooftop, que oferece vista panorâmica de Belo Horizonte, e a área privativa do Restaurante Libertas, voltada para encontros mais exclusivos e o Espaço Essência, um ambiente intimista voltado para reuniões de pequeno porte, cafés corporativos e celebrações mais reservadas. O futuro espaço complementará esse portfólio, ampliando a capacidade do hotel para receber tanto eventos sociais quanto feiras, convenções e encontros corporativos de médio porte. Percebemos uma mudança clara no comportamento dos clientes, que buscam experiências mais personalizadas em ambientes que proporcionem exclusividade, atrelados à estrutura e serviços de um grande hotel. Nossa proposta é justamente oferecer essa combinação entre hospitalidade, gastronomia, segurança para os eventos, conclui Rodrigo.

Celebração dos 10 anos uma década em números

Para celebrar os 10 anos de operação e apresentar o projeto de expansão do Centro de Convenções BH Expo, o hotel promoveu uma celebração exclusiva para clientes, parceiros estratégicos, fornecedores e representantes da Rede Intercity de diversas regiões do Brasil. O evento foi realizado na área onde será implantado o novo espaço reunindo importantes nomes da hotelaria, turismo e eventos em uma noite de relacionamento e celebração. Com o tema Arraiá de São João, o encontro celebrou a trajetória construída ao longo da última década destacando a contribuição de parceiros que fazem parte da história do empreendimento, consolidado como uma das principais referências em hotelaria e eventos de Minas Gerais. Em seus primeiros 10 anos o hotel recebeu mais de 1 milhão de hóspedes e realizou mais de 2 mil eventos entre convenções, feiras, treinamentos e celebrações sociais. Na área de Alimentos e Bebidas, foram cerca de 140 mil refeições servidas anualmente. Hoje, o hotel com 281 apartamentos, 4 salas de eventos com capacidade para até 500 pessoas, rooftop, espaços gastronômicos, coworking e amplo estacionamento coberto. Chegar aos 10 anos com números tão significativos demonstra a confiança do mercado no nosso trabalho. Esses resultados reforçam nosso compromisso de continuar investindo e evoluindo para atender às novas demandas dos clientes, finaliza o diretor do portentoso Intercity BH Expo.

A proposta é oferecer mais flexibilidade, ampliar as possibilidades de personalização e posicionar o empreendimento como uma opção ainda mais completa para eventos de médio porte em BH

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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