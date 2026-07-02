A pérola desconhecida da Europa Central. Vem descobrir Olomouc! ((Foto: @viajandocomhistoria))

Imagina uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. A arquitetura é preservada, a atmosfera é histórica, e a riqueza cultural é surpreendente. Ainda pouco conhecida pelos brasileiros, e localizada no centro da Morávia em Chéquia, Olomouc é daquelas joias escondidinhas que você vai querer colocar na sua lista de desejos de viagens.

Partimos de Praga, capital da Chéquia e dirigimos em torno de 3horas até Olomouc. Sua origem está ligada ao período romano. Já na idade média a cidade se tornou um polo importante sob a perspectiva comercial, política e religiosa da Europa Central.

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Aqui está também umas das universidades mais antigas da Europa, a Universidade Palacký, fundada em 1573 e o motivo que deixa Olomouc com uma vibe jovem, criativa, vibrante e cheia de vida. São milhares de estudantes que chegam de diferentes partes do mundo e transformam Olomouc em um importante centro de ciência e inovação.

E para deixar o cenário ainda mais perfeito, chegamos à cidade justamente na abertura do festival de música, um programa cultural urbano que aconteceu entre os dias 18 a 20 de junho enchendo ruas e praças de atividades de dança, performance, gastronomia e música. E é justamente esta combinação da cidade histórica com um ambiente festivo, descontraído que me deixou completamente encantada por Olomouc.

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Como consequência de séculos de histórias, Olomouc é um verdadeiro museu a céu aberto com uma herança que mistura a arquitetura renascentista, barroca e gótica. Inclusive a Coluna de Santíssima Trindade situada na praça principal é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.

E como a capital Praga, Olomouc também tem seu relógio astronômico, mas com uma arquitetura bem diferente. Parece que o 1º relógio era do século XV inspirado nos relógios medievais que marcavam o tempo, signos do zodíaco, posição do sol, porém ele foi danificado durante um bombardeio em 1945 e o governo da então Tchecoslováquia, ao reformá-lo, decidiu por uma versão no estilo realismo socialista apresentando a vida cotidiana, trabalho, indústria, agricultura, operários e cientistas. E ele segue funcionando como testemunha do momento histórico que a cidade viveu.

Olomouc é um destino fora do óbvio e sem as multidões de turistas das grandes capitais europeias. Uma cidade para explorar a pé, se perder pelas ruas estreitas, e se encantar com todo o patrimônio preservado.

Confira abaixo 20 pontos de interesse para você percorrer na cidade de Olomouc:

Catedral de São Venceslau Coluna da Santíssima Trindade, Patrimônio da UNESCO Relógio Astronômico Ayuntamiento A fonte de Cesar Igreja de São Miguel Capela de São João Sarkander Villa Primavesi Igreja de São Mauricio Fonte de Mercurio Palácio Edelmann Fonte de Hércules Fonte de Arión Fonte de Netuno Coluna de Peste de Maria Convento Jesuíta Igreja de Nossa Senhora das Neves Fonte de los Tritones Palácio do Arcebispo Castelo de Olomouc

E a região de Olomouc oferece outras atrações para o visitante que quer combinar a cidade histórica com hospedagens incríveis, gastronomia e muita natureza. Então vamos lá:

Resort Sobotin: Aos pés das colinas na Morávia em um cenário cinematográfico está o Resort Sobotin. Em 1800 existia no local uma fábrica de produtos metálicos. Após um incêndio e muitas transformações, a propriedade foi adquirida pelos irmãos klein, uma das famílias de industriais mais influentes no império austro húngaro.

Eles transformaram o local em uma residência aristocrática com terraços, lagos e estufas, um verdadeiro símbolo de prosperidade industrial da região. Já no século XX o local teve diferentes usos, até que nos anos 2000 uma grande restauração devolveu vida e brilho a este lugar sensacional. O Resort Sobotin é elegante, e combina história, natureza e bem-estar, e ao seu redor muitos jardins, lagos e bosques.

A cereja do bolo é a piscina indoor, sua arquitetura é uma obra de arte. A alta estação do Resort é no inverno quando tem ski na região, mas estivemos no verão e foi uma estadia excelente.

Fábrica de Papel Artesanal Velké Losiny: Em um complexo fundado no final do século XVI fomos conhecer a mais antiga fábrica de papel feito a mão da Europa central. E o mais interessante é que ela segue operando utilizando os mesmos métodos tradicionais. A visita foi guiada, acompanhamos o passo a passo da produção de papel artesanal. E ao final ainda existe uma lojinha caso você queria levar uma lembrança de algo feito de forma tão artesanal e tão especial. Almoçamos no restaurante Losín em Velké Losiny que oferece gastronomia tradicional e fica em frente a fábrica.

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Castelo Bouzov: Este é um dos lugares mais emblemáticos e fotografados de Chéquia. Hoje sua arquitetura em estilo neogótico romântico se deve uma grande reconstrução realizada no final do século XIX após um grande incêndio. O castelo já foi cenários de dezenas de filmes e a visita guiada é imperdível.

E uma curiosidade: é possível realizar uma cerimônia de casamento em um dos fantásticos salões do castelo pela quantia de 500 euros.

Teleférico e hidroelétrica Dlouhé Stráne: A mais importante hidroelétrica de Chéquia fica 1350 metros acima do nível do mar e oferece um cenário tão único já que ela fica inserida dentro da área de proteção ambiental Jeseníky. E para subir até lá o transporte não poderia ser mais pitoresco. Pegamos um teleférico que é usado durante a temporada de ski, mas que também funciona durante o verão. E chegando lá em cima, usamos um ônibus que percorre em torno de 3km até a hidroelétrica. Um passeio absolutamente surpreendente.

Cervejaria TVARG: Para os amantes de cereja guarde esta dica. Fizemos um tour guiado na cervejaria TVARG que faz parte de um complexo gastronômico que reúne a cervejaria, queijaria e restaurante. A tradição desta cervejaria vem desde 1579 em suas históricas construções de pedras.

Restaurante Long Story Short Eatery & Bakery (bib Gourmand Michelin): Este restaurante super pitoresco fica em Olomouc e ocupa uma antiga padaria do século XVII e foi cuidadosamente restaurado. Nós escolhemos uma mesa ao ar livre, e o ambiente é muito agradável. A gastronomia combina uma cozinha contemporânea com ingredientes de temporada e uma padaria artesanal. Em 2025 o restaurante recebeu a recomendação Bib Gourmand do Guia Michelin dada a estabelecimentos que oferecem uma excelente relação qualidade e preço.

Telegraph: Em um espaço moderno e inovador que combina restaurante, auditório, co-working, e galeria de arte, almoçamos no descolado Telegraph em Olomouc. Trata-se um dos principais centros culturais de Olomouc e a gastronomia é impecável.

Olomouc foi uma surpresa encantadora. Mais um daqueles lugares para guardar na memória e no coração. Boa leitura e até a próxima.

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