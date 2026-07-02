A pérola desconhecida da Europa Central. Vem descobrir Olomouc!

Imagina uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. A arquitetura é preservada, a atmosfera é histórica, e a riqueza cultural é surpreendente. Ainda pouco conhecida pelos brasileiros, e localizada no centro da Morávia em Chéquia, Olomouc é daquelas joias escondidinhas que você vai querer colocar na sua lista de desejos de viagens.
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Partimos de Praga, capital da Chéquia e dirigimos em torno de 3horas até Olomouc. Sua origem está ligada ao período romano. Já na idade média a cidade se tornou um polo importante sob a perspectiva comercial, política e religiosa da Europa Central.
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Aqui está também umas das universidades mais antigas da Europa, a Universidade Palacký, fundada em 1573 e o motivo que deixa Olomouc com uma vibe jovem, criativa, vibrante e cheia de vida. São milhares de estudantes que chegam de diferentes partes do mundo e transformam Olomouc em um importante centro de ciência e inovação.
E para deixar o cenário ainda mais perfeito, chegamos à cidade justamente na abertura do festival de música, um programa cultural urbano que aconteceu entre os dias 18 a 20 de junho enchendo ruas e praças de atividades de dança, performance, gastronomia e música. E é justamente esta combinação da cidade histórica com um ambiente festivo, descontraído que me deixou completamente encantada por Olomouc.
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Como consequência de séculos de histórias, Olomouc é um verdadeiro museu a céu aberto com uma herança que mistura a arquitetura renascentista, barroca e gótica. Inclusive a Coluna de Santíssima Trindade situada na praça principal é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.
E como a capital Praga, Olomouc também tem seu relógio astronômico, mas com uma arquitetura bem diferente. Parece que o 1º relógio era do século XV inspirado nos relógios medievais que marcavam o tempo, signos do zodíaco, posição do sol, porém ele foi danificado durante um bombardeio em 1945 e o governo da então Tchecoslováquia, ao reformá-lo, decidiu por uma versão no estilo realismo socialista apresentando a vida cotidiana, trabalho, indústria, agricultura, operários e cientistas. E ele segue funcionando como testemunha do momento histórico que a cidade viveu.
Olomouc é um destino fora do óbvio e sem as multidões de turistas das grandes capitais europeias. Uma cidade para explorar a pé, se perder pelas ruas estreitas, e se encantar com todo o patrimônio preservado.
Confira abaixo 20 pontos de interesse para você percorrer na cidade de Olomouc:
- Catedral de São Venceslau
- Coluna da Santíssima Trindade, Patrimônio da UNESCO
- Relógio Astronômico
- Ayuntamiento
- A fonte de Cesar
- Igreja de São Miguel
- Capela de São João Sarkander
- Villa Primavesi
- Igreja de São Mauricio
- Fonte de Mercurio
- Palácio Edelmann
- Fonte de Hércules
- Fonte de Arión
- Fonte de Netuno
- Coluna de Peste de Maria
- Convento Jesuíta
- Igreja de Nossa Senhora das Neves
- Fonte de los Tritones
- Palácio do Arcebispo
- Castelo de Olomouc
E a região de Olomouc oferece outras atrações para o visitante que quer combinar a cidade histórica com hospedagens incríveis, gastronomia e muita natureza. Então vamos lá:
Resort Sobotin: Aos pés das colinas na Morávia em um cenário cinematográfico está o Resort Sobotin. Em 1800 existia no local uma fábrica de produtos metálicos. Após um incêndio e muitas transformações, a propriedade foi adquirida pelos irmãos klein, uma das famílias de industriais mais influentes no império austro húngaro.
Eles transformaram o local em uma residência aristocrática com terraços, lagos e estufas, um verdadeiro símbolo de prosperidade industrial da região. Já no século XX o local teve diferentes usos, até que nos anos 2000 uma grande restauração devolveu vida e brilho a este lugar sensacional. O Resort Sobotin é elegante, e combina história, natureza e bem-estar, e ao seu redor muitos jardins, lagos e bosques.
A cereja do bolo é a piscina indoor, sua arquitetura é uma obra de arte. A alta estação do Resort é no inverno quando tem ski na região, mas estivemos no verão e foi uma estadia excelente.
Fábrica de Papel Artesanal Velké Losiny: Em um complexo fundado no final do século XVI fomos conhecer a mais antiga fábrica de papel feito a mão da Europa central. E o mais interessante é que ela segue operando utilizando os mesmos métodos tradicionais. A visita foi guiada, acompanhamos o passo a passo da produção de papel artesanal. E ao final ainda existe uma lojinha caso você queria levar uma lembrança de algo feito de forma tão artesanal e tão especial. Almoçamos no restaurante Losín em Velké Losiny que oferece gastronomia tradicional e fica em frente a fábrica.
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Castelo Bouzov: Este é um dos lugares mais emblemáticos e fotografados de Chéquia. Hoje sua arquitetura em estilo neogótico romântico se deve uma grande reconstrução realizada no final do século XIX após um grande incêndio. O castelo já foi cenários de dezenas de filmes e a visita guiada é imperdível.
E uma curiosidade: é possível realizar uma cerimônia de casamento em um dos fantásticos salões do castelo pela quantia de 500 euros.
Teleférico e hidroelétrica Dlouhé Stráne: A mais importante hidroelétrica de Chéquia fica 1350 metros acima do nível do mar e oferece um cenário tão único já que ela fica inserida dentro da área de proteção ambiental Jeseníky. E para subir até lá o transporte não poderia ser mais pitoresco. Pegamos um teleférico que é usado durante a temporada de ski, mas que também funciona durante o verão. E chegando lá em cima, usamos um ônibus que percorre em torno de 3km até a hidroelétrica. Um passeio absolutamente surpreendente.
Cervejaria TVARG: Para os amantes de cereja guarde esta dica. Fizemos um tour guiado na cervejaria TVARG que faz parte de um complexo gastronômico que reúne a cervejaria, queijaria e restaurante. A tradição desta cervejaria vem desde 1579 em suas históricas construções de pedras.
Restaurante Long Story Short Eatery & Bakery (bib Gourmand Michelin): Este restaurante super pitoresco fica em Olomouc e ocupa uma antiga padaria do século XVII e foi cuidadosamente restaurado. Nós escolhemos uma mesa ao ar livre, e o ambiente é muito agradável. A gastronomia combina uma cozinha contemporânea com ingredientes de temporada e uma padaria artesanal. Em 2025 o restaurante recebeu a recomendação Bib Gourmand do Guia Michelin dada a estabelecimentos que oferecem uma excelente relação qualidade e preço.
Telegraph: Em um espaço moderno e inovador que combina restaurante, auditório, co-working, e galeria de arte, almoçamos no descolado Telegraph em Olomouc. Trata-se um dos principais centros culturais de Olomouc e a gastronomia é impecável.
Olomouc foi uma surpresa encantadora. Mais um daqueles lugares para guardar na memória e no coração. Boa leitura e até a próxima.
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