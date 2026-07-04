Os Festivais de Inverno continuam fundamentais para a cultura brasileira (Imagem gerada por IA)

Julho chegou e a cultura brasileira ganha novos palcos

Desde a minha juventude, quando chega o mês de julho, chega com ele, uma sensação inovadora e um retorno ao imaginário cultural, uma tradição que perpassa décadas, que é a realização dos festivais de inverno.

Em muitas regiões do país, especialmente no sudeste e sul, cidades históricas, universidades, centros culturais e organizações da sociedade civil passam a promover uma intensa programação artística que envolve música, teatro, dança, literatura, cinema, artes plásticas, patrimônio cultural e manifestações populares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, marcado por diferentes realidades climáticas e culturais, a associação entre inverno e produção cultural tornou-se uma característica muito própria da nossa formação artística contemporânea.

Alguns dos mais tradicionais eventos culturais brasileiros nasceram justamente neste período do ano, consolidando uma relação que ultrapassa as questões meteorológicas e alcança aspectos sociais, acadêmicos, econômicos e principalmente afetivos. A minha geração, a juventude dos anos 80, é prova disso.

Entre os festivais mais tradicionais do país, destacam-se o histórico Festival de Inverno de Ouro Preto, em Minas Gerais e o Festival de Inverno de Campos do Jordão, em São Paulo, reconhecido internacionalmente pela excelência de sua programação musical erudita. Para além destes, inúmeras mostras e encontros culturais são realizados em cidades universitárias, estâncias turísticas e destinos históricos espalhados pelo território nacional.

No caso específico de Minas Gerais, talvez nenhum evento represente tão bem essa conexão entre inverno, formação intelectual e produção artística quanto o Festival de Inverno de Ouro Preto.

A produção acadêmica encontrou a arte e transformou gerações

Criado originalmente a partir da atuação da então Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, antes da constituição da atual Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, o festival nasceu profundamente vinculado aos movimentos acadêmicos, à extensão universitária e à democratização do acesso à arte e à cultura. Lembro bem da minha inquietação de adolescente, que queria descobrir o mundo, mas nem sempre conseguia acompanhar de perto todo aquele movimento artístico.

Ao longo das décadas, o Festival de Inverno transformou-se em uma das mais importantes experiências de formação cultural do país, reunindo estudantes, professores, artistas, pesquisadores e comunidades locais em torno de uma produção artística intensa e plural.

LEIA TAMBÉM: Produção associada, identidade local, economia criativa e desenvolvimento!

O Festival de Inverno de Ouro Preto consolidou-se ao longo das décadas como uma das mais importantes experiências brasileiras de formação artística, extensão universitária e democratização do acesso à cultura, encontrando, em 2026, uma nova configuração institucional, construída de forma integrada entre a Prefeitura de Ouro Preto, a FAOP e a própria UFOP.

O inverno como tempo de encontro, aprendizado e circulação cultural

É interessante observar que a associação entre inverno e manifestações culturais possui também razões bastante práticas. Historicamente, os meses de julho coincidem com o período de férias escolares e universitárias, facilitando a circulação de estudantes, professores, artistas e espectadores. Além disso, as temperaturas mais baixas, incentivam a realização de atividades presenciais, apresentações ao ar livre e uma maior permanência do público nos espaços culturais.

Soma-se a isso o fato de que muitas cidades históricas e turísticas encontram no inverno uma oportunidade estratégica de movimentação econômica, contribuindo para a redução da sazonalidade de seus destinos, aquecendo a cadeia produtiva local e criando oportunidades para a economia informal.

Mas talvez exista uma razão ainda mais profunda para essa relação. O inverno, em muitas tradições culturais ocidentais, sempre esteve associado ao recolhimento, à contemplação, ao aprendizado e à reflexão. Não é por acaso que universidades, centros acadêmicos e movimentos intelectuais encontraram nesta época do ano um ambiente particularmente favorável para a promoção de cursos, oficinas, debates, concertos, exposições e experiências formativas e como estar por ali, é satisfatório.

A geração dos festivais, vivendo arte, gerando pensamento crítico e formação humana

Para aqueles que nasceram nas décadas de 1960, 1970 e 1980, os festivais de inverno representam bem mais que eventos culturais. Estes movimentos constituem, na verdade, parte fundamental de um processo de formação humana e intelectual. Talvez tenha sido uma das gerações mais privilegiadas da história recente do Brasil no que se refere à convivência cotidiana com uma extraordinária efervescência cultural.

Foi o período da consolidação dos grandes festivais de música, do fortalecimento do cinema nacional, da expansão dos movimentos teatrais, do surgimento de importantes correntes das artes plásticas contemporâneas, do reconhecimento da cultura popular e do fortalecimento das manifestações folclóricas brasileiras.

Nesse contexto, conviver com um festival de inverno significava ter acesso não apenas ao entretenimento, mas ao pensamento crítico, ao debate político, à experimentação artística e à formação cidadã. Vi de perto, muitos artistas, produtores culturais, gestores públicos, educadores e pesquisadores brasileiros tendo sua trajetória artística e profissional, profundamente influenciada por essas experiências coletivas de criação e aprendizado.

O fortalecimento da identidade brasileira

Hoje, quando observamos diversas manifestações culturais populares alcançando níveis inéditos de reconhecimento institucional, proteção patrimonial e apoio por meio de políticas públicas, percebemos que boa parte desse processo foi construída justamente a partir dos movimentos culturais e acadêmicos que floresceram intensamente ao longo das últimas décadas.

Congados, folias, festas religiosas, culturas tradicionais, artesanato, gastronomia regional e expressões artísticas das periferias, encontraram novos espaços de valorização e reconhecimento graças, em grande medida, à persistência desses movimentos culturais organizados ao longo dos últimos 50 anos.

LEIA TAMBÉM: Por meio da cultura, entre maio e julho, o Brasil reafirma suas raízes e movimenta sua economia!

Importante a sociedade civil compreender, que os festivais culturais constituem oportunidades de empoderamento coletivo. Participar de oficinas, frequentar debates, consumir produção artística local, estimular a presença das novas gerações, apoiar artistas independentes e fortalecer as instituições culturais são formas concretas de transformar experiências culturais em instrumentos permanentes de desenvolvimento humano e social.

Festivais como instrumentos de desenvolvimento social

Em tempos de acelerada transformação tecnológica, da chamada hiperconectividade e consumo instantâneo de informações, os movimentos culturais continuam exercendo um papel insubstituível na formação da identidade coletiva. São eles que preservam memórias, estimulam a criatividade, promovem o pensamento crítico e fortalecem os vínculos comunitários.

Investir em cultura, portanto, não significa apenas financiar espetáculos ou eventos; significa investir na própria personalidade cultural de um país inteiro.

Esta talvez seja justamente, uma das maiores virtudes dos festivais de inverno brasileiros, demonstrar que, mesmo em um país continental, marcado por diferentes climas, geografias e realidades sociais, a cultura permanece sendo uma das poucas linguagens capazes de unir territórios, gerações e identidades em torno de algo essencial, a permanente construção do que significa, ser brasileiro. Talvez seja por isso que, passadas tantas décadas, os festivais de inverno continuem despertando em muitos de nós uma espécie de emoção difícil de explicar.

As manifestações de inverno nos lembram que a cultura não é um luxo, nem um simples produto de entretenimento e sim um instrumento de formação humana, de construção de memória coletiva e de fortalecimento da identidade nacional.

Em um país tão grande e diverso como o Brasil, penso que a maior contribuição dos festivais de inverno seja justamente nos fazer compreender que, independentemente da estação do ano, a cultura continua sendo um dos mais poderosos instrumentos de desenvolvimento, pertencimento e esperança coletiva.

LEIA TAMBÉM: Parque do Itacolomi revela outra face de Ouro Preto e Mariana

Como bom mineiro, convido você a conhecer a programação completa do Festival de Inverno de Ouro Preto, que de acordo com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em 2026, o Festival de Inverno de Ouro Preto passou a ser promovido por uma articulação institucional unificada, coordenada pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em parceria com a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Essa configuração representa um movimento de reunificação da programação cultural do município, integrando ações que, durante muitos anos, ocorreram de forma paralela.

Até a próxima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo