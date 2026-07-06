Travel Next Minas atualiza aplicativo oficial: novas funcionalidades e agendamento exclusivo para o espaço TravelLux ((Foto: Anderson Gradischer))

A Travel Next Minas acaba de confirmar a nova versão de seu aplicativo oficial para a edição de 2026, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). Disponível para dispositivos Android e iOS, a plataforma foi remodelada para oferecer uma experiência ainda mais intuitiva, estável e eficiente aos participantes da feira.

Quem utilizou o aplicativo na edição anterior precisa apenas realizar a atualização da versão instalada. Além de um novo design, o sistema recebeu melhorias de usabilidade, tornando muito mais simples a organização da jornada durante os dois dias do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Agendamentos exclusivos no espaço TravelLux

Um dos grandes avanços desta versão é a ferramenta de agendamento de reuniões, desenvolvida com exclusividade para o espaço TravelLux. Neste ambiente, focado em conexões e negócios direcionais, agentes de viagens e fornecedores contam com uma navegação dinâmica para visualizar facilmente os horários disponíveis, organizados em intervalos fixos de 15 minutos.

Ainda dentro da exclusividade do espaço TravelLux, expositores e agentes passam a visualizar o mapa de mesas disponíveis para encontros comerciais. O participante pode escolher a mesa que deseja visitar, conhecer previamente o perfil da empresa expositora, acessar uma breve apresentação da marca, visualizar os representantes presentes (até dois por mesa) e solicitar o agendamento diretamente pelo aplicativo.

LEIA TAMBÉM: Gestão de projetos no turismo: lições valiosas por trás de um álbum de figurinhas

Funcionalidades para a Travel Next Minas, de forma ampla e geral

Para além do espaço TravelLux, o aplicativo concentra diversas funcionalidades essenciais. Pela plataforma, todo participante pode realizar a inscrição no evento, consultar a programação completa, conhecer os expositores, acessar informações atualizadas e acompanhar as novidades em tempo real.

Outra funcionalidade que também integrará o aplicativo é a gamificação da Travel Next Minas. A iniciativa promoverá maior interação entre os participantes e incentivará o engajamento durante o evento por meio de desafios e ações especiais em todo o pavilhão.

A Travel Next Minas 2026 será realizada nos dias 12 e 13 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte (MG), reunindo os principais players do turismo nacional em uma programação voltada à geração de negócios, capacitação e integração do setor.

Mais informações estão disponíveis no site do evento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo