Balanço da hotelaria brasileira no primeiro semestre de 2026 (Foto: IA)

Principais indicadores do primeiro semestre na hotelaria

Taxa de Ocupação: Considerando todas as praças analisadas por minha consultoria concluímos que este indicador permaneceu estável em relação ao mesmo período do ano passado. Na verdade, registramos um leve recuo de 0,9 pontos percentuais visto que em 2025 a ocupação média computada no país foi de 63,6% em 2025 contra 62,7% este ano considerados os primeiros seis meses do ano. Destaques positivos para Fortaleza, Goiânia e Manaus e negativos para Salvador, Recife, Belém e Brasília.

Diária Média: Apresentou crescimento consistente todos os meses (ex: alta de 16,5% em fevereiro e 1,9% em abril ano a ano), ultrapassando a marcas da série histórica em quase todas as praças. O crescimento da diária aconteceu de forma sustentada e considerando a inflação medida pelo IPCA no período computado de 4,72% a hotelaria obteve um ganho real 3,69% já que o crescimento médio do valor das diárias foi de 8,41% nos mesmos meses computados entre 2024 e 2025. Dentre os mercados pesquisados destaque absoluto para a maioria das capitais do Nordeste como Recife e Salvador além de do Rio de Janeiro. Em Brasília contabilizamos estagnação neste indicador e somente Belém com recuo, possivelmente devido o aumento da oferta ocasionado pela COP30 no final do ano passado que inflou a oferta da capital paraense.

Apresentou crescimento consistente todos os meses (ex: alta de 16,5% em fevereiro e 1,9% em abril ano a ano), ultrapassando a marcas da série histórica em quase todas as praças. O crescimento da diária aconteceu de forma sustentada e considerando a inflação medida pelo IPCA no período computado de 4,72% a hotelaria obteve um ganho real 3,69% já que o crescimento médio do valor das diárias foi de 8,41% nos mesmos meses computados entre 2024 e 2025. Dentre os mercados pesquisados destaque absoluto para a maioria das capitais do Nordeste como Recife e Salvador além de do Rio de Janeiro. Em Brasília contabilizamos estagnação neste indicador e somente Belém com recuo, possivelmente devido o aumento da oferta ocasionado pela COP30 no final do ano passado que inflou a oferta da capital paraense. RevPAR (Receita Por Quarto Disponível): Manteve trajetória positiva impulsionada pelo aumento no valor das diárias não obstante o leve recuo da ocupação média e sazonalidades mais acentuadas medidas durante a baixa temporada e, principalmente, ante o calendário entrecortado por muitos feriados no primeiro semestre. O crescimento do RevPar médio atingiu 6,69% entre o ano anterior e o ano em curso compilados todos os dados avaliados relativos ao primeiro semestre. No quesito RevPar destaque total para a capital pernambucana que registrou incremento de quase 32%.

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Variação de Oferta: A entrada relativamente limitada de novos hotéis no mercado, em especial em regiões que se revelaram aquecidas possibilitou a manutenção do equilíbrio competitivo entre os hotéis já existentes e favoreceu o ajuste tarifário de forma positiva. Em praticamente todas as capitais e cidades secundárias e terciárias estudadas pela MVS Consultoria o incremento da diária-média foi constatada o que revela boa relação entre oferta e demanda e melhor gestão do inventário.

Tendências para o segundo semestre do ano

Investimentos estruturais: Já no final do ano passado foram mapeadas fortes injeções de capital, através de muitos novos projetos em execução ou concepção indicando maturidade e melhora na profissionalização do setor através da expansão de hotéis geridos ou embandeirados por redes multinacionais ou suas subsidiárias locais, muitas delas sob modelo uso marca ou franquia. Esta tendência revela-se um indicador que, a hotelaria independente no Brasil que sofre muito por falta de sucessão familiar ceda espaço às redes hoteleiras ao longo dos próximos anos.

Já no final do ano passado foram mapeadas fortes injeções de capital, através de muitos novos projetos em execução ou concepção indicando maturidade e melhora na profissionalização do setor através da expansão de hotéis geridos ou embandeirados por redes multinacionais ou suas subsidiárias locais, muitas delas sob modelo uso marca ou franquia. Esta tendência revela-se um indicador que, a hotelaria independente no Brasil que sofre muito por falta de sucessão familiar ceda espaço às redes hoteleiras ao longo dos próximos anos. Adaptação dos hóspedes: Após insistentes dúvidas e bastante desinformação propagada no mundo virtual as novas regras de hospedagem que definem oficialmente a diária como 24 horas de uso, sendo até 3 horas reservadas exclusivamente para arrumação alteraram a logística de check-in e check-out nos estabelecimentos e facilitaram muito a clareza das regras do jogo na hotelaria. A adoção em curso da nova ficha de registro de hóspedes no formato digital trouxe evolução importante e a capacidade de gerarmos estatísticas críveis sobre a origem dos hóspedes nos variados destinos e maior segurança no armazenamento de seus dados nos meios de hospedagem.

Após insistentes dúvidas e bastante desinformação propagada no mundo virtual as novas regras de hospedagem que definem oficialmente a diária como 24 horas de uso, sendo até 3 horas reservadas exclusivamente para arrumação alteraram a logística de check-in e check-out nos estabelecimentos e facilitaram muito a clareza das regras do jogo na hotelaria. A adoção em curso da nova ficha de registro de hóspedes no formato digital trouxe evolução importante e a capacidade de gerarmos estatísticas críveis sobre a origem dos hóspedes nos variados destinos e maior segurança no armazenamento de seus dados nos meios de hospedagem. Hospedagem de luxo: O segmento Luxury Upscale foi o que percentualmente mais cresceu no país neste primeiro semestre recém-encerrado. Destinos como, por exemplo, Gramado (RS) consolidaram sua liderança nacional na preferência dos viajantes. Fernando de Noronha contabilizou a chegada de 64.970 visitantes entre janeiro e junho de 2026 atingindo um patamar de relevância no segmento turismo de experiências.

Mercado lazer de luxo se destaca na paisagem

Hotel Le Canton (Foto: Divulgação)

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O Hotel Le Canton, em Teresópolis (RJ), encravado na região serrana fluminense e distante 120 kms da capital, encerrou o primeiro semestre de 2026 com resultados acima dos registrados no ano anterior. Entre janeiro e junho, o resort alcançou faturamento de R$ 72,1 milhões, crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto a taxa média de ocupação atingiu 78%, quatro pontos percentuais acima dos 74% registrados no primeiro semestre do ano passado. Os números coincidem com o ano em que o empreendimento celebra quatro décadas de operação e refletem uma estratégia baseada na diversificação das experiências oferecidas aos hóspedes, combinando lazer, entretenimento, eventos e novos produtos voltados ao turismo familiar.

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Conforme nos revela a administração do resort, o crescimento foi sustentado por uma agenda contínua de atrações distribuídas ao longo do semestre. Durante as férias de janeiro, um complexo aquático temporário com piscina de 500 metros quadrados, toboágua, rampa molhada, chafarizes e estruturas infláveis figurou entre os principais atrativos da temporada. Nos meses seguintes, o calendário reuniu eventos voltados a diferentes públicos, incluindo programação especial para o Carnaval, ações no Dia Internacional da Mulher, pacotes para os feriados da Semana Santa e Tiradentes, apresentações do grupo Sorriso Maroto, a segunda edição da Festa Sertaneja, o tradicional LC Soccer, espetáculos infantis e clínicas esportivas.

Serviços ampliados agregam valor às hospedagens

Entre as novidades implantadas em 2026 está a Fazenda Premium, modalidade oferecida em finais de semana específicos. O serviço inclui benefícios como água mineral disponível nos apartamentos, bebidas não alcoólicas durante as refeições e outras facilidades voltadas à experiência dos hóspedes. A programação infantil também permaneceu como um dos pilares da operação, com atividades como Festa do Pijama, Chá com as Princesas no Castelo Medieval, oficinas gastronômicas, estação de brinquedos infláveis, aulas de circo, trapézio e apresentações musicais.

Vacation Club como grande diferencial competitivo

O programa de férias baseado no modelo de tempo compartilhado também apresentou resultados consistentes durante o período. De acordo com o resort, aproximadamente 78% das reservas tiveram como principal motivação viagens de lazer. Na composição das receitas, além da hospedagem, destacaram-se os segmentos de Alimentos e Bebidas (15%), Vacation Club (15%)e Entretenimento (10%).A permanência dos hóspedes em um dos 3 hotéis do complexo que somados oferece 280 apartamentos e suítes além de 5 opções de restaurantes, foi de três dias, com predominância de visitantes do próprio estado do Rio, especialmente da capital e de Niterói.

Para o mês de julho, a expectativa é ampliar ainda mais os indicadores operacionais com a inauguração do primeiro parque aquático indoor do complexo. O novo equipamento faz parte da estratégia de fortalecimento da operação durante todo o ano, reduzindo a dependência das condições climáticas e ampliando o potencial de ocupação no inverno. Segundo a querida amida de longa data, Mônica Paixão que aniversariou na semana passada, os resultados obtidos reforçam a capacidade do empreendimento de continuar investindo. Um resort com resultados sólidos transmite estabilidade e capacidade de manter um padrão elevado de operação e manutenção. O sucesso financeiro aumenta a capacidade de o hotel seguir evoluindo, preservando e aprimorando a experiência oferecida aos hóspedes ao longo dos anos., detalha Mônica, profissional com 35 anos de experiência em gestão hoteleira, CEO do idílico Le Canton desde dezembro de 2015.

Resultados dizem muito sobre as tendências de mercado

Os resultados obtidos no primeiro semestre demonstram que o crescimento da hotelaria está cada vez mais ligado à capacidade de criar experiências contínuas, e não apenas fazer as coisas como sempre até então Calendários de eventos no destino, atrações para diferentes perfis de público e novos serviços e produtos intramuros passaram a exercer papel estratégico na busca por ocupação e resultados favoráveis nas quais os hoteleiros devem conhecer de perto seus gargalos e custos. A sazonalidade é fator presente na maioria dos destinos e ela deve ser melhor trabalhada pelos gestores hoteleiros.

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Quanto ao o mercado, o movimento revela a tendência de ampliação de investimentos em infraestrutura visando aumentar o tempo de permanência, aumentar o ticket médio e fortalecer a competitividade em um segmento cada vez mais orientado pela experiência com é a hospitalidade.

O segundo semestre começa sob a retração sentida em todos os mercados em função da Copa do Mundo de futebol e incertezas ante as eleições dentro de alguns meses.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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