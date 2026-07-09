Começa hoje o Festival Viola Caipira em São Lourenço ((Foto: divulgação))

De hoje até 12 de julho, a Praça João Lage, em São Lourenço (MG), será palco da terceira edição do Festival Viola Caipira O Som das Minas Gerais. Com entrada gratuita, o evento reúne grandes nomes da música de raiz, orquestras de violeiros e apresentações culturais, além da competição entre duplas de viola, consolidando-se como um dos principais encontros do gênero em Minas Gerais.

O festival terá como destaque a competição entre 30 duplas de violeiros de diferentes regiões do país, que disputarão as etapas eliminatórias nos dias 10 e 11 de julho e a grande final no dia 12. Além do concurso, o público poderá acompanhar uma programação cultural com shows gratuitos de artistas consagrados da música de raiz, apresentações de orquestras de viola e grupos regionais durante os quatro dias de evento.

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A programação começa na quinta-feira (9), às 19h, com a abertura oficial e apresentação do grupo Amigos da Viola. Na sequência, às 20h30, o público acompanha o show de Jhonny Vianna e Orquestra. Na sexta-feira (10), sobem ao palco Amigos da Viola, Orquestra de Violeiros 7 Colinas e Violeiros da Terra, além da primeira etapa eliminatória do festival. Já no sábado (11), a programação traz shows da Banda Mamão Papaia, da Orquestra de Viola Aquinense e do violeiro Chico Lobo e Banda, além da segunda eliminatória da competição. O encerramento acontece no domingo (12), com apresentações dos Amigos da Viola, da Orquestra de Violeiros de São Lourenço, a grande final do festival e o show A Divina Viola, que fecha a programação.

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Além dos espetáculos musicais, o público poderá aproveitar uma praça de alimentação com comidas típicas mineiras e de boteco, além de vivenciar atividades voltadas à valorização da cultura da viola caipira e das tradições do interior de Minas Gerais.

Para a diretora da Realiza Minas, Rebecca Geyerhahn Cortês, o festival chega à terceira edição consolidado como uma importante iniciativa de valorização da cultura popular mineira. “Chegar ao terceiro ano consecutivo mostra que o Festival Viola Caipira já se tornou uma tradição da cidade. A cada edição percebemos o carinho do público e o interesse crescente dos artistas. Queremos novamente ver a praça cheia, com famílias emocionadas e celebrando esse patrimônio tão importante para Minas Gerais.”

Segundo Rebecca, o festival também contribui para fortalecer o turismo e movimentar a economia local. “Recebemos visitantes de diversas cidades, que movimentam hotéis, restaurantes e o comércio local. Com o apoio do Governo de Minas e da Cemig, o festival se consolida como uma importante ferramenta de desenvolvimento cultural, turístico e econômico para o Sul de Minas.”

Criado para preservar e difundir a cultura da viola caipira, o festival reúne músicos, artistas e amantes da música raiz em torno de um dos mais importantes patrimônios da cultura mineira. Além da competição entre duplas, o evento oferece ao público uma programação artística diversificada e gratuita durante os quatro dias.

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Programação Oficial

Quinta-feira 9 de julho

19h Abertura oficial e show Amigos da Viola

20h30 Show Jhonny Vianna e Orquestra

Sexta-feira 10 de julho

17h Show Amigos da Viola

18h30 Orquestra de Violeiros 7 Colinas

20h Primeira eliminatória do festival

22h Show Violeiros da Terra

Sábado 11 de julho

17h Show Banda Mamão Papaia

19h Orquestra de Viola Aquinense

20h Segunda eliminatória do festival

22h Show Chico Lobo e Banda



Domingo 12 de julho

17h Show Amigos da Viola

18h Orquestra de Violeiros de São Lourenço

20h Grande Final e premiação

21h30 Show de encerramento com A Divina Viola

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