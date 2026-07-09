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Começa hoje o Festival Viola Caipira em São Lourenço

De hoje até 12 de julho, a Praça João Lage, em São Lourenço, no interior de Minas, será palco da terceira edição do Festival Viola Caipira O Som das Minas Gerais.

Começa hoje o Festival Viola Caipira em São Lourenço - (crédito: Uai Turismo)
Começa hoje o Festival Viola Caipira em São Lourenço - (crédito: Uai Turismo)
Começa hoje o Festival Viola Caipira em São Lourenço ((Foto: divulgação))

De hoje até 12 de julho, a Praça João Lage, em São Lourenço (MG), será palco da terceira edição do Festival Viola Caipira O Som das Minas Gerais. Com entrada gratuita, o evento reúne grandes nomes da música de raiz, orquestras de violeiros e apresentações culturais, além da competição entre duplas de viola, consolidando-se como um dos principais encontros do gênero em Minas Gerais.

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O festival terá como destaque a competição entre 30 duplas de violeiros de diferentes regiões do país, que disputarão as etapas eliminatórias nos dias 10 e 11 de julho e a grande final no dia 12. Além do concurso, o público poderá acompanhar uma programação cultural com shows gratuitos de artistas consagrados da música de raiz, apresentações de orquestras de viola e grupos regionais durante os quatro dias de evento.

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A programação começa na quinta-feira (9), às 19h, com a abertura oficial e apresentação do grupo Amigos da Viola. Na sequência, às 20h30, o público acompanha o show de Jhonny Vianna e Orquestra. Na sexta-feira (10), sobem ao palco Amigos da Viola, Orquestra de Violeiros 7 Colinas e Violeiros da Terra, além da primeira etapa eliminatória do festival. Já no sábado (11), a programação traz shows da Banda Mamão Papaia, da Orquestra de Viola Aquinense e do violeiro Chico Lobo e Banda, além da segunda eliminatória da competição. O encerramento acontece no domingo (12), com apresentações dos Amigos da Viola, da Orquestra de Violeiros de São Lourenço, a grande final do festival e o show A Divina Viola, que fecha a programação.

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Além dos espetáculos musicais, o público poderá aproveitar uma praça de alimentação com comidas típicas mineiras e de boteco, além de vivenciar atividades voltadas à valorização da cultura da viola caipira e das tradições do interior de Minas Gerais.

Para a diretora da Realiza Minas, Rebecca Geyerhahn Cortês, o festival chega à terceira edição consolidado como uma importante iniciativa de valorização da cultura popular mineira. “Chegar ao terceiro ano consecutivo mostra que o Festival Viola Caipira já se tornou uma tradição da cidade. A cada edição percebemos o carinho do público e o interesse crescente dos artistas. Queremos novamente ver a praça cheia, com famílias emocionadas e celebrando esse patrimônio tão importante para Minas Gerais.”

Segundo Rebecca, o festival também contribui para fortalecer o turismo e movimentar a economia local. “Recebemos visitantes de diversas cidades, que movimentam hotéis, restaurantes e o comércio local. Com o apoio do Governo de Minas e da Cemig, o festival se consolida como uma importante ferramenta de desenvolvimento cultural, turístico e econômico para o Sul de Minas.”

Criado para preservar e difundir a cultura da viola caipira, o festival reúne músicos, artistas e amantes da música raiz em torno de um dos mais importantes patrimônios da cultura mineira. Além da competição entre duplas, o evento oferece ao público uma programação artística diversificada e gratuita durante os quatro dias.

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Programação Oficial

Quinta-feira 9 de julho

  • 19h Abertura oficial e show Amigos da Viola
  • 20h30 Show Jhonny Vianna e Orquestra

Sexta-feira 10 de julho

  • 17h Show Amigos da Viola
  • 18h30 Orquestra de Violeiros 7 Colinas
  • 20h Primeira eliminatória do festival
  • 22h Show Violeiros da Terra

Sábado 11 de julho

  • 17h Show Banda Mamão Papaia
  • 19h Orquestra de Viola Aquinense
  • 20h Segunda eliminatória do festival
  • 22h Show Chico Lobo e Banda

Domingo 12 de julho

  • 17h Show Amigos da Viola
  • 18h Orquestra de Violeiros de São Lourenço
  • 20h Grande Final e premiação
  • 21h30 Show de encerramento com A Divina Viola

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Uai Turismo
Isabella Ricci - Uai Turismo
postado em 09/07/2026 17:35
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