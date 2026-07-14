Vem aí a HOTEX 2026 – para um mercado que exige novas respostas (Foto: Maarten Van Sluys)

O Grupo Multimídia é uma empresa líder no cenário brasileiro da comunicação B2B, também especializada em eventos do setor, abrangendo uma variedade de canais de informação como Madeira Total, Mega Moveleiros, Varejo Brasil e Use Design. Com uma trajetória de 26 anos, o grupo também organiza espaços de validação de produtos para móveis e decorações em feiras e eventos, proporcionando plataforma para lançamentos de inovações no setor. Com a evolução destas ações, o Grupo Multimídia foi o responsável pela criação e organização da feira HOTEX cuja 1ª edição aconteceu em 2024. A HOTEX é uma feira jovem e em pleno crescimento, que se diferencia pelo foco na qualidade do público visitante. Nosso compromisso é garantir que cada encontro se transforme em oportunidade real de negócios para quem investe e acredita no potencial da hospitalidade brasileira. Diz Sol Andreassa, CEO da HOTEX.

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Embaixadores e o prêmio Maiores nomes da hospitalidade 2026

Os Embaixadores da HOTEX têm a missão de representar e fortalecer a feira junto ao setor de hotelaria, turismo e gastronomia. São profissionais reconhecidos por sua trajetória e liderança, que contribuem com credibilidade, experiência e conexão direta com o mercado. Seu papel é aproximar a HOTEX de diferentes públicos estratégicos, inspirar profissionais, ampliar a visibilidade do evento e impulsionar oportunidades de negócios. São eles: MARIA JOSÉ DANTAS, fundadora da ABG NACIONAL (Associação Brasileira de Governantas), conhecida por seu olhar visionário e por seu impacto transformador no setor de hospitalidade, é uma referência de inovação e liderança. Sua vasta experiência e compromisso com a evolução do mercado trazem mais energia à HOTEX, elevando ainda mais o nível de excelência do evento. Ela traz perspectivas inovadoras, conectando profissionais e empresas com as últimas tendências e oportunidades no setor. Sua presença reforça o compromisso da HOTEX 2026 em promover um ambiente de negócios dinâmico e de alto impacto, onde a inovação, a qualidade e o networking são os principais pilares. Eu, MAARTEN VAN SLUYS, profissional com quase 39 anos de experiência em gestão hoteleira, com ampla rede de contatos, visão estratégica e liderança associativa e corporativa. Atuou como gerente-geral e diretor de operações em redes hoteleiras nacionais e internacionais, com foco na liderança de equipes, implantação de empreendimentos, estratégias comerciais e superação de resultados financeiros. Palestrante frequente em eventos de turismo, hotelaria e instituições de ensino, é fluente em vários idiomas, tendo vivido em diversos países. Ocupou cargos de direção em entidades como ABIH/MG, ABRAJET e BH Convention Bureau. Desde 2013, atua como Asset Manager e consultor sênior na MVS Consultoria, atuando com hotéis renomados e orientando investidores em cidades com potencial hoteleiro. Realiza estudos de viabilidade, avaliação de hotéis e pesquisas de mercado. Jornalista e colunista de hotelaria no Portal Uai Turismo (Estado de Minas, Correio Braziliense etc.) que completa exatos 3 anos nesta edição da coluna. Desde 2021, membro da Câmara de Oferta Turística do COMTUR/BELOTUR (Prefeitura de Belo Horizonte), criador e administrador do GGH (Grupo de Gestores de Hotelaria), em agosto de 2016, hoje com quase 1.600 ativos participantes. Moderador do Podcast GGH, com 70 edições no YouTube e quase 90 horas de conteúdo além de curador do evento itinerante Encontro da Hotelaria, com 26 edições realizadas nas versões full e pocket. THAÍS PAULUCI, bacharel em Turismo, Administradora de Empresas e pós-graduada em Marketing pela Universidade de Chicago, Thaís atua há mais de 20 anos no setor hoteleiro em hotéis econômicos, midscale e resorts de luxo. Especialista em governança, gestão de processos e desenvolvimento de equipes, tem ampla experiência em cargos de liderança, treinamento e fidelização de clientes. À frente da sua consultoria, promove soluções personalizadas para aumentar a produtividade, reduzir turnover e encantar hóspedes por meio de equipes empoderadas. Agora, soma sua expertise como Embaixadora da HOTEX, fortalecendo ainda mais o setor de turismo, hotelaria e gastronomia.

Indicados à premiação e banca julgadora

Criado para reconhecer a excelência, a inovação, a gestão e o desenvolvimento da indústria da hospitalidade, o prêmio contempla quinze categorias que abrangem: Redes hoteleiras, hotéis independentes, resorts, fornecedores, programas de fidelidade, tecnologia, sustentabilidade, gastronomia, investimentos, lideranças e personalidades que se destacam por sua permanente contribuição ao setor. As indicações seguiram critérios objetivos como: Relevância para o segmento, atuação comprovada na categoria, resultados alcançados entre 2025 e 2026, reputação profissional, ética e contribuição para o desenvolvimento hoteleiro, do turismo, da gastronomia e da hospitalidade.

Conheça a lista completa dos 3 indicados de cada uma das 15 categorias aqui.

A votação está aberta. Vote nos seus indicados e participe deste grande reconhecimento da hotelaria nacional.

Votação une reconhecimento do mercado e avaliação técnica

O mercado poderá participar da escolha dos vencedores por meio do site oficial da HOTEX, em sistema online com validação antifraude, limitado a um voto por e-mail ou CPF, garantindo transparência e total segurança ao processo. A votação permanecerá aberta até 4 de agosto de 2026, às 12h (horário de Brasília). Segundo o critério definido a votação popular terá peso de 45% na composição da nota final. Os 55% restantes serão definidos por uma Comissão Julgadora formada por Maria José Dantas, Maarten Van Sluys, ambos Embaixadores da HOTEX, Paulo Mancio, vice-presidente de Desenvolvimento da Marriott International no Brasil; Amílcar Mielmiczuk, diretor da Verde Gente; e Orlando de Souza, presidente-executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) e Marcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil. Reunindo algumas das mais respeitadas lideranças da hotelaria e da hospitalidade brasileira, a banca técnica será responsável pela avaliação dos finalistas. A avaliação considerará 5 critérios com pesos equivalentes: Relevância para o setor, Inovação, Gestão e resultados, Contribuição para o desenvolvimento da hospitalidade e Reputação, ética e legado. Em caso de empate, prevalecerá a maior nota atribuída pela Comissão Julgadora, reforçando o compromisso da premiação com a imparcialidade e a excelência. A metodologia foi concebida para equilibrar a percepção do mercado com uma análise técnica qualificada, assegurando que os vencedores representem os verdadeiros Maiores Nomes da Hospitalidade em suas respectivas áreas de atuação em 2026.

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Objetivos da HOTEX

A HOTEX é uma feira que oferece uma experiência completa para expositores e visitantes, com foco especial em tendências, soluções tecnológicas, produtos inovadores e serviços especializados. É um ponto de encontro entre os principais fornecedores, fabricantes, distribuidores e profissionais promovendo uma plataforma de negócios, troca de conhecimento e desenvolvimento de novas parcerias.

Ela chega à sua quinta edição (nos primeiros 2 anos ela era chamada: Hotel Experience), consolidada como a melhor feira de negócios do setor de hotelaria, gastronomia, construtoras e turismo. A HOTEX é uma feira jovem, criada para fortalecer a hospitalidade e impulsionar o sucesso desta cadeia produtiva. O compromisso assumido é ser um espaço de negócios, conhecimento e relacionamento que conecta marcas, profissionais e investidores, sempre com foco na inovação, sustentabilidade e competitividade. Diferencia-se por reunir fornecedores e decisores que elevam o padrão da hotelaria, turismo e gastronomia no país. Mais que uma feira, é um movimento em prol da excelência e do crescimento do setor, projetando a hospitalidade brasileira no cenário global.

Números da edição 2025

No ano passado a HOTEX, ao longo de seus três dias cresceu 105% em visitantes ante a edição realizada em 2024. A MESA REDONDA transmitiu 14 horas ao vivo pelo Youtube com assistência aproximada de 9.200 pessoas.

Já no HOTEX SUMMIT BRASIL DE HOSPITALIDADE os presentes tiveram um dia inteiro de conteúdos, debates e conexões estratégicas voltadas ao futuro da hotelaria e da construção aplicada ao turismo. Com um time de especialistas renomados, o Summit contou com as ilustres presenças de: Chieko Aoki, Paulo Mancio, Clóvis K. Nakai, Alan Dias, Adriana Nunes Machado, Camila Zucoloto, Larissa Vieira, Renato Assmann Simonsen, André Bekerman, Márcio Lacerda, Karol Garrett, Maria José Dantas, Marco Buonomo, Daniel Salvatore, Alexandre Zubaran, Fred Grok entre vários outros.

Faça sua inscrição gratuita e confira a programação completa da edição deste ano através do link oficial do evento. Com toda certeza uma oportunidade única para networking, celebração e compartilhamento de muitos conhecimentos e tendências

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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