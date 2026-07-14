Férias de julho: um giro pelo Brasil

As férias de julho chegaram e elas fazem do turismo doméstico uma ótima opção de viajar pelo Brasil. Seja para quem busca trilhas entre montanhas, passeios históricos ou programação cultural intensa, o mês oferece opções para diferentes perfis, e bolsos. Abaixo, um panorama de destinos que se destacam nesta temporada, com sugestões pagas e gratuitas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
São Paulo
A zona Sul da capital paulista reserva surpresas para quem associa a cidade apenas a concreto e engarrafamentos. O Polo de Ecoturismo de São Paulo, que abrange os distritos de Parelheiros, Marsilac e parte do Grajaú, reúne quatro parques naturais municipais com entrada gratuita: Bororé, Varginha, Itaim e Jaceguava. Todos oferecem trilhas leves, áreas para piquenique, observação de aves e contato direto com resquícios de Mata Atlântica. Ainda na região, o Planetário Parelheiros tem sessões gratuitas voltadas ao público infantil aos finais de semana. Os ingressos são distribuídos presencialmente 30 minutos antes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Para quem deseja ir além, o Parque Estadual Caminhos do Mar, na Serra do Mar entre São Bernardo do Campo e o litoral, funciona com ingressos a partir de R$ 15 (meia entrada no site). São 16 km de Estrada Velha, com cafeteria, food trucks e camping. Até 31 de julho, o parque oferece o Combo Família: três pessoas por R$ 38,25 e quatro por R$ 48,00.
Outra experiência possível é visitar aldeias indígenas guarani abertas à visitação (Kalipety, Krukutu e Tenondé Porã), com agendamento prévio, ou conhecer sítios de produção orgânica como o Sítio Nossa Vida e o Recanto Magini, onde é possível colher frutas e comprar geleias artesanais produzidas com frutos nativos como cambuci e juçara.
LEIA TAMBÉM: O que fazer em Nova Lima: experiências de reconexão com a natureza
Rio de Janeiro
No alto da Urca, o Parque Bondinho Pão de Açúcar preparou uma programação de férias que vai além do passeio tradicional de bondinho. Até 2 de agosto, o Espaço Maria Ercília recebe a experiência interativa Minions & Monstros, com jogos, oficinas e brindes para crianças de 3 a 15 anos. O ingresso promocional para brasileiros custa R$ 160 (inteira), e moradores do Estado do RJ pagam R$ 89.
Aos sábados, o parque abre mais cedo para aulas de yoga e dança em parceria com a Bodytech Company, com café da manhã incluso. O Sunset no Parque Bondinho acontece em várias datas de julho, com DJ a partir das 15h. Gratuitas no período, as obras do Bosque das Artes, de Anna Bella Geiger e Carlos Vergara, ficam em cartaz na vegetação do morro.
No litoral, Paraty prova que não é destino apenas de verão. A cidade histórica, reconhecida pela UNESCO, tem calendário intenso em julho: o Torresmo Fest (2 a 5), a Off Flip (10 a 12), a Festa de Santa Rita (10 a 19) e a Flip, um dos maiores eventos literários da América Latina, de 22 a 26. A maioria desses eventos tem atividades gratuitas espalhadas pelo Centro Histórico, que pode ser explorado a pé sem custo, com suas igrejas coloniais, ruas de pedra e ateliês.
Para quem quer incluir passeios pagos, os valores são acessíveis. Escunas para a Ilha dos Cocos saem a partir de R$ 120 por pessoa. Roteiros de jipe por cachoeiras e alambiques custam a partir de R$ 150, e passeios de lancha pelo Saco do Mamanguá, a partir de R$ 300.
Minas Gerais
Dois parques estaduais mineiros se destacam nas férias de julho. O Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais procurados no inverno, tem no Circuito das Águas seu principal atrativo para famílias: trilha fácil, bem-sinalizada, com cachoeiras e piscinas naturais. O camping ready to go, com barraca montada e café da manhã, é opção para quem quer dormir dentro do parque. O Combo Família custa R$ 81,60 (três pessoas) e R$ 102,40 (quatro pessoas), válido até 31 de julho.
Já o Parque Estadual do Itacolomi, recém-reaberto entre Ouro Preto e Mariana, combina natureza e história. O parque abriga o primeiro marco da Estrada Real e conta com parquinho infantil, camping com chuveiro quente e churrasqueira. O Combo Família sai a R$ 73,31 (três pessoas) e R$ 92,00 (quatro pessoas).
Na divisa com o Rio de Janeiro, o Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro Parque Nacional do Brasil, criado em 1937, também integra a campanha. Na Parte Baixa, há trilhas acessíveis, cachoeiras e um novo parquinho infantil. O Combo Família custa R$ 117,30 (três pessoas) e R$ 147,00 (quatro pessoas).
Goiás
Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros vive seu melhor momento em julho: céu limpo e mais de 30 cachoeiras acessíveis por trilhas de diferentes níveis. O parque oferece van de transporte interno e lanchonete no Centro de Visitantes. O Combo Família para três pessoas sai por R$ 124,95 e para quatro, R$ 156,80, até dia 31.
LEIA TAMBÉM: Turismo termal em Goiás: como um fenômeno de mil anos atrai viajantes para Rio Quente
Mato Grosso
A Chapada dos Guimarães desponta como destino completo para as férias. A Cachoeira Véu de Noiva, com mais de 80 m de queda, a Cidade de Pedra e o Circuito de Cachoeiras estão entre os atrativos naturais mais proeminentes. Próximo dali, a região de Nobres complementa o roteiro com aquários naturais, flutuação em águas cristalinas e a Lagoa das Araras.
Localizado às margens do Lago do Manso, o Malai Manso Resort aposta no conceito de “All Nature Inclusive” para atrair famílias durante o mês de julho. A proposta é unir a infraestrutura de um resort all inclusive com o contato direto com um dos cenários naturais mais expressivos do Centro-Oeste.
Nas condições de julho, o resort oferece 5% de desconto para pacotes de duas noites, 10% para três noites e 15% para quatro ou mais. Há 3% adicional para pagamento via PIX e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Crianças de até 9 anos não pagam hospedagem quando acompanhadas dos pais, e jovens de 10 a 17 anos têm 20% de desconto.
Bahia
Em Praia do Forte, a programação de julho do Tivoli Ecoresort aposta em atividades que mesclam esporte e cultura. Entre os destaques estão a Escola de Futebol do Boca Juniors, com metodologia do clube argentino, oficinas de circo e observação de estrelas aos domingos. As apresentações musicais diárias incluem samba, forró e música baiana. A região, por si só, oferece praias, o Projeto Tamar e passeios pelas piscinas naturais, opções que podem ser aproveitadas independentemente da hospedagem.
Contato com a natureza nas férias de julho:
Highlights para as férias de julho pelo Brasil
- O Combo Família da Parquetur reduz o custo dos ingressos em parques nacionais e estaduais em SP, RJ, MG e GO até 31 de julho.
- Quem busca economia encontra parques naturais com entrada gratuita em SP, centros históricos em Paraty e mirantes na Chapada dos Guimarães.
- Destinos de inverno nas férias de julho, como Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães e Paraty têm clima mais ameno e céu aberto neste mês, ideal para atividades ao ar livre.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo