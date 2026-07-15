Byblos Saint-Tropez: o hotel das celebridades que há seis décadas reina na Riviera Francesa ((Foto: divulgação Byblos Saint-Tropez))

Há quase seis décadas, no coração da Riviera Francesa, um endereço se consolidou como o verdadeiro hotel das celebridades: o Byblos Saint-Tropez. Inaugurado em 27 de maio de 1967, o hotel nasceu de uma história digna de cinema! Uma homenagem do magnata libanês Jean-Prosper Gay-Para a Brigitte Bardot, que na época era o grande símbolo de Saint-Tropez. A atriz compareceu à inauguração, que durou três dias e reuniu mais de 700 convidados. Poucos meses depois, a abertura da lendária boate Les Caves du Roy selou de vez o destino do lugar: o Byblos se tornaria ponto de passagem obrigatório para o jet set internacional, artistas, músicos e a nata do glamour europeu.

O que poucos sabem é que, antes mesmo de ser hotel, aquele pedaço de terra de 17 mil m² já carregava uma energia especial. Situado a poucos passos do porto e das ruas de paralelepípedo de Saint-Tropez, o Byblos ocupa hoje uma propriedade que respira história em cada canto. São 86 quartos, dos quais 46 são suítes (todas únicas), distribuídos entre jardins mediterrâneos, piscina emblemática e uma horta agroecológica cultivada em permacultura pelo jardineiro Yann Menard, que fornece legumes e ervas aromáticas para a cozinha do chef Nicola Canuti. As colmeias instaladas no terreno produzem ainda um mel multifloral servido no café da manhã dos hóspedes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas o que fez do Byblos o hotel das celebridades não é apenas sua localização privilegiada ou sua arquitetura ocre que se confunde com o charme tropézien. É a atmosfera que atravessou gerações sem perder a essência. Mick Jagger, Grace Kelly, Elton John, Naomi Campbell, George Clooney, Leonardo DiCaprio: a lista de personalidades que passaram por seus corredores é um verdadeiro who’s who dos últimos 60 anos. E cada uma dessas passagens ajudou a construir a mística do lugar, um luxo que nunca precisa se demonstrar porque simplesmente existe.

LEIA TAMBÉM: Férias de julho: um giro pelo Brasil

A virada de chave do hotel das celebridades

Após a Guerra dos Seis Dias, Gay-Para precisou retornar ao Líbano, e Sylvain Floirat assumiu o comando do empreendimento. Desde então, a família Floirat mantém a alma do Byblos viva. Hoje sob a gestão de Antoine Chevanne, bisneto de Sylvain, e da Floirat Signatures, o hotel segue uma visão de luxo fundada na liberdade e na emoção. “No Byblos, o luxo nunca é uma demonstração, mas uma liberdade: a de viver algo raro, intenso e profundamente pessoal. O que importa não é o que mostramos, mas aquilo que nossos hóspedes levam consigo”, resume Chevanne.

Renovação sem perder a alma. Para a temporada de 2026, que vai de 22 de abril a 11 de outubro, o Byblos apresenta novidades que reafirmam sua capacidade de evoluir sem descaracterizar sua identidade. As 12 novas Suítes Signature, assinadas pela arquiteta e designer francesa Laura Gonzalez, são um mergulho no Mediterrâneo: um azul profundo que muda com a luz do dia, linho, corda, algodão e madeira patinada em uma estética acolhedora e intimista. Cada suíte é um convite para desacelerar.

O Spa by Sisley, primeiro da marca na França, inaugurado em 2007 e totalmente renovado em 2023, ganhou 450 m² adicionais e mantém o mítico Salão Libanês, ornamentado com painéis de marchetaria de um palácio sírio do século XVII. Agora são cinco cabines, sauna, banho turco e uma cascata sensorial com três duchas. Tecnologias como Lift Coreano e HydraFacial se somam a novos protocolos de drenagem linfática e reflexologia. Para 2026, o hotel também inaugura o Byblos Sport Club, um espaço fitness de 100 m² com equipamentos Technogym e acompanhamento personalizado com o coach Rémy.

(Foto: divulgação Byblos Saint-Tropez)

A mesa como protagonista

A gastronomia ocupa hoje um papel central na experiência do Byblos. À beira da piscina, o Il Giardino, comandado pelo chef executivo Nicola Canuti, serve uma cozinha generosa e solar, profundamente conectada ao território e à sazonalidade. À noite, o novo Sky Bar transforma o pôr do sol sobre a baía de Saint-Tropez em um ritual contemporâneo. O B. Lounge, à beira da piscina, mantém o espírito descontraído e sofisticado do hotel, com música ao vivo ao cair da noite.

Já em Pampelonne, uma das praias mais icônicas do Mediterrâneo, o Byblos Beach prolonga o universo do hotel sob a direção do chef Allan Gonthier. Mais que um beach club, o espaço é uma extensão natural da atmosfera do Byblos. A mesma excelência de serviço e a mesma hospitalidade calorosa e elegante.

Indissociável da identidade do Byblos, a boate Les Caves du Roy permanece desde 1967 como um dos maiores símbolos da vida noturna de Saint-Tropez. Inspirada no clube homônimo de Beirute, a casa atravessou décadas como ponto de encontro de artistas, jet setters e habitués. Sob a direção artística de Junior Deschesne, o clube preserva sua atmosfera irreverente e festiva, combinando herança, música e celebração.

Completando a experiência, a nova Boutique Byblos oferece uma curadoria sofisticada de moda, acessórios e objetos de design, incluindo uma colaboração com a histórica maison britânica Globe-Trotter, que resultou em uma mala de viagem em edição ultralimitada de apenas dez exemplares.

LEIA TAMBÉM: Slow travel na Turquia: as vilas mais charmosas para uma jornada de luxo e autenticidade

O que esperar dos próximos anos

Às vésperas de celebrar 60 anos em 2027, o Byblos Saint-Tropez não apenas reafirma seu lugar como o hotel das celebridades na Riviera Francesa, mas também demonstra que o verdadeiro luxo é atemporal. Entre herança e renovação, o hotel preserva sua capacidade rara de reunir, em um mesmo lugar, elegância descontraída, memória afetiva e experiências concebidas para serem vividas de forma profundamente pessoal. Mais do que acompanhar seu tempo, o Byblos continua a redefinir o que significa hospitalidade de excelência: um destino à parte, onde o tempo parece seguir um ritmo próprio.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo