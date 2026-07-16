Compras no BH Airport podem render viagem para Portugal ((Foto: divulgação BH Airport))

Quem comprar no BH Airport a partir desta quarta-feira, 15 até 22 de novembro de 2026, ganha a chance de concorrer a passagens aéreas em viagem para Portugal com acompanhante. O aeroporto lança hoje a Viagem Premiada, campanha promocional em parceria com a TAP, que vai sortear um par de passagens de ida e volta para Lisboa. A promoção é inédita no BH Airport e foi criada para valorizar ainda mais a experiência de quem circula pelo terminal mineiro.

Até o dia 22 de novembro, passageiros, visitantes, acompanhantes e toda a comunidade aeroportuária poderão transformar cada R$ 150 em compras em um número da sorte para concorrer ao prêmio, consumindo nas lojas que compõem o mix de operações comerciais do BH Airport. Os valores são cumulativos e podem reunir notas fiscais de diferentes lojas.

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A Viagem Premiada representa um passo importante na estratégia do BH Airport de qualificar a jornada de quem circula pelo aeroporto e fortalecer o ecossistema comercial instalado no terminal. Ao converter compras em chances de ganhar uma viagem internacional, aproximamos o público das nossas operações de varejo, alimentação e serviços, gerando valor para os passageiros, para os lojistas e para a marca BH Airport,, afirma o CEO Daniel Miranda.

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Como participar e concorrer a uma viagem para Portugal

Para concorrer, o cliente deve:

Fazer compras presenciais nas lojas participantes

Acumular R$ 150 em compras para gerar um número da sorte

Acessar www.viagempremiada.bh-airport.com.br

Fazer o cadastro na plataforma da campanha

Cadastrar as notas fiscais

Acompanhar os números da sorte pelo site

As compras válidas devem ser presenciais, dentro do período da promoção. Os participantes deverão guardar as notas fiscais cadastradas ou a foto do comprovante, que poderão ser solicitadas em caso de contemplação. O regulamento completo e a lista de lojas participantes estão disponíveis no site oficial da campanha. A premiação tem valor estimado de R$ 7.500 e não pode ser convertida em dinheiro, transferida ou comercializada.

O aeroporto é um ambiente de passagem, mas também de permanência, consumo e relacionamento. Com a Viagem Premiada, queremos estimular o público a descobrir e aproveitar o mix comercial do BH Airport de uma forma leve, simples e com uma recompensa de alto valor percebido. É uma campanha que movimenta as lojas, engaja diferentes públicos e reforça a experiência aeroportuária do cliente para além do voo, completa Daniel Miranda.

Chances extras: compras aos sábados valem em dobro e o pagamento do estacionamento via PIX pode gerar número da sorte extra, conforme regulamento. O sorteio será pela extração da Loteria Federal, no dia 1º de dezembro de 2026.

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