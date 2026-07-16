Um convento, um palácio, um castelo, ou uma casa paroquial. Qual a sua hospedagem preferida? ((Fotos: @viajandocomhistoria))

Quando alguém me diz que um hotel é só para dormir durante uma viagem, eu imediatamente penso nos meus dias descobrindo a Galícia, situada ao noroeste da Península Ibérica, na Espanha e que foi minha mais recente viagem em junho de 2026. Muito além de todas as cidades surpreendentes que eu visitei, a gastronomia autêntica que eu experimentei, e as curiosidades que eu aprendi em toda a região; foram as hospedagens, as grandes estrelas de todo este roteiro que deixaram a viagem inesquecível.

E por que exatamente as hospedagens tornaram esta viagem tão especial? A principal razão, para mim, está ligada a experiência de viver e me conectar com construções que originalmente eram conventos, palácios, castelos com séculos de histórias e que se transformaram em hotéis onde cada dia era uma verdadeira viagem no tempo.

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O patrimônio histórico foi preservado, porém de uma forma, que continua vivo através de seus corredores centenários, de suas paredes de pedras e seus tetos de madeira. Onde era um refeitório dos monges de 800 anos, por exemplo, hoje é um salão monumental para o café da manhã para hóspedes no Hotel Monumento San Francisco em Santiago de Compostela. O ato de transformar e ressignificar estas construções proporcionam muito mais de que uma noite em um hotel durante uma viagem, trata-se de viver uma experiência cultural em um local com tanto significado.

E no final da viagem, a memória que eu criei foi dormir em quartos que pertenceram a monges, acordar e caminhar por jardins de palácios que tem quase a mesma idade do Brasil, e ver o pôr do sol através de janelas de castelos que presenciaram provavelmente muitas disputas entre países.

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Então se você ficou curioso para conhecer que lugares são estes que eu me hospedei em um roteiro maravilhoso pela Galícia ai vãocada um deles! Começamos por Santiago de Compostela, a cidade é patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO e uma das maiores rotas de peregrinação cristã do mundo.

Hotel Monumento San Francisco: A experiência de me hospedar em um convento de 800 anos transformado em um belíssimo hotel foi absolutamente única. Os quartos ficam nos antigos claustros de pedra, e é possível notar que as portas são mais baixas, e as janelas bem estreitas.

Atravessamos os corredores dos quartos, passamos pelo pátio de cristal e já estávamos prontos para o café da manhã que é servido no antigo refeitório dos monges e foi transformado em um salão monumental com 10 metros de altura. A Antiga lavanderia do convento foi convertida em uma moderna piscina indoor. O pátio de cristal e seus elegantes arcos recebem hoje muitos eventos e a curiosidade é que o convento segue ativo. Alguns quartos são usados pelos próprios frades.

E a tradição conta que o próprio São Francisco de Assis durante uma peregrinação recebeu a inspiração para construir o convento. Será? O hotel Monumento San Francisco está situado no coração do centro histórico de Santiago de Compostela. Se hospedar neste convento foi viver uma experiência que combina a estrutura medieval com o conforto moderno.

Castelo Torre de Tebra: Agora imagina você se hospedar em um castelo com quase 500 anos, quase a mesma idade do Brasil, cercado por bosques centenários, jardins impecáveis, e colinas galegas. Dizem que a 1ª construção foi demolida por ordem dos reis católicos, Isabel de Castilla e Fernando de Aragão, aqueles que financiaram a viagem de Cristovão Colombo até as Américas.

Mas em 1532, a rainha Joana autorizou a reconstrução. Então surgiu um elegante palácio fortificado renascentista. Ele domina toda a paisagem, e a vista de uma das suítes é 360º diante da torre do castelo. A propriedade foi transformada em um hotel rural de luxo com 12 suítes, e com muito conforto. Lá de cima é possível ver a pequena igreja que se destaca no cenário. O hotel Torre de Tebra é bem perto da fronteira com Portugal, e cercado das paisagens mais lindas da vida.

Foi minha primeira vez em uma hospedagem dentro de um castelo e a experiência foi sensacional. Viver a experiência que combina séculos de histórias com muita modernidade, conforto, e tudo super preservado é memorável.

Palácio de Sober: No coração da Ribeira Sacra, esta hospedagem nos faz voltar no tempo e, sentir como parte da aristocracia espanhola por alguns dias. Um palácio elegante do século XVIII transformado em uma hospedagem de luxo, com muito conforto, quartos espaçosos, mais de 20 mil m2 de jardins simétricos e fontes além de muita tranquilidade já que está cercado por campos e natureza que tem presenciado a história desde os tempos romanos.

O SPA me chamou atenção. Ele é amplo, envidraçado, com uma piscina indoor e com várias opções de tratamentos. A propriedade é enorme, e é um convite a desacelerar, caminhar sem pressa, e descobrir cada cantinho neste hotel, que eu ficaria uma semana inteira. A gastronomia é impecável, assim como todo o atendimento.

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Reitoral de Parada: E o fim da viagem foi em uma casa paroquial, onde a simplicidade da arquitetura rural galega combina com conforto e modernidade. Ao contrário do palácio de Sober e o Castelo Torre de Tebra, o Reitoral de Parada está situado em uma pequena vila chamada Parada de Sil. Trata-se de uma localidade montanhosa na província de Ourense.

A vila possui uma ótima localização para conhecer a região da Ribeira Sacra e os conhecidos mirantes Balcones de Madrid, de onde muitos galegos se despediam de suas famílias antes de partir para a América.

Cada hotel, cada noite, cada café da manhã nestes lugares transformaram a viagem à Galícia. Na minha opinião, a hospedagem faz parte do roteiro, da experiencia, e das memórias de que criamos em cada viagem! Boa Leitura e até a próxima!

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