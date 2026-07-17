Festival Uaimií transforma cerveja artesanal, cultura e turismo em uma experiência de desenvolvimento regional ((Foto: Gilson Martins))

Quando um evento consegue reunir cultura, gastronomia, empreendedorismo e turismo em um mesmo espaço, ele deixa de ser apenas uma atração de fim de semana para assumir um papel estratégico no desenvolvimento do território. É exatamente essa a proposta do Festival Uaimií, que realiza seu terceiro ato no próximo dia 18 de julho, na Cervejaria Uaimií, no distrito de Acuruí, em Itabirito.

Além de celebrar o aniversário da cervejaria, o encontro evidencia um movimento que vem ganhando força na região, que é transformar o turismo em uma alternativa concreta de geração de renda, fortalecimento dos pequenos negócios e diversificação econômica dos municípios mineradores.

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Turismo como estratégia de desenvolvimento

Lutamos a muitos anos, para esta consolidação e finalmente, parece que em Minas Gerais os municípios compreendem que investir em turismo não significa apenas divulgar belas paisagens ou organizar eventos, mas criar oportunidades para que restaurantes, pousadas, produtores rurais, artesãos, guias, cervejarias, cafeterias e inúmeros pequenos empreendedores encontrem no visitante um importante aliado para movimentar suas economias.

Essa lógica torna-se ainda mais relevante em regiões tradicionalmente ligadas à mineração, onde a diversificação econômica representa um desafio permanente. Nestes espaços, o turismo, quando bem planejado, organizado e integrado às vocações locais, passa a complementar outras atividades produtivas, distribuindo renda, estimulando novos investimentos e fortalecendo a identidade das comunidades.

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A força do associativismo na Rota Jaguara

É nesse contexto que se insere a Rota Turística Jaguara, iniciativa construída de forma colaborativa pelos municípios de Itabirito, Ouro Preto, Rio Acima e Santa Bárbara, valorizando o associativismo e a capacidade empreendedora das comunidades de Acuruí, Maracujá, Tangará, Palmital, Conceição do Rio Acima e Galego.

A proposta da rota incentiva a integração geográfica e conecta pessoas, histórias, gastronomia, natureza, cultura e hospitalidade, formando um conjunto de experiências que demonstra como pequenos empreendimentos podem ganhar força quando trabalham de maneira articulada.

Entre os diversos atrativos estão experiências gastronômicas diferenciadas, como o Catana da Serra, reconhecido pela culinária regional e pelo complexo de cachoeiras que integra sua propriedade; o acolhimento oferecido pelo Recanto dos Búfalos, que aproxima visitantes da produção rural; o patrimônio histórico preservado do distrito de Acuruí; e as inúmeras possibilidades de turismo de natureza e esportes de aventura proporcionadas pela Serra do Gandarela, um dos mais importantes patrimônios ambientais de Minas Gerais.

A aposta no desenvolvimento dos territórios

Patrocinador master do Festival Uaimií, o Grupo Avante desenvolve suas atividades nos setores de mineração e logística em Minas Gerais, com operações em Itabirito, Barão de Cocais e Congonhas.

Além de atuar na produção mineral, a empresa vem ampliando sua participação em iniciativas voltadas ao fortalecimento das comunidades onde está presente, apoiando projetos que promovem desenvolvimento econômico, inclusão social, cultura, esporte e educação ambiental.

Essa atuação é orientada por quatro princípios que norteiam suas ações, os pilares Pessoas, Segurança, Meio Ambiente e Comunidade. Os pilares se traduzem em programas de capacitação, apoio a organizações sociais, incentivo à preservação ambiental e investimentos em projetos capazes de gerar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento regional.

Foi com esse propósito que, em 2023, o Grupo instituiu o Programa Avante de Sustentabilidade (PAS), iniciativa que reúne suas ações socioambientais e reforça o compromisso da empresa com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas.

O apoio ao Festival Uaimií insere-se nesse contexto, contribuindo para iniciativas que valorizam o patrimônio cultural, estimulam o empreendedorismo e fortalecem o turismo como vetor de desenvolvimento dos municípios onde o Grupo atua.

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Um convite para conhecer a região

Depois do sucesso das duas primeiras etapas, o Festival Uaimií leva sua terceira edição para a própria Cervejaria Uaimií, reunindo visita guiada ao processo de fabricação das cervejas artesanais, gastronomia mineira, apresentações musicais, programação infantil e atividades voltadas ao turismo de experiência.

Ao longo da tarde, os visitantes poderão conhecer de perto a produção das cervejas artesanais da casa, apreciar a paisagem da Serra do Gandarela e participar de uma programação musical que inclui apresentações da Banda Veredas e da Big Band Little Butter. As crianças também terão atividades exclusivas, como oficinas temáticas e teatro de sombras inspirado na Rota Jaguara.

(Foto: Divulgação – Banda Big Band Little Butter)

Outro aspecto que merece destaque é a preocupação da organização com a acessibilidade. Toda a programação contará com intérprete de Libras, monitoria especializada para pessoas com deficiência e material em braile, garantindo que o evento possa ser vivenciado por públicos diversos.

Um modelo que inspira

Iniciativas como esta, da Cervejaria Uaimií, demonstram que o desenvolvimento regional acontece quando diferentes atores trabalham em torno de um objetivo comum. Poder público, iniciativa privada, empreendedores locais e organizações da sociedade civil passam a compartilhar responsabilidades e oportunidades, fortalecendo a economia e ampliando as possibilidades para quem vive e para quem visita a região.

A Rota Turística Jaguara vem mostrando que o turismo pode ser muito mais do que um setor econômico se fortalecendo como uma ferramenta de valorização do patrimônio cultural e ambiental, de fortalecimento das comunidades e de construção de um futuro mais diversificado para uma região cuja riqueza vai muito além da mineração.

Eu estarei por lá prestigiando o terceiro ato do Festival Uaimií e seria muito bom, encontrar com você!

Até lá!

Como participar

Festival Uaimií 3º Ato

Data: 18 de julho (sábado)

Local: Cervejaria Uaimií Distrito de Acuruí Itabirito (MG)

Horário: das 13h às 20h

Entrada: gratuita

Programação

13h Abertura

14h Visitação guiada à fábrica

16h Show com Banda Veredas

18h Show com Big Band Little Butter

20h Encerramento

Programação Infantil

Oficina Conhecendo a Rota Jaguara

Oficina de Slime

Teatro de Sombras Os Exploradores da Rota Jaguara

Acessibilidade: intérprete de Libras, apostila em braile e monitoria especializada para pessoas com deficiência.

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