Orlando: a metamorfose do destino que une luxo, ciência e mobilidade (Arquitetura aliada a serviços e tecnologia é o novo modelo de hospitalidade de Orlando (Foto: Uai Turismo))

Orlando atravessa sua mais profunda transição em décadas. O destino, historicamente consolidado como a capital mundial do entretenimento de massa, apresenta em 2026 uma nova face: um ecossistema de alto padrão que integra engenharia imobiliária de vanguarda, gastronomia de alto nível e um pilar de conservação científica que redefine a ética no turismo. A “experiência Orlando” agora se estende muito além dos portões dos parques temáticos, consolidando-se como um hub de inovação e estilo de vida.

Engenharia e exclusividade: o novo desenho arquitetônico focado na experiência e uso do espaço

A paisagem da Flórida central foi alterada por novos projetos de infraestrutura que desafiam a geografia local. Uma das maiores inovações do setor de hospitalidade na região é a introdução de lagoas artificiais de águas cristalinas, que utilizam tecnologia de filtragem de última geração para simular a estética e a balneabilidade do Caribe em pleno interior do estado. O complexo Evermore Orlando Resort com 1.100 acres, onde essa tecnologia se destaca, foca em um modelo de “permanência estendida com sofisticação”, oferecendo desde apartamentos funcionais de luxo até residências de 11 dormitórios, todas operadas sob rigorosos serviços de hotelaria cinco estrelas.

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Detalhes de uma estrutura de luxo: aplicador de filtro solar corporal giratório, mapa do resort e baralhos nas casas e apartamentos e design fluído que estimula a leveza das férias (Fotos: Uai Turismo)

Adjacente ao complexo, o Conrad Orlando estabelece um novo teto para o segmento premium. Com 433 quartos e o restaurante rooftop Ceiba, o hotel harmoniza a agitação dos distritos turísticos com o isolamento de um refúgio de águas calmas, oferecendo 36 buracos de golfe desenhados pelo lendário Jack Nicklaus. Definitivamente não é um resort baseado no conceito que estamos acostumados. Afinal, ele une grandiosidade das grandes construções do gênero com o caráter de exclusividade que apenas os boutiques oferecem.

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A evolução na relação entre humanos e vida marinha: os animais já não são peças de exposição

Em um cenário global de crescente escrutínio sobre a interação humana com a vida selvagem, o Discovery Cove e o complexo SeaWorld fundamentam suas operações em um robusto pilar científico. O Discovery Cove, operado sob um modelo de reservas limitadas e all-inclusive, transcende a função de lazer ao atuar como um braço financeiro e educativo para o SeaWorld Research & Rescue, programa que já resgatou e reabilitou mais de 45 mil animais marinhos.

A profundidade do tema reside nos bastidores: o parque funciona como um centro de excelência em medicina veterinária e pesquisa de campo. O valor dos ingressos subsidia diretamente hospitais para peixes-boi e programas de restauração de recifes de corais na costa da Flórida. Além disso, o Discovery Cove consolidou-se como o primeiro resort de dia do mundo a ser designado como um Centro de Autismo Certificado, adaptando infraestrutura e treinamento de pessoal para oferecer um ambiente sensorialmente seguro e inclusivo.

Olhando para o futuro o Sea World e Discovery Cove seguem investindo em pesquisa e resgate de animais marinos. A visitação não implica em maus tratos aos animais e consegue apresentar mais sobre o trabalho da instituição (Foto: divulgação Discovery Cove)

A cena urbana de Orlando e atrações além dos parques temáticos

No coração do distrito da International Drive, o ICON Park consolida-se como o epicentro da vida urbana e do entretenimento fora dos grandes complexos temáticos. O complexo abriga a The Orlando Eye, a roda-gigante de observação mais alta da costa leste dos Estados Unidos. Com 122 metros de altura, a atração é operada pela Merlin Entertainments, a mesma companhia responsável pela icônica London Eye, e oferece uma perspectiva panorâmica em cápsulas climatizadas que alcançam o horizonte de Downtown Orlando.

A oferta de entretenimento no local é diversificada por experiências de imersão e cultura pop. O Madame Tussauds Orlando permite uma interação realista com figuras históricas e celebridades mundiais através de suas famosas esculturas de cera, enquanto o SEA LIFE Orlando Aquarium propõe um mergulho educativo nas profundezas oceânicas. O aquário destaca-se pelo único túnel subaquático de 360 graus da Flórida, onde é possível observar de perto tubarões, tartarugas marinhas e arraias em um ambiente que prioriza a conservação marinha.

Madame Marie Tussaud transformou a cera e memória na França do século XVIII. Criadora do famoso museu de figuras de cera, ela eternizou personalidades e deixou um legado que atravessa séculos, unindo arte, história e imaginação (Fotos: Uai Turismo)

A vida noturna do ICON Park ganhou um novo fôlego com a instalação definitiva do Blue Man Group. O trio, mundialmente conhecido por sua fusão de música, comédia e tecnologia, agora ocupa uma casa projetada especificamente para potencializar sua performance multissensorial, oferecendo um espetáculo de aproximadamente 100 minutos sem interrupções. As performances são musicais, coloridas e interativas e não é necessário falar inglês para acompanhar o espetáculo.

A gastronomia acompanha essa evolução urbana, distanciando-se do padrão industrial. A cidade já concentra diversos restaurantes com estrela Michelin e ostenta produtos de fazenda e receitas de família espalhadas pelos restaurantes de seus bairros.

O Mias Italian Kitchen exemplifica o amadurecimento do paladar local ao resgatar receitas sicilianas autênticas. O foco recai sobre a produção artesanal de massas e pizzas de massa retangular, refletindo uma cidade que, em 2026, não apenas diverte, mas acolhe através da sofisticação e da identidade cultural. É possível, inclusive, realizar uma experiência faça sua própria pizza com o chef da casa.

O Mias Italian Kitchen oferece ambiente agradável, com gastronomia italiana e a possibilidade de fazer sua própria pizza com o chef (Foto: Uai Turismo)

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Universal Epic Universe: ainda é possível ter uma experiência temática, inovadora e épica em Orlando

A comentada inauguração do Universal Epic Universe, em maio de 2025, marcou o início de uma nova era tecnológica para o setor. O quarto parque temático da Universal Orlando Resort não é apenas uma expansão, mas uma mudança de paradigma no design de parques. O sistema de “portais” conecta cinco mundos imersivos.

Após um hiato de 25 anos sem a abertura de um novo complexo temático, o Universal Epic Universe representa para Orlando muito mais do que uma expansão: é o marco zero de uma nova era tecnológica (Foto: Uai Turismo)

A jornada inicia-se pelo Celestial Park, o coração do complexo. Com uma estética que funde elementos astronômicos e mitológicos, o espaço funciona como um hub de exploração repleto de jardins vivos e arquitetura clássica, servindo de gateway para as demais áreas:

The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic: Este mundo transporta o público para uma era distinta da franquia, mesclando a Paris mágica da década de 1920, vista nos filmes Animais Fantásticos, com a imponência do Ministério da Magia britânico da série original.

Este mundo transporta o público para uma era distinta da franquia, mesclando a Paris mágica da década de 1920, vista nos filmes Animais Fantásticos, com a imponência do Ministério da Magia britânico da série original. Super Nintendo World: Através do icônico cano verde, os visitantes entram em um ambiente altamente interativo. A área permite vivenciar fisicamente os universos de Mario, Luigi, Princesa Peach e Donkey Kong, elevando o conceito de “gamificação” do espaço físico.

Através do icônico cano verde, os visitantes entram em um ambiente altamente interativo. A área permite vivenciar fisicamente os universos de Mario, Luigi, Princesa Peach e Donkey Kong, elevando o conceito de “gamificação” do espaço físico. How to Train Your Dragon Isle of Berk: Inspirado na franquia Como Treinar o Seu Dragão, este mundo recria uma vila viking colorida e vibrante. A imersão é complementada por experiências gastronômicas de alta culinária, como a encontrada no Mead Hall, onde a narrativa visual e o paladar se fundem de forma única.

Inspirado na franquia Como Treinar o Seu Dragão, este mundo recria uma vila viking colorida e vibrante. A imersão é complementada por experiências gastronômicas de alta culinária, como a encontrada no Mead Hall, onde a narrativa visual e o paladar se fundem de forma única. Dark Universe: Onde a imersão atinge seu ápice sensorial. O folclore dos monstros clássicos da Universal, desde as experiências de Victoria Frankenstein às paisagens sombrias onde as criaturas habitam, é reinterpretado através de robótica de última geração e efeitos de profundidade sensorial.

A estratégia da Universal foca claramente em um público multigeracional, elevando a gastronomia temática a níveis de alta culinária, como observado no Mead Hall (Isle of Berk), onde a narrativa visual e o paladar se fundem em uma experiência única.

De trem pela Flórida: mobilidade e conectividade regional

Se o viajante brasileiro já está habituado à praticidade de percorrer a Europa sobre trilhos, a Flórida agora oferece essa mesma conveniência com um padrão de modernidade superior. A logística turística da região foi permanentemente alterada pela consolidação da Brightline, o trem de alta velocidade que representa a vanguarda da infraestrutura americana. O serviço conecta pontos estratégicos do estado, com estações em Orlando (com a estação dentro do aeroporto), West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale, Aventura e Miami, transformando o sul e o centro da Flórida em um corredor turístico integrado e dinâmico.

A experiência de bordo é desenhada para oferecer autonomia e conforto. Os passageiros contam com um serviço de alimentação e bebidas que pode ser solicitado diretamente via QR Code disponível nos assentos ou através das atendentes que percorrem os vagões. Para o turista, o sistema elimina a dependência de rodovias e a previsibilidade do tráfego, simplificando o trânsito regional com check-in de bagagem otimizado e lounges de luxo nas estações. Sob a ótica econômica, a Brightline facilita o fluxo de viajantes entre os centros financeiros e os principais hubs de lazer, consolidando um novo estilo de viagem multi-destinos no território americano. Outro detalhe que faz toda a diferença é que os avisos são realizados em inglês, espanhol e português brasileiro!

O serviço de alta velocidade integra o centro e o sul do estado da Flórida, oferecendo uma alternativa estratégica ao tráfego rodoviário e facilitando o fluxo de turistas, com estação dentro do aeroporto de Orlando (Fotos: Uai Turismo)

Essa nova dinâmica de mobilidade global exige um planejamento de segurança igualmente moderno e recorrente. Para profissionais e turistas que aproveitam essa conectividade para realizar múltiplas viagens ao ano, soluções como o seguro Multiviagens da Vital Card tornam-se essenciais. Com vigência anual e cobertura para viagens ilimitadas, o modelo elimina a necessidade de emitir novas apólices a cada embarque, oferecendo previsibilidade de custos e proteção contínua. A solução reflete o amadurecimento do viajante contemporâneo, que busca praticidade e tranquilidade em um mundo cada vez mais interconectado.

Orlando consolida-se como um destino que equilibra a adrenalina dos parques com a sofisticação de um centro urbano global. A cidade deixa de ser apenas um local de passagem para se tornar um porto seguro onde a tecnologia, a preservação e o bem-estar caminham juntos, oferecendo ao visitante uma experiência completa, segura e, acima de tudo, memorável.

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