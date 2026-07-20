Férias escolares em Belo Horizonte: 15 passeios para divertir as crianças sem sair da cidade - (crédito: Uai Turismo)

Férias escolares em Belo Horizonte: 15 passeios para divertir as crianças sem sair da cidade (Parques, áreas verdes e espaços de convivência fazem de Belo Horizonte um destino perfeito para aproveitar as férias de julho em família, com opções de lazer, cultura e contato com a natureza. (Foto: Divulgação))

As férias escolares em Belo Horizonte são uma excelente oportunidade para descobrir que não é preciso pegar a estrada para criar momentos inesquecíveis em família. A capital mineira reúne parques, museus, atrações culturais, espaços de ciência, áreas de lazer e muito contato com a natureza, oferecendo opções para todos os bolsos muitas delas gratuitas. Entre atividades educativas e passeios ao ar livre, crianças e adultos encontram experiências capazes de transformar o período de descanso em dias repletos de diversão.

O Portal Uai Turismo selecionou 15 atrações que fazem parte do roteiro de quem deseja aproveitar as férias na cidade. Além das dicas, reunimos informações práticas sobre funcionamento, horários e cobrança de ingresso para facilitar o planejamento.

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Parque Municipal é um clássico das férias escolares em Belo Horizonte

No coração da capital, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti continua sendo um dos destinos preferidos das famílias. Com lagos, pontes, jardins, áreas gramadas e espaço para brincar, o local convida a desacelerar e aproveitar um piquenique ou uma caminhada em meio à natureza.

Funcionamento: Terça a sábado das 07h às 18h / Domingo das 7h às 17h

Horário: A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento. Às segundas-feiras, o local fecha para manutenção.

Entrada: Gratuita, mas algumas atrações internas, como o parque de diversões são cobradas à parte.

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti é um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte e oferece amplas áreas verdes, lagoas, jardins e espaços de lazer para toda a família durante as férias de julho. (Foto: Leandro Couri/EM).

Zoológico de Belo Horizonte encanta diferentes gerações

Uma das atrações mais tradicionais da cidade, o Zoológico de Belo Horizonte reúne centenas de espécies de animais em um espaço arborizado. Além do lazer, o passeio estimula o interesse das crianças pela preservação ambiental e pela biodiversidade.

Funcionamento: Terça a domingo

Horário: 8h às 17h

Entrada: Terça a Sexta R$6,95 / Sábados R$8,80 / Domingos e Feriados R$14,20.

Obs: Crianças menores de 5 anos não pagam, e estudantes/idosos têm direit o à meia-entrada mediante documento. Se você for de veículo, precisa pagar uma taxa de acesso (valor somado ao ingresso de cada passageiro. Carro: R$ 17,80 (de terça a sábado) e R$ 36,00 (domingos e feriados). Moto: R$ 8,80 (de terça a sábado) e R$ 36,00 (domingos e feriados). Atrações extras: A entrada no Aquário do Rio São Francisco é opcional e custa R$ 10,15 por pessoa (sujeito a alterações). Ele funciona das 8h30 às 16h30 (com entrada também até as 16h). O pagamento é feito apenas na bilheteria interna do zoológico (somente em dinheiro, débito ou Pix)

O Zoológico de Belo Horizonte é um dos passeios preferidos das famílias nas férias de julho, reunindo centenas de espécies de animais e proporcionando lazer, educação ambiental e contato com a natureza. (Foto: Divulgação).

Aquário da Bacia do Rio São Francisco une lazer e educação

Ao lado do Zoológico, o Aquário apresenta espécies típicas dos rios brasileiros, especialmente da Bacia do Rio São Francisco. A visita proporciona uma experiência educativa sobre os ecossistemas aquáticos e a conservação dos recursos hídricos.

Funcionamento: Terça a domingo

Horário: 8h às 16h30

Entrada: A entrada é paga, sendo necessário adquirir o ingresso do zoológico mais o ingresso adicional do aquário. Valor adicional: R$ 10,15. O pagamento na bilheteria do espaço só pode ser feito em dinheiro, débito ou Pix (não aceitam cartão de crédito)

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O Aquário da Bacia do Rio São Francisco proporciona uma imersão na biodiversidade dos rios brasileiros, com dezenas de espécies de peixes e ambientes que destacam a importância da conservação ambiental. (Foto: Acervo Belotur).

Museu de Ciências Naturais desperta a curiosidade das crianças

Dinossauros, fósseis, minerais e animais taxidermizados fazem parte do acervo do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. O passeio alia entretenimento e conhecimento em um ambiente que desperta a imaginação dos pequenos.

Funcionamento: terça a sábado

Horário: 9h às 17h

Entrada: R$20,00. A entrada para o museu custa R$ 20,00. Sessão de Planetário custa R$ 20,00. O combo Museu + Planetário sai por R$ 32,00.

Meia-entrada (R$ 10,00): Válida para estudantes, idosos (acima de 60 anos), pessoas com deficiência e portadores da ID Jovem, mediante comprovação. Crianças de até 3 anos têm isenção total. Gratuidade: Alunos, professores e funcionários da PUC Minas/Colégio Santa Maria têm entrada gratuita mediante comprovação.

O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas encanta visitantes de todas as idades com fósseis de dinossauros, réplicas de animais pré-históricos e exposições interativas sobre a evolução da vida na Terra. (Foto: EM).

Espaço do Conhecimento UFMG oferece uma viagem pelo universo

Na Praça da Liberdade, o Espaço do Conhecimento reúne exposições interativas, experiências científicas e um dos planetários mais visitados da cidade. É um passeio que desperta o interesse pela ciência de forma leve e divertida.

Funcionamento: Terça a domingo

Horário: 10h às 17h

Entrada: gratuita apenas para o museu, se quiser assistir às sessões do Planetário (R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada).

O Espaço do Conhecimento UFMG oferece experiências interativas sobre ciência, cultura e astronomia, com destaque para o Planetário, uma das atrações preferidas de crianças e adultos em Belo Horizonte. (Foto: Divulgação).

Circuito Liberdade reúne cultura e lazer para toda a família

Além dos jardins da Praça da Liberdade, o Circuito Liberdade concentra museus, centros culturais e espaços históricos que frequentemente promovem oficinas, exposições e atividades voltadas ao público infantil durante os períodos de férias.

Funcionamento: varia conforme cada espaço cultural

Horário: geralmente entre 10h e 17h

Entrada: a maioria das atrações é gratuita

O Circuito Liberdade reúne alguns dos mais importantes museus, centros culturais e espaços históricos de Belo Horizonte, oferecendo uma programação diversificada para toda a família durante as férias de julho. (Foto: Divulgação).

Casa Fiat de Cultura une arte e criatividade

Com exposições de reconhecimento nacional e programação educativa frequente, a Casa Fiat de Cultura costuma oferecer oficinas e atividades para crianças, tornando a visita ainda mais atrativa para as famílias.

Funcionamento: Terça a domingo

Horário: terça a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada: gratuita

A Casa Fiat de Cultura é referência em arte e cultura em Belo Horizonte, com exposições nacionais e internacionais, programação educativa e atividades para visitantes de todas as idades. (Foto: Leo Lara).

Museu dos Brinquedos faz adultos e crianças viajarem no tempo

O Museu dos Brinquedos reúne um acervo de diferentes épocas, proporcionando uma experiência divertida que conecta gerações por meio da história da infância.

Funcionamento: terça a sexta das 09h às 12h e das 13h às 16h. Sábados e feriados das 09h30 às 12h30 e das 14h às 17h.

Entrada: R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira) por turno, dando direito a participar de todas as atividades do local.

O Museu dos Brinquedos convida crianças e adultos a uma viagem pela história da infância, reunindo um rico acervo de brinquedos antigos e atividades lúdicas que encantam visitantes de todas as idades. (Foto: Túlio Santos/EM).

Parque das Mangabeiras é um convite ao contato com a natureza

Considerado um dos maiores parques urbanos do Brasil, o Parque das Mangabeiras oferece trilhas leves, áreas para descanso, mirantes e muito espaço para as crianças correrem e explorarem a natureza.

Funcionamento: Terça a domingo

Horário: 8h às 17h

Entrada: gratuita

Regras importantes: Para acessar o parque gratuitamente, é necessário retirar um ingresso antecipado no dia da visita através do site ou aplicativo, vale lembrar que não é permitida a entrada de animais de estimação, churrasqueiras ou veículos sem autorização prévia

O Parque das Mangabeiras é um dos maiores espaços de lazer e contato com a natureza de Belo Horizonte, com trilhas, mirantes, áreas para piquenique e uma vista privilegiada da capital mineira. (Foto: Divulgação).

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Palácio das Artes amplia o contato das crianças com a cultura

Além das exposições permanentes e temporárias, o Palácio das Artes costuma receber espetáculos infantis, apresentações musicais e oficinas culturais, tornando-se uma boa opção para quem deseja incluir arte no roteiro das férias.

Funcionamento: Terça a sábado das 9h às 21h. Domingos das 17h às 21h

Horário: conforme a programação

Entrada: exposições gratuitas, contudo, espetáculos teatrais e exibições no Cine Humberto Mauro exigem a compra de ingressos

O Palácio das Artes é o principal complexo cultural de Minas Gerais, com teatros, galerias, cinema e uma programação que reúne grandes exposições, espetáculos e atrações para toda a família. (Foto: Marcos Vieira/EM).

Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena apresenta a cultura mineira

Realizada aos domingos, a feira reúne centenas de expositores de artesanato, gastronomia e produtos típicos. O passeio permite que as crianças conheçam um pouco mais da cultura de Minas Gerais em um ambiente ao ar livre.

Funcionamento: domingos

Horário: 7h às 14h

Entrada: gratuita

A Feira Hippie de Belo Horizonte, realizada aos domingos na Avenida Afonso Pena, reúne milhares de expositores com artesanato, moda, gastronomia e produtos típicos, sendo um dos passeios mais tradicionais da capital mineira. (Foto: Edesio Ferreira/EM).





Mirante das Mangabeiras oferece uma das vistas mais bonitas da capital

Com uma vista panorâmica de Belo Horizonte, o Mirante das Mangabeiras é parada obrigatória para quem deseja contemplar a cidade e registrar belas fotos em família.

Funcionamento: terça a domingo e os horários variam da seguinte forma: terça e quarta das 8h às 18h, quinta a domingo das 8h às 21h

Entrada: gratuita e deve acontecer até 30 minutos antes do encerramento das atividades do mirante.

O Mirante das Mangabeiras oferece uma das vistas panorâmicas mais bonitas de Belo Horizonte, sendo um dos melhores lugares para apreciar o pôr do sol e contemplar a paisagem da capital mineira. (Foto: Divulgação).

Parque Ecológico da Pampulha combina lazer e atividades ao ar livre

Com playground, pistas de caminhada, áreas verdes e espaços para piqueniques, o Parque Ecológico da Pampulha é uma excelente alternativa para quem busca um dia tranquilo em família.

Funcionamento: todos os dias

Horário: 5h às 22h

Entrada: gratuita

O Parque Ecológico da Pampulha é uma excelente opção para as férias de julho, com amplas áreas verdes, trilhas, espaços para piquenique, atividades ao ar livre e contato com a natureza para toda a família. (Foto: Divulgação).

Lagoa da Pampulha proporciona um passeio pelos cartões-postais da cidade

Caminhar pela orla, observar as capivaras, andar de bicicleta e contemplar um dos cenários mais famosos de Belo Horizonte faz da Lagoa da Pampulha um passeio agradável em qualquer época do ano.

Funcionamento: acesso livre diariamente

Horário: livre

Entrada: gratuita

A Lagoa da Pampulha, um dos maiores cartões-postais de Belo Horizonte, reúne paisagens encantadoras, espaços para caminhada, lazer e importantes obras arquitetônicas, sendo um destino imperdível para moradores e turistas. (Foto: Divulgação).

Praças públicas completam o roteiro de férias escolares em Belo Horizonte

Diversas praças espalhadas pela cidade contam com playgrounds, quadras, pistas de caminhada e áreas para piqueniques. Em tempos de excesso de telas, esses espaços representam uma alternativa simples, gratuita e divertida para fortalecer os laços familiares. As praças mais conhecidas são: Praça da Liberdade, Praça do Papa, Praça da Assembleia, Praça Duque de Caxias, Praça Floriano Peixoto, Praça Raul Soares, Praça da Estação, Praça da Savassi. Essas oito praças são as mais indicadas para complementar sua matéria, pois são as que efetivamente recebem maior fluxo de famílias, turistas e crianças durante as férias de julho e agregam valor turístico ao roteiro de Belo Horizonte.

Funcionamento: todos os dias

Horário: livre

Entrada: gratuita

Planejamento ajuda a aproveitar melhor as férias

Antes de sair de casa, vale conferir a programação específica de cada espaço, já que alguns atrativos promovem oficinas, apresentações culturais e atividades especiais durante o período de férias escolares. Também é recomendável levar água, protetor solar, lanches leves e roupas confortáveis para aproveitar o passeio com tranquilidade.

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Mais do que passeios, oportunidades para criar memórias

As férias escolares representam muito mais do que um intervalo na rotina. Elas são uma oportunidade para fortalecer os vínculos familiares, estimular a curiosidade das crianças e descobrir novos lugares sem sair de Belo Horizonte. Entre parques, museus, atrações culturais e espaços ao ar livre, a capital mineira mostra que é possível reunir diversão, aprendizado e contato com a natureza em um único roteiro.

Para quem procura o que fazer nas férias escolares em Belo Horizonte, essas 15 atrações demonstram que a cidade oferece opções para todos os estilos de passeio e para diferentes orçamentos, tornando cada dia de descanso uma nova oportunidade para criar lembranças que permanecerão por muitos anos.

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