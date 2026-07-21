Hotéis de lazer do nordeste brasileiro apresentam novidades (Wyndham Natal (Foto: divulgação))

Wyndham Natal Pitangui Praia

A mais nova preciosidade do litoral natalense situado a 35 kms do centro é gerenciado pelo amigo de quase quatro décadas de nossa atuação na hotelaria, Jan von Bahr, já a muitos anos radicado no Nordeste brasileiro. Após uma concorrida coletiva de imprensa, discursos e corta-faixa, coquetel e tour pelo Hotel Wyndham Natal Pitangui Praia, os convidados foram recebidos para um jantar no Restaurante Acquarela, capitaneado pelo também amigo Chef Helbert Moura, com quem atuei durante minha gerência geral do Caesar Business Belvedere em Belo Horizonte.

A abertura do hotel criou cem empregos diretos, e cerca de outros duzentos indiretos impactando positivamente toda população local. O empresário goiano Winston Rezende, investidor e fundador do GR Group e seus filhos Gustavo, CEO da empresa, Rodolfo e Filipe estiveram presentes no grand opening. Gustavo Viescas, presidente para a América Latina e Caribe e Hiram Della Croce, Diretor Regional ambos da Rede Wyndham Hotels & Resort juntamente com a Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra cortaram a faixa inaugural e deram boas-vindas a um grupo seleto de convidados.

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Desenvolvimento e profissionalização da hotelaria nordestina

Em pleno desenvolvimento, o Nordeste brasileiro a cada dia expande qualitativamente seu inventário de hotéis e resorts de padrão internacional através de parcerias com grandes redes globais entre as quais a Wyndham faz parte. Na construção do empreendimento, claramente a proposta foi promover uma integração à paisagem única da região. O conceito hotel pé na areia, onde o mar é quase como uma área incorporada à hospedagem em si é um diferencial marcante. Ficamos apaixonados pelas belezas naturais, pela cordialidade do povo, pelas oportunidades. A gente via que, há bastante tempo, precisava de um equipamento dessa qualidade aqui na região. Então, nós pensamos muito nisso, em harmonia com a lagoa, junto com todas essas belezas que não temos como copiar em outros locais e outros destinos, explica Gustavo Rezende, CEO da GR Group, ao destacar que parte do projeto teve como objetivo valorizar as belezas únicas das paisagens que compõem todo litoral norte potiguar.

Oportunidades de investimentos

Característica própria das quase infindáveis praias do litoral nordestino, Extremoz, entre tantos outros paraísos praianos apresenta aos turistas manhãs nas quais a calmaria predomina. No Wyndham Pitangui os apartamentos com vista frontal para o mar entregam uma experiência única e marcante. Todas as unidades habitacionais contam com uma espaçosa varanda privativa. Após o farto café da manhã no hotel, a dica é explorar a região em todas as suas potencialidades. Os famosos passeios de buggy são apenas uma entre tantas boas opções que permitem uma imersão na cultura local. A economia nordestina está ancorada, principalmente, na pesca e no turismo.

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Em um contexto histórico, o município de Extremoz guarda laços com a cidade portuguesa Estremoz assim mesmo, com s, sendo as duas formalmente reconhecidas como cidades-irmãs. Essas são algumas das curiosidades que os guias que dirigem os buggies vão narrando ao longo de todo o percurso pelas quase infindáveis dunas.

Gastronomia potiguar

O Restaurante Acquarela, oferece um cardápio em que a culinária regional se destaca, com opções variadas de pratos e bebidas. Valorizamos pequenos produtores rurais regionais. Nossa cozinha utiliza peixes e frutos do mar frescos, queijos de produções artesanais, e os pães de nossa padaria são de fermentação natural. Nossa proposta é oferecer os melhores produtos da época em um cardápio eclético e diversificado detalha o Chef mineiro Helbert Moura. Durante o almoço, o funcionamento costuma ser à la carte já que o foco do hotel é a meia-pensão (MAP), sistema em que a diária inclui o café da manhã e o jantar, ambos em sistema buffet. Para quem quiser petiscar fora dos horários de funcionamento do Acquarela, o bar da piscina oferece outras ótimas opções. hotel conta ainda com duas piscinas, ambas com vista para o mar. A proposta principal das atividades oferecidas no local, na verdade, está em experiências ao ar livre junto à orla da praia. Para além do complexo de dunas, é um local de praias tranquilas, com águas mornas e piscinas naturais.

Delta do Parnaíba Maranhense paraíso do kitesurf

Enquanto destinos famosos de kitesurf no Brasil costumam atrair os esportistas por uma característica geográfica específica, um dos pontos da rota dos ventos no Nordeste brasileiro vem chamando cada vez mais a atenção de velejadores que buscam um leque maior de possibilidades para a prática do esporte. Localizada no litoral do Maranhão, a cidade de Tutóia vem se fortalecendo como um dos picos mais versáteis da região ao concentrar, em um único trecho de litoral, uma combinação única: lagoas de água doce dos Pequenos Lençóis Maranhenses, o cenário selvagem do Delta do Parnaíba e praias com trechos com e sem ondas. A temporada de ventos na região iniciou-se oficialmente agora na segunda quinzena de julho e se estenderá até o fim de janeiro próximo, tendo o seu auge entre os meses de agosto e dezembro. No mês passado, com o fim do período chuvoso e o retorno gradual dos ventos, já foi possível encontrar condições favoráveis para o kitesurf, mesmo com a possibilidade de chuvas e ventos intermitentes. O grande diferencial do destino é justamente a capacidade de proporcionar diversas experiências de velejo na mesma cidade. Enquanto praias do Rio Grande do Norte e do Ceará oferecem uma condição específica, Tutóia no Maranhão entrega tudo de uma só vez. Temos desde o velejo selvagem no Delta, lagoas dos Pequenos Lençóis e lagoas de maré, até rios e praias super rasas ou com ondas, explica Rômulo Duarte, instrutor local de Kitesurf.

Oiti Beach Resort Tutóia

Oiti Beach Resort Tutóia (Foto: divulgação)

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À medida que Tutóia foi ganhando reconhecimento entre os praticantes do esporte, a cidade precisou evoluir em estrutura para acompanhar a demanda. Um dos reflexos desse movimento é o Oiti Beach Resort, referência hoteleira da região conhecida como Rota das Emoções que se estende de Barreirinhas nos Lençóis Maranhenses até Jericoacoara no litoral norte cearense, que passou a abrigar unidade da escola Kitesurf Life, permitindo que o hóspede saia do quarto e já esteja de frente para o mar. Iniciando o velejo na praia em frente ao resort, é possível passar ao lado do navio naufragado Aline Ramos, um dos pontos de interesse de passeios turísticos da cidade. Nos arredores da hospedagem, os roteiros costumam incluir o Delta do Parnaíba e a Praia do Arpoador. A consolidação de Tutóia no turismo de aventura tem alterado a dinâmica de sazonalidade do destino. Revela a coluna Cláudia Costa, gerente geral do Oiti Beach Resort. Ela explica que parte do período considerado de baixa temporada na cidade coincide com o período de bons ventos para o kitesurf, o que contribui para alavancar a taxa de ocupação do empreendimento. O amadurecimento da estrutura turística de Tutóia traz viajantes que desejam vivenciar o lado menos explorado e mais autêntico do Delta e dos Lençóis, e que ao fim do dia, desejam encontrar conforto e uma estrutura à altura dessa experiência, aquecendo assim toda a cadeia da economia local, da hotelaria ao comércio, comenta Daniel Castelo Branco, sócio do Oiti Resort.

O Nordeste reúne expressiva parte dos destinos mais desejados do país, à distancias aéreas menores dos polos emissores do hemisfério norte e suas incontáveis atrações direcionadas ao turismo que valoriza experiências de lazer em família, natureza, esportes, sol e mar

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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