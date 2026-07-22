Festival de Jazz de São Lourenço une grandes nomes da música, gastronomia e o charme da Serra da Mantiqueira - (crédito: Uai Turismo)

Festival de Jazz de São Lourenço une grandes nomes da música, gastronomia e o charme da Serra da Mantiqueira (Músicos levam o jazz às ruas de São Lourenço, criando uma atmosfera vibrante e aproximando o público da experiência musical que marca o tradicional festival na Serra da Mantiqueira. (Foto: Divulgação).)

O Festival de Jazz de São Lourenço volta a transformar uma das mais tradicionais estâncias hidrominerais do Brasil em palco para grandes encontros entre música, gastronomia e turismo. Entre os dias 23 e 25 de julho, o estacionamento do Parque das Águas recebe a 12ª edição do evento, que já se consolidou como um dos principais festivais culturais do inverno mineiro. Com entrada gratuita, a programação reúne artistas nacionais e internacionais, experiências gastronômicas e o clima acolhedor da Serra da Mantiqueira.

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Muito além dos shows, o festival oferece ao visitante a oportunidade de conhecer São Lourenço em uma das épocas mais agradáveis do ano. Durante o inverno, a cidade costuma registrar temperaturas amenas durante o dia e noites frias, cenário perfeito para caminhar pelas ruas arborizadas, aproveitar os cafés, restaurantes e vivenciar o charme característico da estância turística.

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Festival de Jazz de São Lourenço reúne atração internacional e artistas brasileiros

A grande estrela desta edição será Claudette King, cantora norte-americana e filha do lendário B.B. King, um dos maiores nomes da história do blues. Com carreira construída sobre identidade própria, Claudette leva ao palco uma mistura de blues, soul e R&B, além de homenagens ao pai e a outros grandes artistas do gênero.

Natural da região da Baía de São Francisco e radicada em Atlanta, nos Estados Unidos, a artista acumula importantes reconhecimentos internacionais. Ela integra o Blues Hall of Fame, recebeu indicações ao Blues Music Awards e foi indicada ao Grammy em 2023 e 2024. Em São Lourenço, será acompanhada pela Bruno Marques Band, grupo brasileiro reconhecido pelo trabalho de difusão do blues no país.

A programação também valoriza músicos brasileiros que representam diferentes vertentes do jazz, do blues e da música instrumental. Entre os nomes confirmados estão Vasco Faé Manoblues, Lívia Itaborahy & Arnon Oliveira, Fernando Ferreira Blues Band & Paulo Gazela, Savoy & Matiz Jazz, Luiza Luz e o Fórum da Música, ampliando a diversidade musical do evento.

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Festival de Jazz de São Lourenço também é um roteiro gastronômico

Quem visita o festival encontra muito mais do que boa música. A gastronomia é um dos grandes atrativos e reúne sabores que representam a hospitalidade da Serra da Mantiqueira.

O espaço gastronômico contará com pizzas e massas artesanais, hambúrgueres especiais, embutidos, porções, crepes, massas gourmet, doces e sobremesas, permitindo que o público aproveite uma verdadeira experiência gastronômica durante os três dias de programação.

Os apreciadores de bebidas terão diversas opções, cervejarias artesanais da região apresentarão seus principais rótulos. Já uma seleção especial de vinhos complementará a experiência gastronômica, harmonizando sabores e música em um ambiente descontraído, acolhedor e pensado para receber moradores e turistas durante os três dias de festival.

Um festival que fortalece o turismo em São Lourenço

Ao longo de sua história, o São Lourenço Jazz & Blues tornou-se um importante impulsionador do turismo na cidade durante o inverno. O evento atrai visitantes de diversas regiões do país, movimentando hotéis, restaurantes, cafeterias, comércio e atrativos turísticos locais.

A escolha do estacionamento do tradicional Parque das Águas como palco do festival permite que turistas conheçam um dos cartões-postais da cidade enquanto desfrutam de uma programação cultural gratuita e ao ar livre.

Além da música, o festival reforça a vocação de São Lourenço para o turismo de bem-estar, lazer e cultura. A cidade é reconhecida nacionalmente pelas águas minerais, pelas áreas verdes e pela tranquilidade que faz parte da identidade da região da Mantiqueira.

Doze edições valorizando o jazz e o blues em Minas Gerais

Ao longo de sua trajetória, o festival recebeu artistas nacionais e internacionais que ajudaram a consolidar o evento entre os principais encontros de jazz e blues do estado.

Nomes como Slam Allen, Lil’ Jimmy Reed, J.J. Jackson, Blues Etílicos, Leo Gandelman, Bruno Marques Band, Nanda Moura, Ablusadas e Russo Jazz Band já passaram pelos palcos do evento, demonstrando a importância cultural conquistada ao longo das últimas edições.

A edição de 2026 também marca uma data especial: os 20 anos do São Lourenço Convention & Visitors Bureau, entidade responsável pela organização do festival em parceria com a Prefeitura de São Lourenço, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

O palco do Festival de Jazz de São Lourenço reúne artistas nacionais e internacionais em apresentações gratuitas que transformam a cidade em um dos principais destinos culturais do inverno mineiro. (Foto: Divulgação).

Programação do Festival de Jazz de São Lourenço

Na quinta-feira (23), sobem ao palco Savoy & Matiz Jazz, às 20h, e Vasco Faé Manoblues, às 21h30.

Na sexta-feira (24), acontece o Fórum da Música às 16h. À noite, apresentam-se Lívia Itaborahy & Arnon Oliveira com o espetáculo “Canções Latino-Americanas de Milton & Mercedes”, às 20h, e Fernando Ferreira & Paulo Gazela, às 21h30.

O encerramento, no sábado (25), começa às 20h com Luiza Luz e termina às 22h com o aguardado show internacional de Claudette King acompanhada pela Bruno Marques Band.

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Muito além do festival

Participar do Festival de Jazz de São Lourenço é também uma oportunidade de descobrir um dos destinos turísticos mais tradicionais de Minas Gerais. Entre uma apresentação e outra, vale reservar um tempo para passear pelo Parque das Águas, caminhar pelo centro histórico, experimentar a culinária típica da Mantiqueira e aproveitar o clima tranquilo que faz da cidade um dos destinos mais procurados durante o inverno.

Seja para quem já aprecia jazz e blues ou para quem deseja viver uma experiência diferente, o evento reúne ingredientes difíceis de encontrar em um único lugar: música de qualidade, gastronomia regional, natureza, hospitalidade e uma atmosfera que convida o visitante a desacelerar.

No fim das contas, o Festival de Jazz de São Lourenço vai muito além dos palcos. É uma celebração da cultura, dos sabores e do jeito mineiro de receber bem. E talvez seja justamente essa combinação que faça tantos visitantes voltarem ano após ano. Quem decidir colocar São Lourenço no roteiro descobrirá que, durante três dias de julho, a cidade inteira parece tocar no mesmo ritmo da boa música, um convite irresistível para viver o inverno da Mantiqueira com todos os sentidos.

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