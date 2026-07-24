Turismo ferroviário cresce no Brasil e coloca Minas Gerais na rota das viagens de experiência (A histórica Estação Ferroviária de São João del-Rei é o ponto de partida da tradicional Maria-Fumaça até Tiradentes. Operado com uma locomotiva a vapor do século XIX, o passeio de 12 quilômetros é um dos mais emblemáticos do turismo ferroviário brasileiro e proporciona uma viagem pela história, pela cultura e pelas paisagens das cidades históricas mineiras. (Foto: Divulgação))

O turismo ferroviário cresce no Brasil e coloca Minas Gerais na rota das principais viagens. Muito além de um simples meio de transporte, as viagens de trem passaram a integrar o roteiro de turistas que buscam desacelerar, apreciar paisagens, conhecer a história das cidades e vivenciar experiências autênticas. Nesse cenário, Minas Gerais desponta como um dos estados com maior potencial para esse segmento, graças ao seu rico patrimônio ferroviário, às antigas estações preservadas e aos tradicionais passeios de Maria-Fumaça que atravessam montanhas, vales e cidades históricas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A tendência acompanha um movimento observado em diversos países, conhecido como slow travel, ou turismo desacelerado, em que o deslocamento deixa de ser apenas um caminho até o destino e passa a fazer parte da própria viagem. O ritmo tranquilo dos trens permite contemplar paisagens, descobrir pequenas comunidades e criar uma conexão mais profunda com a cultura local.

Turismo ferroviário transforma a viagem em uma experiência

Nos últimos anos, o interesse pelo turismo ferroviário cresceu impulsionado pela valorização das experiências. Em vez de apenas visitar um destino, muitos viajantes desejam conhecer sua história, sua gastronomia, sua arquitetura e suas tradições.

Nesse contexto, o trem oferece um diferencial difícil de encontrar em outros modais. O percurso torna-se parte do passeio, proporcionando uma viagem contemplativa, marcada pelo som dos trilhos, pelas paisagens naturais e pelo charme das antigas locomotivas, muitas delas restauradas e preservadas como patrimônio histórico.

Esse resgate da memória ferroviária desperta o interesse de famílias, casais, grupos de amigos e de turistas estrangeiros que enxergam nas ferrovias brasileiras uma oportunidade de conhecer um capítulo importante da formação econômica e cultural do país.

Passageiros embarcam na tradicional Maria-Fumaça que liga São João del-Rei a Tiradentes, um dos passeios ferroviários mais emblemáticos do Brasil. Operado por uma locomotiva a vapor do século XIX, o trajeto de 12 quilômetros proporciona uma verdadeira viagem pela história, pela cultura e pelas paisagens das cidades históricas de Minas Gerais. (Foto: Portal Uai Turismo)

LEIA MAIS: Um convento, um palácio, um castelo, ou uma casa paroquial. Qual a sua hospedagem preferida?

Minas Gerais reúne um dos maiores patrimônios ferroviários do Brasil

Poucos estados possuem uma relação tão forte com as ferrovias quanto Minas Gerais. Durante décadas, os trilhos foram fundamentais para o desenvolvimento econômico, o transporte de passageiros e o escoamento da produção mineral e agrícola.

Hoje, esse legado se transforma em atrativo turístico. Diversas cidades preservam estações históricas, locomotivas centenárias, museus ferroviários e passeios turísticos que ajudam a contar a história da expansão ferroviária brasileira.

Entre os roteiros mais conhecidos estão o tradicional trem turístico entre São João del-Rei e Tiradentes, um dos mais emblemáticos do país, além de passeios em cidades como Ouro Preto, Mariana e outras localidades que mantêm viva a memória ferroviária.

Além das viagens sobre trilhos, muitas antigas estações foram revitalizadas e passaram a abrigar centros culturais, restaurantes, cafeterias, mercados de produtores e espaços de convivência, ampliando a experiência dos visitantes.

Passeio de trem combina história, natureza e turismo cultural

Uma das principais características do turismo ferroviário é sua capacidade de reunir diferentes perfis de viagem em um único roteiro.

Ao embarcar em um passeio de trem, o visitante pode conhecer construções históricas, apreciar paisagens naturais preservadas, experimentar a culinária regional e participar de eventos culturais promovidos nas cidades atendidas pelas linhas turísticas.

Essa integração fortalece o turismo regional e incentiva a permanência do visitante por mais tempo no destino, beneficiando hotéis, restaurantes, artesãos, produtores rurais e pequenos empreendedores.

Para muitos municípios, os passeios ferroviários tornaram-se importantes motores da economia local, contribuindo para a geração de empregos e para a preservação do patrimônio histórico.

LEIA MAIS: Byblos Saint-Tropez: o hotel das celebridades que há seis décadas reina na Riviera Francesa

Turismo ferroviário acompanha tendência mundial do slow travel

Enquanto parte do turismo internacional enfrenta os desafios da superlotação de destinos, cresce o interesse por viagens mais tranquilas e sustentáveis.

Nesse cenário, o turismo ferroviário ganha força por proporcionar deslocamentos mais contemplativos, reduzir o estresse das viagens e incentivar um contato mais próximo com a cultura das comunidades visitadas.

Essa mudança de comportamento também estimula o chamado turismo de experiência, no qual o viajante valoriza vivências únicas, memórias afetivas e conexões culturais, muito além da simples visita aos principais pontos turísticos.

O trem atende perfeitamente a esse perfil, transformando cada quilômetro percorrido em parte da própria experiência.

O Trem da Serra do Mar liga Curitiba a Morretes em um dos passeios ferroviários mais espetaculares do Brasil. Durante cerca de quatro horas de viagem, os passageiros atravessam a maior área contínua de Mata Atlântica preservada do país, cruzando pontes, viadutos e túneis históricos em meio às paisagens da Serra do Mar paranaense. (Foto: Portal Uai Turismo).

O potencial do turismo ferroviário ainda pode crescer

Especialistas em turismo e patrimônio cultural apontam que o Brasil possui um enorme potencial para ampliar sua oferta de roteiros ferroviários. O país conta com milhares de quilômetros de malha ferroviária, muitas delas ligadas a regiões de grande valor histórico, paisagístico e cultural.

A recuperação de antigas estações, a criação de novos roteiros turísticos e a integração com outros atrativos regionais podem fortalecer ainda mais esse segmento, atraindo turistas nacionais e internacionais.

Em Minas Gerais, onde a história das ferrovias se confunde com o desenvolvimento de diversas cidades, esse potencial é ainda mais evidente. A combinação entre patrimônio histórico, gastronomia, natureza e hospitalidade faz do estado um dos principais destinos para quem deseja descobrir o Brasil sobre trilhos.

Como planejar uma viagem de turismo ferroviário

Antes de embarcar em um passeio de trem, vale a pena verificar os dias de operação, horários e períodos de maior movimento, especialmente durante feriados e férias escolares.

Também é recomendável reservar tempo para conhecer as cidades atendidas pelas linhas turísticas. Muitas delas oferecem centros históricos preservados, museus, igrejas, feiras de artesanato, restaurantes tradicionais e atrativos naturais que complementam a experiência.

Viajar de trem é uma oportunidade para desacelerar, observar a paisagem pela janela e compreender como as ferrovias ajudaram a construir a identidade de diversas regiões brasileiras. Em tempos em que muitos turistas buscam viagens mais significativas, o turismo ferroviário mostra que o caminho pode ser tão memorável quanto o destino.

O Trem Vitória-Minas oferece uma das mais tradicionais viagens ferroviárias de longa distância do Brasil. Ligando Cariacica (ES) a Belo Horizonte (MG), o percurso de cerca de 13 horas revela paisagens do Vale do Rio Doce, atravessa cidades históricas e proporciona uma experiência única para quem deseja conhecer o país sobre trilhos. (Foto: Gabriel Lordêllo)

LEIA MAIS: Orlando: a metamorfose do destino que une luxo, ciência e mobilidade

Os principais roteiros de turismo ferroviário para conhecer no Brasil

Passeio ferroviário Estado Destaque da experiência Trem da Serra do Mar Paraná Liga Curitiba a Morretes em aproximadamente quatro horas de viagem pela maior área contínua de Mata Atlântica preservada do Brasil. O percurso atravessa pontes, viadutos, túneis centenários e a Serra do Mar, oferecendo uma das paisagens ferroviárias mais impressionantes do país. Maria Fumaça da Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Percorre cerca de 23 quilômetros entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Além da viagem em locomotiva histórica, o passeio inclui degustações de vinhos, espumantes e sucos, apresentações de música italiana e gaúcha e experiências ligadas ao enoturismo. Maria Fumaça São João del-Rei Tiradentes Minas Gerais Um dos mais tradicionais passeios ferroviários do Brasil, percorre 12 quilômetros entre duas cidades históricas mineiras. Operado por uma locomotiva a vapor original do século XIX, preserva a atmosfera das antigas viagens ferroviárias e integra história, cultura e turismo. Trem Vitória-Minas Espírito Santo e Minas Gerais Uma das poucas linhas regulares de passageiros de longa distância ainda em operação no Brasil. O trajeto liga Cariacica, na Grande Vitória, a Belo Horizonte em cerca de 13 horas, acompanhando boa parte do Vale do Rio Doce e proporcionando uma viagem que revela diferentes paisagens e aspectos da cultura brasileira.

Viajar de trem é muito mais do que sair de um ponto e chegar a outro. É redescobrir o prazer de apreciar a paisagem sem pressa, ouvir o apito da locomotiva ecoando entre montanhas, cruzar pontes centenárias, atravessar túneis históricos e sentir que cada quilômetro percorrido conta uma parte da história do Brasil.

Em um mundo onde tudo parece acontecer cada vez mais rápido, o turismo ferroviário convida o viajante a desacelerar e transformar o percurso em parte da aventura. Seja em uma tradicional Maria-Fumaça, em um trem panorâmico cortando a Serra do Mar ou em uma longa viagem que revela diferentes cenários do país, cada roteiro oferece uma experiência única, capaz de despertar memórias, emoções e um novo olhar sobre o destino.

Se ainda faltava um motivo para incluir uma viagem de trem na sua lista de desejos, talvez este seja o momento. Escolha o próximo embarque, reserve um lugar próximo à janela e permita-se viver uma experiência em que o destino é apenas parte da jornada. Afinal, quando os trilhos começam a correr sob os vagões, a viagem já se transforma em uma história que vale a pena contar.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo