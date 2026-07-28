Whycation: nova tendência transformadora na hotelaria (Foto: Maarten van Sluys)

Novas motivações estão no foco

Whycation é um termo que redefine a forma como as pessoas escolhem seus destinos ao priorizar o porquê da viagem, e não apenas o destino. O estado de espírito do viajante, por exemplo, torna-se uma motivação importante, assim como desejos internos, busca por novas conexões ou estímulo à criatividade. O destino se torna quase secundário diante da vontade de vivenciar culturas e eventos locais e de se permitir novas descobertas. A ideia por trás dessas viagens é encontrar experiências transformadoras alinhadas às motivações internas de cada viajante muito bem retratadas em diversos estudos comportamentais avaliados pela coluna.

Nesse novo formato, o estado de espírito do turista, seus desejos internos e a busca por estimular a criatividade tornam-se motivações centrais. O foco sai da superfície e vai para a vivência de experiências únicas, capazes de gerar aprendizado, reflexões e até mudanças pessoais profundas. Essa busca por significado esbarra diretamente em uma mudança comportamental em relação ao rastro que deixamos no mundo. Em 2025, uma pesquisa da Booking.com mostrou que 98% dos brasileiros pretendiam fazer viagens mais sustentáveis, consolidando essa atitude não mais como um nicho, mas como um padrão de comportamento.

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Hotéis se adaptam à nova realidade

Diante desse viajante mais consciente, que questiona de onde vem o que consome e qual é o impacto de suas escolhas, as redes hoteleiras têm precisado se adaptar. Mesmo em hotéis focados em vivências urbanas e de luxo, a nova realidade traz reflexões sobre a operação e a vivência dos viajantes. “Os hóspedes modernos estão em busca de estadas que façam sentido para o seu momento de vida. Por isso, adaptamos nossos espaços e serviços não apenas para oferecer descanso, mas para criar uma verdadeira imersão na essência de Curitiba e suas incontáveis atrações, estimulando novas descobertas e a criatividade de quem nos visita“, descreve Antonio Albuquerque diretor do NH Collection Curitiba, com seus elegantes 146 apartamentos ee suítes. O hotel é um dos dos mais de 350 hotéis NH (Navarra Hoteles) presentes em 35 países pertencentes a rede espanhola sediada em Madri e parte da tailandesa Minor Hotels.

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Baseado nas novas tendências o hotel curitibano conta com exposições temporárias de artistas locais no lobby, roteiros personalizados preparados pelo concierge e ambientes que convidam à autorreflexão e ao autocuidado, como o spa e o terraço ao ar livre. Outro ponto foi uma mudança recente no cardápio da cozinha para atender à tendência de viajantes mais preocupados com os impactos das próprias experiências. A chef Vania Krekniski, que assina o menu de jantar do restaurante Trinitas, tem como foco a valorização de insumos orgânicos provenientes do próprio estado paranaense.

Perfil do viajante brasileiro 2026

Hotel NH Collection Curitiba (Foto: site)

O recente relatório Perfil Viajante 2026 publicado pela Serasa Experian traz insights importantes para as definições estratégicas a serem adotadas pela hotelaria. Nele foi constatado que o turista brasileiro está mais digital, mais planejado e cada vez mais atento ao custo-benefício quando define seu roteiro em viagens a lazer. Entender seu comportamento é tão importante quanto conhecer os demais aspectos incluindo sua renda. Essa ampla pesquisa baseada na análise do expressivo universo de 188 milhões de CPFs analisados, sendo 17,9 milhões de viajantes brasileiros revelou um aqueda de 6% do número total de pessoas em trânsito no país em relação à 2025, porém se tornou mais qualificado financeiramente, mais planejado e mais conectado a benefícios como: programa de milhagens, descontos, cashbacks e principalmente, compras digitais.

Segundo o estudo 91,7% dos viajantes tem propensão a efetuar compras digitalmente, 79,5% revelam afinidade com programas de fidelidade ou milhagens ou ainda clubes de benefícios. Entre as faixas de renda chamou à atenção que 35,5% do público viajante ter renda mensal média de R$ 10 mil ou acima.

Já a avaliação estatística do perfil geracional pesquisado mostra que cerca de 40% dos viajantes são da Geração Millenials (entre 29 e 46 anos), 26% da Geração X (entre 47 e 61 anos), 19% da Geração Z (até 30 anos) e apenas 15% da Geração Boomers (a partir de 62 anos).

Embora os Millenials sejam o maior grupo do share eles reduziram sensivelmente sua fatia no mercado de viagens assim como a Geração Z. Notadamente os Boomers ganharam participação o que revela uma disposição inequívoca do público 60+ em viajarem mais também no Brasil replicando uma tendência fortemente observada tanto na América do Norte, Europa e Ásia.

Mudança de valores no mercado da hospitalidade

Como é possível acompanhar nas recentes manifestações contra o excesso de turistas em cidades como Barcelona entre outros destinos turísticos consagrados, o futuro do turismo passa, necessariamente, pela compreensão de que os valores dos viajantes mudaram. A tendência atual é uma resposta à valorização do cuidado com a vida interior onde se busca descanso absoluto, aprendizado e choques culturais.

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O viajante atual busca o seu porquê deixando de ser apenas um turista acumulando fotos. Nessa espécie de planejamento reverso no qual a metodologia de escolha passa pela intenção de tornarmos estrategistas de nossas próprias experiências uma das características presentes é visitar menos pontos turísticos até então obrigatórios.

A lógica, hoje, precisa ser benéfica para todos: Significativa para quem viaja, justa para quem recebe e respeitosa com o meio ambiente e as comunidades.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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