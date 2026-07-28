Primeiro Inverno Mágico de Milho Verde celebra a cultura mineira e fortalece o turismo na Serra do Espinhaço

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O primeiro Inverno Mágico de Milho Verde promete transformar um dos distritos mais charmosos da Serra do Espinhaço em um grande palco para a cultura, a música e o turismo de experiência. Marcando sua estreia, o festival será realizado nos dias 31 de julho e 1º de agosto e nasce com a proposta de integrar o calendário de grandes eventos de inverno de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao reunir atrações nacionais e regionais em meio às paisagens naturais da região, a iniciativa reforça a vocação de Milho Verde como um destino que combina patrimônio histórico, natureza e vivências autênticas.
Localizado no município do Serro, próximo a Diamantina, o distrito preserva o clima acolhedor das tradicionais vilas mineiras. Suas ruas de pedra, construções históricas, cachoeiras e montanhas atraem visitantes durante todo o ano.
No inverno, entretanto, o destino ganha um charme ainda mais especial, tornando-se o cenário ideal para um festival que une cultura, gastronomia e música em meio às paisagens da Serra do Espinhaço.
Apresentado pela Cemig, com realização da MH Produções e correalização da Pulsar Brasil, o Inverno Mágico de Milho Verde estreia com a proposta de se consolidar entre os principais festivais culturais da temporada de inverno em Minas Gerais.
Mais do que oferecer uma programação musical de qualidade, o evento busca fortalecer a identidade regional, estimular o turismo de experiência e movimentar a economia criativa, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes, produtores rurais, artesãos e comerciantes locais.
Dessa forma, a primeira edição do evento já nasce com o propósito de preservar tradições, incentivar um turismo mais sustentável e colocar Milho Verde em evidência entre os destinos de inverno de Minas Gerais.
Inverno Mágico de Milho Verde une música e tradição na Serra do Espinhaço
A programação reúne diferentes estilos musicais e valoriza tanto artistas consagrados quanto talentos regionais. No dia 31 de julho, o cantor Toni Garrido sobe ao palco como principal atração, acompanhado por apresentações de músicos locais que representam a diversidade cultural da Serra do Espinhaço.
Já no dia 1º de agosto, o festival continua com os shows de João Ramalho, Harley Queen e da dupla Podé e Maurinho, mantendo a proposta de oferecer uma programação variada para públicos de diferentes perfis.
Essa combinação entre grandes nomes da música brasileira e artistas da região fortalece a cena cultural mineira e amplia a visibilidade dos talentos locais, criando uma programação que dialoga tanto com turistas quanto com moradores.
LEIA MAIS: Turismo ferroviário cresce no Brasil e coloca Minas Gerais na rota das viagens de experiência
Milho Verde encanta visitantes durante todo o ano
Embora o festival seja um dos destaques da temporada de inverno, Milho Verde oferece atrações que podem ser exploradas em qualquer época do ano. Inserido na Serra do Espinhaço, a cadeia montanhosa reconhecida internacionalmente por sua biodiversidade e importância ambiental, o distrito é ponto de partida para trilhas, cachoeiras e passeios em meio à natureza.
Além disso, o patrimônio histórico preservado, as pequenas igrejas, as casas coloniais e o ritmo tranquilo da comunidade fazem do destino uma excelente opção para quem busca desacelerar e vivenciar o interior de Minas Gerais de forma autêntica.
A combinação entre patrimônio cultural e belezas naturais transforma Milho Verde em um dos destinos mais procurados por viajantes interessados em experiências genuínas, fotografia, ecoturismo e turismo cultural.
Turismo de experiência fortalece a economia local
Eventos como o Inverno Mágico de Milho Verde desempenham um papel importante no desenvolvimento regional. Além de ampliar o fluxo de visitantes durante a temporada de inverno, o festival gera oportunidades para diversos setores ligados ao turismo, como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços.
Esse movimento contribui para fortalecer a economia local e incentiva a preservação das tradições culturais, demonstrando que eventos bem estruturados podem promover desenvolvimento econômico sem perder a identidade do destino.
Ao valorizar artistas, produtores e empreendedores da própria região, o festival também estimula a circulação de renda dentro da comunidade e reforça Milho Verde como referência em turismo cultural e de experiência em Minas Gerais.
Cemig reforça investimento na cultura mineira
Como apresentadora do evento, a Cemig mantém sua atuação como uma das principais incentivadoras da cultura em Minas Gerais. A companhia apoia projetos em diferentes regiões do estado com o objetivo de ampliar o acesso às manifestações culturais e contribuir para a preservação da memória e da identidade mineira.
Ao investir em iniciativas como o Inverno Mágico de Milho Verde, a empresa fortalece ações que unem tradição, inovação e desenvolvimento regional, contribuindo para que festivais culturais continuem promovendo experiências marcantes para moradores e visitantes.
LEIA MAIS: Festivale transforma Botumirim na capital da cultura popular do Jequitinhonha
PROGRAMAÇÃO | INVERNO MÁGICO DE MILHO VERDE
Quinta-feira | 31 de julho
Toni Garrido
Atrações locais
Sexta-feira | 1º de agosto
João Ramalho
Harley Queen
Podé e Maurinho
Local: Distrito de Milho Verde Serro (MG)
Um convite para viver o inverno em sua melhor versão
Mais do que um festival, o Inverno Mágico de Milho Verde é um convite para desacelerar, apreciar a beleza da Serra do Espinhaço e vivenciar a essência da hospitalidade mineira.
Entre ruas históricas, paisagens deslumbrantes, boa música, sabores típicos e encontros que ficam na memória, o evento oferece uma experiência que vai muito além dos palcos.
Para quem busca um destino capaz de reunir cultura, natureza e autenticidade em um só lugar, Milho Verde se apresenta como uma excelente escolha. Afinal, poucos cenários conseguem traduzir tão bem o charme do inverno em Minas Gerais quanto esse pequeno distrito, onde cada visita se transforma em uma lembrança inesquecível.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo