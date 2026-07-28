Primeiro Inverno Mágico de Milho Verde celebra a cultura mineira e fortalece o turismo na Serra do Espinhaço - (crédito: Uai Turismo)

Primeiro Inverno Mágico de Milho Verde celebra a cultura mineira e fortalece o turismo na Serra do Espinhaço (Patrimônio histórico de Milho Verde, a Capela de Nossa Senhora do Rosário simboliza a identidade cultural do distrito, que estreia o Inverno Mágico de Milho Verde com uma programação que valoriza a música, a cultura mineira e as belezas da Serra do Espinhaço. (Foto: Divulgação))

O primeiro Inverno Mágico de Milho Verde promete transformar um dos distritos mais charmosos da Serra do Espinhaço em um grande palco para a cultura, a música e o turismo de experiência. Marcando sua estreia, o festival será realizado nos dias 31 de julho e 1º de agosto e nasce com a proposta de integrar o calendário de grandes eventos de inverno de Minas Gerais.

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Ao reunir atrações nacionais e regionais em meio às paisagens naturais da região, a iniciativa reforça a vocação de Milho Verde como um destino que combina patrimônio histórico, natureza e vivências autênticas.

Localizado no município do Serro, próximo a Diamantina, o distrito preserva o clima acolhedor das tradicionais vilas mineiras. Suas ruas de pedra, construções históricas, cachoeiras e montanhas atraem visitantes durante todo o ano.

No inverno, entretanto, o destino ganha um charme ainda mais especial, tornando-se o cenário ideal para um festival que une cultura, gastronomia e música em meio às paisagens da Serra do Espinhaço.

Apresentado pela Cemig, com realização da MH Produções e correalização da Pulsar Brasil, o Inverno Mágico de Milho Verde estreia com a proposta de se consolidar entre os principais festivais culturais da temporada de inverno em Minas Gerais.

Mais do que oferecer uma programação musical de qualidade, o evento busca fortalecer a identidade regional, estimular o turismo de experiência e movimentar a economia criativa, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes, produtores rurais, artesãos e comerciantes locais.

Dessa forma, a primeira edição do evento já nasce com o propósito de preservar tradições, incentivar um turismo mais sustentável e colocar Milho Verde em evidência entre os destinos de inverno de Minas Gerais.

Inverno Mágico de Milho Verde une música e tradição na Serra do Espinhaço

A programação reúne diferentes estilos musicais e valoriza tanto artistas consagrados quanto talentos regionais. No dia 31 de julho, o cantor Toni Garrido sobe ao palco como principal atração, acompanhado por apresentações de músicos locais que representam a diversidade cultural da Serra do Espinhaço.

Já no dia 1º de agosto, o festival continua com os shows de João Ramalho, Harley Queen e da dupla Podé e Maurinho, mantendo a proposta de oferecer uma programação variada para públicos de diferentes perfis.

Essa combinação entre grandes nomes da música brasileira e artistas da região fortalece a cena cultural mineira e amplia a visibilidade dos talentos locais, criando uma programação que dialoga tanto com turistas quanto com moradores.

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Milho Verde encanta visitantes durante todo o ano

Embora o festival seja um dos destaques da temporada de inverno, Milho Verde oferece atrações que podem ser exploradas em qualquer época do ano. Inserido na Serra do Espinhaço, a cadeia montanhosa reconhecida internacionalmente por sua biodiversidade e importância ambiental, o distrito é ponto de partida para trilhas, cachoeiras e passeios em meio à natureza.

Além disso, o patrimônio histórico preservado, as pequenas igrejas, as casas coloniais e o ritmo tranquilo da comunidade fazem do destino uma excelente opção para quem busca desacelerar e vivenciar o interior de Minas Gerais de forma autêntica.

A combinação entre patrimônio cultural e belezas naturais transforma Milho Verde em um dos destinos mais procurados por viajantes interessados em experiências genuínas, fotografia, ecoturismo e turismo cultural.

A Cachoeira do Lajeado revela um dos cenários mais encantadores de Milho Verde. Em meio à natureza exuberante da Serra do Espinhaço, o atrativo completa a experiência de quem visita o distrito para aproveitar o Inverno Mágico de Milho Verde e conhecer as belezas naturais da região. (Foto: Divulgação).

Turismo de experiência fortalece a economia local

Eventos como o Inverno Mágico de Milho Verde desempenham um papel importante no desenvolvimento regional. Além de ampliar o fluxo de visitantes durante a temporada de inverno, o festival gera oportunidades para diversos setores ligados ao turismo, como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços.

Esse movimento contribui para fortalecer a economia local e incentiva a preservação das tradições culturais, demonstrando que eventos bem estruturados podem promover desenvolvimento econômico sem perder a identidade do destino.

Ao valorizar artistas, produtores e empreendedores da própria região, o festival também estimula a circulação de renda dentro da comunidade e reforça Milho Verde como referência em turismo cultural e de experiência em Minas Gerais.

Cemig reforça investimento na cultura mineira

Como apresentadora do evento, a Cemig mantém sua atuação como uma das principais incentivadoras da cultura em Minas Gerais. A companhia apoia projetos em diferentes regiões do estado com o objetivo de ampliar o acesso às manifestações culturais e contribuir para a preservação da memória e da identidade mineira.

Ao investir em iniciativas como o Inverno Mágico de Milho Verde, a empresa fortalece ações que unem tradição, inovação e desenvolvimento regional, contribuindo para que festivais culturais continuem promovendo experiências marcantes para moradores e visitantes.

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PROGRAMAÇÃO | INVERNO MÁGICO DE MILHO VERDE



Quinta-feira | 31 de julho

Toni Garrido

Atrações locais





Sexta-feira | 1º de agosto

João Ramalho

Harley Queen

Podé e Maurinho



Local: Distrito de Milho Verde Serro (MG)

Planejado para oferecer conforto e uma experiência completa, o layout do Inverno Mágico de Milho Verde integra palco, gastronomia, artesanato e a histórica capela em um único espaço. A estrutura foi pensada para valorizar a paisagem e proporcionar uma vivência acolhedora em um dos destinos mais charmosos da Serra do Espinhaço. (Foto: Divulgação).

Um convite para viver o inverno em sua melhor versão

Mais do que um festival, o Inverno Mágico de Milho Verde é um convite para desacelerar, apreciar a beleza da Serra do Espinhaço e vivenciar a essência da hospitalidade mineira.

Entre ruas históricas, paisagens deslumbrantes, boa música, sabores típicos e encontros que ficam na memória, o evento oferece uma experiência que vai muito além dos palcos.

Para quem busca um destino capaz de reunir cultura, natureza e autenticidade em um só lugar, Milho Verde se apresenta como uma excelente escolha. Afinal, poucos cenários conseguem traduzir tão bem o charme do inverno em Minas Gerais quanto esse pequeno distrito, onde cada visita se transforma em uma lembrança inesquecível.

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