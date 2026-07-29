Inteligência artificial no turismo corporativo impulsiona investimento de R$ 85 milhões do Grupo Kontik (Inteligência artificial, automação e análise de dados estão redefinindo o futuro das viagens corporativas, tornando a gestão de deslocamentos mais eficiente, personalizada e conectada às necessidades das empresas. (Foto: Divulgação/ IA).)

A inteligência artificial no turismo corporativo ganhou um novo impulso com o anúncio de um robusto plano de investimentos do Grupo Kontik. A companhia, uma das principais referências brasileiras em soluções para viagens, eventos, tecnologia e mobilidade, destinará R$ 85 milhões até 2028 para acelerar sua transformação digital. Desse total, R$ 50 milhões serão aplicados já em 2026, com foco na modernização de plataformas, no desenvolvimento de novos produtos e na ampliação do uso da inteligência artificial em processos e serviços.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa acompanha um movimento que vem transformando o setor de viagens corporativas em todo o mundo. Empresas têm investido cada vez mais em automação, análise de dados e personalização da experiência dos clientes para aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. Nesse cenário, a tecnologia deixa de ser apenas um diferencial competitivo e passa a ocupar posição estratégica para empresas que desejam acompanhar a evolução do mercado.

LEIA MAIS: Primeiro Inverno Mágico de Milho Verde celebra a cultura mineira e fortalece o turismo na Serra do Espinhaço

Inteligência artificial no turismo corporativo acelera a transformação digital

O novo ciclo de investimentos marca uma das maiores iniciativas de inovação da história do Grupo Kontik. Com mais de sete décadas de atuação, a empresa busca fortalecer sua infraestrutura tecnológica para responder às mudanças do mercado e preparar suas plataformas para uma nova geração de soluções digitais.

Entre as prioridades estão a modernização do chamado “core” tecnológico da companhia, a integração entre diferentes sistemas, a evolução das plataformas digitais e a incorporação da inteligência artificial tanto em processos internos quanto em soluções desenvolvidas para clientes.

Na prática, essas tecnologias podem tornar operações mais rápidas, automatizar atividades repetitivas, ampliar a capacidade de análise de informações e oferecer experiências mais personalizadas durante toda a jornada das viagens corporativas.

Segundo Leandro Scripiliti, diretor de Produto e Tecnologia do Grupo Kontik, o objetivo é transformar os avanços da inteligência artificial em benefícios concretos para clientes e parceiros.

“Estamos fortalecendo nossa área de Tecnologia e Produto para acelerar a evolução dos nossos sistemas e plataformas, sempre com foco nas necessidades dos clientes. Vivemos um momento de grandes avanços em inteligência artificial e queremos transformar essas oportunidades em soluções que tornem nossas operações mais eficientes e preparem o Grupo para a próxima geração de soluções que vai transformar o mercado de viagens corporativas.”

LEIA MAIS: Plataforma Charlie celebra 6 anos com mais de 2 milhões de diárias realizadas

Grupo Kontik reforça equipe de tecnologia

Como parte da estratégia de crescimento, o Grupo Kontik também ampliou sua estrutura de Tecnologia e Produto com a chegada de três novos executivos.

Assumem posições estratégicas Tiago Rocha, como Head de Inovação; Matheus Oliveira, à frente da Engenharia e Produto B2C; e Mariana Almeida, responsável pela área de Produto e Experiência B2B.

Os novos líderes terão a missão de acelerar o desenvolvimento de soluções digitais, fortalecer a integração entre produtos e ampliar o uso da inteligência artificial nas operações da companhia. A movimentação acompanha uma tendência observada em todo o setor de turismo corporativo, que busca profissionais especializados em inovação, experiência do usuário e desenvolvimento tecnológico para responder às novas demandas das empresas.

Fernando Vasconcellos, CEO do Grupo Kontik; Daniela Coelho, COO do Grupo Kontik e CEO da Zupper; e Eduardo Vasconcellos, Co-CEO do Grupo Kontik, lideram a nova fase de transformação digital da companhia, marcada por investimentos em tecnologia, inteligência artificial e inovação para o mercado de viagens corporativas. (Foto: Divulgação/Grupo Kontik).

Kontik Labs nasce para acelerar inovação

Outro destaque do anúncio é a criação do Kontik Labs, novo laboratório de inovação do Grupo Kontik.

O espaço foi desenvolvido para estimular a experimentação de tecnologias emergentes, acelerar o desenvolvimento de novos produtos e aproximar a empresa de startups, universidades e companhias especializadas em inovação.

Modelos como esse vêm sendo adotados por empresas de diversos segmentos para reduzir o tempo entre a criação de uma ideia e sua implementação no mercado. Além disso, favorecem o desenvolvimento de soluções colaborativas e aumentam a capacidade de adaptação às constantes mudanças do ambiente digital.

Tecnologia transforma o futuro das viagens corporativas

A digitalização das viagens corporativas já faz parte da rotina das empresas. Ferramentas de inteligência artificial, análise de dados, automação de processos e integração entre plataformas vêm tornando o planejamento das viagens mais eficiente e estratégico.

Além de simplificar operações, essas soluções contribuem para melhorar a experiência dos viajantes, ampliar o controle das despesas, fortalecer políticas internas e oferecer informações em tempo real para gestores.

Nesse contexto, investimentos contínuos em tecnologia tendem a desempenhar papel cada vez mais relevante na evolução do setor, especialmente diante da crescente demanda por serviços personalizados e operações mais inteligentes.

Estratégia mira crescimento sustentável

De acordo com Fernando Vasconcellos, o plano de investimentos vai além da atualização das plataformas tecnológicas.

Segundo o executivo, a estratégia busca criar uma base sólida para sustentar o crescimento da companhia nos próximos anos, desenvolver novos modelos de negócio e ampliar a competitividade em um mercado cada vez mais orientado por dados e inovação.

“Nosso investimento em tecnologia é mais do que a modernização das nossas plataformas. Estamos fortalecendo nossas bases para sustentar o crescimento do Grupo nos próximos anos, desenvolver novos modelos de negócio e responder com mais agilidade às transformações do mercado.”

Com a nova estrutura de Tecnologia e Produto, a criação do Kontik Labs e o investimento previsto de R$ 85 milhões até 2028, o Grupo Kontik reforça sua estratégia de inovação e amplia sua atuação como um dos principais ecossistemas brasileiros de tecnologia aplicada ao mercado de viagens corporativas.

LEIA MAIS: Hotel Intercity BH Expo celebra 10 anos de operação

Grupo já investiu mais de R$ 500 milhões em tecnologia

Fundado há 72 anos, o Grupo Kontik reúne nove empresas especializadas em soluções para mobilidade corporativa, viagens, eventos e distribuição de produtos turísticos.

A companhia registra faturamento superior a R$ 2 bilhões e atende desde pequenas e médias empresas até grandes organizações nacionais.

Ao longo de sua trajetória, já investiu mais de R$ 500 milhões em tecnologia, utilizando recursos próprios para desenvolver plataformas proprietárias, sistemas de automação, inteligência de dados e integrações com soluções globais voltadas à gestão de viagens.

Com atuação em todo o Brasil e presença internacional por meio de parceiros estratégicos, a empresa aposta na convergência entre tecnologia, inteligência artificial e atendimento consultivo para tornar as viagens corporativas cada vez mais eficientes, conectadas e alinhadas aos objetivos das organizações.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo