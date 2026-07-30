Salas VIP no Aeroporto de Santiago: grupo anuncia 5 novos lounges no Chile ((Foto: divulgação))

O Plaza Premium Group (PPG) vai ampliar sua presença na América Latina com a inauguração de cinco salas VIP no Aeroporto de Santiago, no Chile. A expansão marca a entrada da empresa no mercado chileno e reforça a estratégia de crescimento da companhia na região, onde completa dez anos de atuação em 2026. As novas unidades serão instaladas no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez (SCL), principal porta de entrada do país.

A previsão é que três salas VIP entrem em operação até o fim de 2026, enquanto outras duas devem ser inauguradas no primeiro trimestre de 2027. Todas funcionarão 24 horas por dia e estarão localizadas na área restrita do terminal doméstico, atendendo passageiros tanto no embarque quanto no desembarque.

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Com a expansão, o Plaza Premium Group passa a fortalecer sua presença em um dos principais hubs aéreos da América do Sul. Segundo a empresa, o projeto reúne equipes do Chile, Brasil, Estados Unidos e Hong Kong, consolidando a estratégia de oferecer experiências padronizadas de hospitalidade aeroportuária em mercados considerados estratégicos.

“As novas operações representam um investimento de longo prazo no Chile, um dos mercados mais relevantes da região. Já avaliamos novos projetos para ampliar nossa presença no país”, afirma David Thompson, vice-presidente sênior para a América Latina do Plaza Premium Group.

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Salas VIP funcionarão 24 horas no terminal doméstico

Uma das novas salas VIP do Plaza Premium Group no Aeroporto Internacional de Santiago terá funcionamento 24 horas e faz parte do plano de expansão da empresa na América Latina (Foto: divulgação)

As cinco salas terão capacidades que variam entre 54 e 134 assentos, distribuídas em áreas diferentes do Terminal 1. Os espaços foram projetados para oferecer maior conforto aos viajantes, com foco em descanso, alimentação e serviços voltados à experiência do passageiro.

Para Nicolas Claude, CEO do Aeroporto de Santiago, a chegada da empresa contribui para elevar o padrão de hospitalidade do terminal doméstico, que movimentou mais de 12 milhões de passageiros em voos nacionais em 2025. Segundo ele, os novos lounges combinarão serviços de alto padrão com elementos de identidade chilena.

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Fundado em 1998, o Plaza Premium Group é considerado um dos maiores operadores independentes de hospitalidade aeroportuária do mundo. A empresa administra uma rede presente em mais de 150 países e 600 aeroportos, atendendo cerca de 30 milhões de passageiros por ano por meio de salas VIP, hotéis de trânsito, serviços de recepção, gastronomia e assistência ao viajante.

O grupo acumula mais de 180 premiações internacionais, incluindo o reconhecimento da Skytrax como “Melhor Sala VIP Independente de Aeroporto do Mundo” por nove anos consecutivos, entre 2016 e 2025. No Brasil, a operação teve início em 2016, com a abertura da primeira unidade no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

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