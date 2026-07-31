Voo mais longo do mundo: você teria coragem de passar 22 horas ou mais sem escalas dentro de um avião? - (crédito: Uai Turismo)

Voo mais longo do mundo: você teria coragem de passar 22 horas ou mais sem escalas dentro de um avião? (A350 da Airbus durante voo de mais de 24 horas de duração. (Foto: Divulgação / Airbus))

Quem nunca sonhou em embarcar na Austrália e desembarcar na Europa ou nos Estados Unidos sem enfrentar conexões? Essa possibilidade está cada vez mais próxima de se tornar realidade graças ao Projeto Sunrise, da companhia aérea Qantas.

A iniciativa pretende colocar em operação o voo mais longo do mundo, conectando continentes em viagens de até 22 horas sem escalas. Antes mesmo da estreia comercial, prevista para 2027, um voo de testes já entrou para a história ao permanecer 24 horas e 24 minutos no ar, percorrendo 23.075 quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França.

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O feito demonstra como a aviação comercial está prestes a inaugurar uma nova era nas viagens de longa distância.

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Projeto Sunrise quer mudar a forma de viajar entre continentes

A proposta da Qantas é conectar diretamente cidades da costa leste da Austrália a destinos estratégicos como Londres e Nova York, eliminando escalas que hoje fazem parte da rotina dos passageiros.

O grande protagonista dessa transformação será o Airbus A350-1000ULR, uma versão especial da aeronave desenvolvida para operações de alcance ultralongo. O modelo recebeu um tanque adicional capaz de transportar cerca de 20 mil litros extras de combustível, aumentando sua autonomia em aproximadamente 1.800 quilômetros em relação à versão convencional.

Essa configuração permite voos de aproximadamente 22 horas, tempo suficiente para cruzar praticamente metade do planeta sem a necessidade de pousos intermediários. Antes da entrada em operação, porém, a aeronave passou por uma série de testes. Em um dos ensaios mais impressionantes, realizou um voo entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França, permanecendo 24 horas e 24 minutos no ar e cobrindo 23.075 quilômetros, um marco para a aviação moderna.

Zona de bem estar do avião do projeto Sunrise. (Foto: Divulgação).

Por que o projeto recebeu o nome Sunrise?

O nome Projeto Sunrise faz referência a um fenômeno que os passageiros poderão vivenciar durante algumas dessas viagens.

Devido à combinação entre fusos horários, duração do voo e direção da rota, será possível observar o nascer do sol duas vezes durante a mesma viagem. A inspiração também remete aos históricos voos militares realizados entre Austrália e Sri Lanka durante a Segunda Guerra Mundial, conhecidos justamente por proporcionarem essa experiência única.

Mais do que uma curiosidade, o conceito simboliza o objetivo da companhia: aproximar continentes que hoje ainda dependem de escalas para serem conectados.

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O desafio não é apenas voar mais longe

Levar uma aeronave ao outro lado do planeta sem escalas exige muito mais do que combustível adicional.

O peso da aeronave durante a decolagem aumenta significativamente. Por isso, a Qantas optou por reduzir a capacidade de passageiros para 238 assentos, bem abaixo dos mais de 400 lugares disponíveis na configuração tradicional do Airbus A350-1000.

Além disso, as rotas precisarão ser constantemente adaptadas de acordo com fatores climáticos, ventos de altitude e até questões geopolíticas. Em determinadas épocas do ano, parte dos voos deverá seguir trajetos sobre o Polo Norte para aproveitar correntes de vento mais favoráveis e reduzir o consumo de combustível.

Outro desafio importante envolve a operação da tripulação. Permanecer mais de 20 horas em atividade exige equipes ampliadas, áreas de descanso exclusivas e protocolos rigorosos para garantir níveis adequados de atenção durante toda a viagem.

Como será viajar no voo mais longo do mundo?

A experiência do passageiro foi um dos principais focos do Projeto Sunrise.

Em vez de simplesmente aumentar o tempo dentro da cabine, a Qantas buscou transformar a viagem em algo mais confortável e menos desgastante.

O avião contará com uma zona de bem-estar, onde os passageiros poderão caminhar, fazer alongamentos, se hidratar e realizar pequenas atividades físicas durante o voo. O objetivo é estimular a circulação sanguínea e reduzir o desconforto provocado por tantas horas sentado. Toda a aeronave terá acesso à internet via Wi-Fi, enquanto o sistema de iluminação foi desenvolvido para acompanhar os ritmos naturais do organismo. Especialistas em medicina do sono participaram do projeto para definir horários de refeições e intensidade da iluminação, tentando minimizar os efeitos do jet lag.

A distribuição das cabines também foi redesenhada

A primeira classe oferecerá suítes privativas com poltrona, cama, guarda-roupa, televisão de 32 polegadas e espaço para refeições e trabalho.

Na classe executiva, os assentos se transformam em camas com aproximadamente dois metros de comprimento, além de contarem com carregamento sem fio, divisórias para maior privacidade e telas individuais.

Já a econômica premium terá mais espaço para pernas, apoio para cabeça e telas de entretenimento maiores.

Mesmo na classe econômica, os passageiros encontrarão um espaço adicional para as pernas em relação às configurações convencionais da aeronave, buscando tornar as mais de 20 horas de voo menos cansativas.

Classe econômica do avião do projeto Sunrise. (Foto: Divulgação).

Classe econômica premium do avião do projeto Sunrise. (Foto: Divulgação).

Classe executiva do avião do projeto Sunrise. (Foto: Divulgação)

Primeira classe do avião do projeto Sunrise (Foto: Divulgação)

O impacto para quem viaja

Para o turista, a principal vantagem está na eliminação das conexões.

Além de reduzir o risco de perda de bagagem e atrasos entre voos, uma viagem direta diminui o estresse operacional, especialmente para quem transporta crianças, idosos ou possui pouco tempo disponível no destino.

Por outro lado, permanecer praticamente um dia inteiro dentro de um avião exige preparação física e planejamento. Hidratação constante, movimentação durante o voo e adaptação gradual ao fuso horário continuam sendo fatores importantes para preservar o bem-estar.

Especialistas em medicina aeroespacial também apontam que aeronaves modernas, com melhor pressurização e níveis mais elevados de umidade na cabine, ajudam a reduzir o desconforto em comparação com aviões de gerações anteriores.

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Uma tendência que pode transformar a aviação

Embora o Projeto Sunrise seja hoje uma das iniciativas mais ousadas da aviação comercial, ele representa uma tendência crescente.

Nos últimos anos, fabricantes e companhias aéreas passaram a investir em aeronaves mais eficientes, capazes de realizar voos cada vez mais longos com menor consumo de combustível por passageiro.

Atualmente, o voo comercial regular mais longo em operação liga Singapura a Nova York, com cerca de 18 horas de duração. A proposta da Qantas amplia ainda mais esse limite e pode abrir caminho para novas rotas diretas entre cidades que hoje dependem de conexões.

Se a operação atingir os resultados esperados, outras empresas poderão seguir o mesmo caminho, reduzindo o tempo total de viagem entre continentes e mudando a forma como milhões de pessoas exploram o mundo.

Afinal, o que hoje parece uma experiência extrema pode se tornar, em poucos anos, apenas mais uma opção para quem deseja chegar mais rápido ao destino.

Airbus A 350 voa por mais de 24h sem escalas. (Foto: Divulgação).

O futuro das viagens de longa distância já começou

Mais do que estabelecer um novo recorde de duração, o Projeto Sunrise representa uma mudança na forma de conectar pessoas e continentes. Se a iniciativa alcançar o sucesso esperado, voos que hoje parecem excepcionais poderão se tornar parte da rotina dos viajantes nas próximas décadas. Para quem valoriza ganhar tempo, evitar conexões e chegar ao destino com mais praticidade, a promessa é tentadora.

Resta saber se os passageiros estarão preparados para trocar as escalas por quase um dia inteiro de viagem a bordo. Uma coisa, porém, já parece certa: o futuro da aviação comercial está cada vez mais distante dos aeroportos intermediários e cada vez mais próximo dos voos diretos de alcance ultralongo.

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