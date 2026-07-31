Festival Contagem Geek chega à 5ª edição (Público acompanha a programação do Festival Contagem Geek, um dos principais eventos de cultura pop da Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizado no Parque Cataguás, em Contagem. (Foto: Luci Sallum/Prefeitura de Contagem))

Os fãs da cultura geek já têm encontro marcado em Contagem. No dia 15 de agosto, das 10h às 17h, o Parque Cataguás (antigo Parque Fernão Dias) recebe a 5ª edição do Festival Contagem Geek, um dos principais eventos do segmento na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A entrada é gratuita.

A grande convidada desta edição será a renomada dubladora Úrsula Bezerra, conhecida por dar voz a personagens marcantes da cultura pop, como Goku criança, em Dragon Ball, e Naruto Uzumaki, em Naruto. Além do encontro com a artista, o público poderá participar de concurso de cosplay, apresentações de dança K-pop, espaços temáticos, atividades interativas e atrações voltadas para todas as idades.

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Ao longo de suas cinco edições, o Festival Contagem Geek consolidou-se como um dos destaques do calendário de aniversário de Contagem, celebrado durante o mês de agosto. Ao lado de eventos como o Festival Gastronômico da Abóbora e outras atrações culturais, o festival amplia a programação turística da cidade e fortalece Contagem como destino de lazer e entretenimento.

Festival Contagem Geek fortalece o turismo e a economia criativa de Contagem

Além de promover a cultura pop, o evento movimenta a economia local. Restaurantes, hotéis, comércios e prestadores de serviços são beneficiados pelo aumento do fluxo de visitantes, reforçando o papel do festival como um importante indutor do turismo e da economia criativa.

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de Contagem na edição anterior revelou que 62% do público era formado por moradores da cidade, enquanto 38% eram visitantes, vindos principalmente de Belo Horizonte (20%), além de Betim, Congonhas, Esmeraldas e Lagoa Santa. O evento também recebeu turistas de outros estados, como Bahia (Juazeiro e Salvador) e Rio de Janeiro (São Gonçalo), demonstrando seu alcance além das fronteiras mineiras. Se você é apaixonado por animes, games, quadrinhos e cultura pop, ou tem curiosidade de conhecer esse universo, esta é a oportunidade ideal para participar.

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Como participar do Festival Contagem Geek

O 5º Festival Contagem Geek é um convite para reunir a família e os amigos, conhecer novas experiências, aproveitar a programação gratuita, saborear a praça de alimentação com opções da culinária japonesa e descobrir um dos eventos que já se consolidou como um importante atrativo turístico de Contagem.

Fique atento e programe-se para o 5º Contagem Geek, 15 de agosto de 2026, das 10 até às 17h, no Parque Cataguás (antigo Parque Fernão Dias).

Entrada gratuita. Mais informações: Clique Aqui.

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