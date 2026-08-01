Territórios vizinhos, sem competição, com cooperação (Foto: IA)

Na movimentação da atividade turística, o visitante não reconhece as fronteiras que separam as comunidades. Localidades próximas costumam compartilhar mais que uma divisa territorial, elas repartem histórias, paisagens, manifestações culturais, tradições religiosas, atividades econômicas, modos de vida e, muitas vezes, os mesmos desafios para transformar seus atrativos em oportunidades concretas de desenvolvimento.

Apesar disso, ainda é comum que municípios, distritos e comunidades vizinhas se comportem como concorrentes. Cada lugar tenta divulgar isoladamente seus atrativos, conquistar visitantes, atrair investimentos e promover sua própria programação, como se o sucesso de um território dependesse da redução da visibilidade do outro.

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Essa visão fragmentada desconsidera um princípio elementar do turismo. O visitante raramente organiza sua experiência a partir dos limites administrativos de um município, ele deseja conhecer lugares interessantes, vivenciar experiências autênticas, encontrar bons serviços e aproveitar adequadamente o tempo disponível.

Se uma cachoeira está em um município, uma pousada em outro, um restaurante em uma comunidade próxima e uma festa tradicional alguns quilômetros adiante, tudo isso pode integrar uma mesma viagem. Para quem visita, o território é percebido pelo conjunto da experiência.

São as estradas, as paisagens, as histórias, os sabores, os encontros e a qualidade do atendimento que formam a imagem do destino. Por isso, quanto maior for a capacidade de articulação entre localidades vizinhas, maiores serão as possibilidades de oferecer uma programação diversificada, ampliar o tempo de permanência e fazer com que o dinheiro movimentado pelo turismo circule entre diferentes negócios.

Competir isoladamente pode diminuir a força de todos

A competição entre territórios próximos costuma nascer de uma compreensão limitada sobre o desenvolvimento turístico. Muitas comunidades acreditam que precisam concentrar integralmente a atenção do visitante, fazendo com que ele escolha um lugar em detrimento de outro.

Em determinadas situações, calendários de eventos são organizados nas mesmas datas, ações de divulgação são realizadas separadamente e equipamentos turísticos deixam de recomendar atrativos localizados fora de seu município. Esse comportamento pode produzir justamente o resultado contrário ao desejado.

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Isoladamente, uma comunidade talvez disponha de apenas alguns atrativos, poucos meios de hospedagem e uma oferta reduzida de alimentação, lazer ou comércio. Quando esses elementos são apresentados em conjunto com os existentes nas localidades vizinhas, forma-se um produto turístico mais completo, diversificado e capaz de justificar uma permanência maior.

Um visitante que permanecer apenas algumas horas em uma região terá poucas oportunidades de consumo. Poderá conhecer um atrativo, fazer uma refeição e seguir viagem. Se encontrar uma programação integrada, poderá permanecer por dois ou três dias, hospedar-se, conhecer diferentes comunidades, contratar guias, comprar produtos artesanais, frequentar restaurantes, visitar propriedades rurais e participar de atividades culturais. Portanto, o verdadeiro concorrente de uma localidade nem sempre é o território vizinho.

Em muitos casos, é a falta de organização, a comunicação insuficiente, a baixa qualidade dos serviços, a dificuldade de acesso às informações e a inexistência de experiências capazes de estimular o visitante a permanecer.

A integração transforma atrativos dispersos em uma experiência completa

Um roteiro integrado não é apenas uma lista de lugares reunidos em um material promocional. Para funcionar, ele precisa estabelecer conexões reais entre atrativos, empreendimentos, comunidades e serviços. Isso significa organizar percursos coerentes, combinar horários de funcionamento, preparar os estabelecimentos para receber visitantes, criar canais de comercialização, formar parcerias entre empresas e produzir uma narrativa capaz de apresentar o território como uma experiência única.

Nesse modelo, cada comunidade preserva sua identidade e oferece aquilo que possui de mais representativo. Uma pode se destacar pelo patrimônio histórico; outra, pela natureza; uma terceira, pela gastronomia; e outra, pelo artesanato, pelas festas, pela religiosidade ou pela memória de sua atividade produtiva.

A integração não exige que os lugares se tornem iguais. Ao contrário, depende justamente do reconhecimento e da valorização das diferenças. É a diversidade existente entre comunidades próximas que torna o roteiro mais interessante.

Ao conectar essas ofertas, o turismo passa a beneficiar uma cadeia ampla de atividades. Não somente hotéis e restaurantes, mas também produtores rurais, artesãos, comerciantes, transportadores, músicos, guias, cozinheiras, organizadores de eventos, fotógrafos e pequenos prestadores de serviços podem participar da economia gerada pela visitação.

A região de Carajás, Curionópolis e Serra Pelada no Pará, histórias que podem se fortalecer

A relação entre a região de Carajás, a sede urbana de Curionópolis e o distrito de Serra Pelada, no sudeste do Pará, oferece um exemplo importante dessa possibilidade de integração.

A região de Carajás e Serra Pelada possuem uma das histórias mais conhecidas da mineração brasileira. Em Serra Pelada, a memória do garimpo, os relatos dos trabalhadores, as transformações sociais vividas pela comunidade e as imagens que circularam pelo mundo conferem ao distrito de Curionópolis, um patrimônio histórico e simbólico singular.

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Essa notoriedade representa uma grande oportunidade, mas o desenvolvimento turístico não deve se limitar ao reconhecimento do garimpo. Para que a visitação produza benefícios mais amplos, é necessário conectar a memória de Serra Pelada à atualidade da comunidade, aos seus moradores, à cultura local, ao comércio, à gastronomia e às demais experiências que podem ser organizadas em toda região de Carajás.

Da mesma forma, a sede de Curionópolis possui serviços, equipamentos, atividades comerciais e uma dinâmica urbana que podem complementar a visita ao distrito. Hospedagem, alimentação, transporte, comércio e atendimento ao visitante são elementos essenciais para consolidar uma experiência turística de qualidade.

Nesse sentido, a região, Curionópolis e distrito não precisam disputar o turista. Podem compartilhar sua permanência. Uma programação integrada permitiria ao visitante conhecer o patrimônio histórico e cultural de Serra Pelada, consumir produtos e serviços oferecidos pela comunidade e utilizar a estrutura disponível na sede urbana local e regionalmente.

Ao circular entre esses espaços, ele contribuiria para distribuir melhor os resultados econômicos da atividade. Para isso, é fundamental que os empresários, comerciantes, moradores e instituições dos dois territórios se reconheçam como integrantes de uma mesma cadeia.

Um hotel localizado na sede pode divulgar experiências em Serra Pelada. Um estabelecimento do distrito pode recomendar restaurantes e serviços disponíveis em Curionópolis. Agências, transportadores, guias e produtores culturais podem elaborar programações conjuntas.

Essa articulação ajudaria a superar uma visão na qual Serra Pelada é tratada apenas como ponto isolado de visitação e Curionópolis somente como local de passagem ou apoio. Juntas, as localidades podem construir uma experiência mais completa, capaz de valorizar a memória, movimentar os negócios e fortalecer a identidade municipal.

Rota Jaguara mostra a força das conexões comunitárias

Em Minas Gerais, a experiência da Rota Turística Jaguara também demonstra como comunidades pertencentes a diferentes municípios podem se unir a partir de elementos comuns. A rota conecta localidades de Itabirito, Ouro Preto, Santa Bárbara e Rio Acima, reunindo comunidades com patrimônios naturais, culturais, históricos e gastronômicos que dialogam entre si.

Embora estejam administrativamente vinculadas a municípios diferentes, elas compartilham paisagens, tradições, relações comunitárias e uma história profundamente associada ao território do Quadrilátero Ferrífero. Acuruí, Maracujá, Conceição do Rio Acima, Galêgo, Palmital e Tangará não precisam disputar qual delas receberá maior atenção.

Cada comunidade acrescenta uma experiência particular ao roteiro. Quanto mais diversificada for a oferta conjunta, maior será a capacidade de atrair visitantes interessados em permanecer na região, conhecer seus atrativos e consumir seus produtos.

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A Rota Jaguara evidencia ainda um aspecto importante, a integração turística pode fortalecer comunidades que, individualmente, teriam mais dificuldade para alcançar mercados, promover seus negócios e conquistar visibilidade. Quando reunidos sob uma proposta territorial, pequenos empreendimentos passam a participar de uma oferta mais consistente.

Pousadas, cervejarias, restaurantes, produtores artesanais, propriedades rurais, atrativos naturais e manifestações culturais tornam-se partes de uma mesma experiência. Essa articulação também favorece a criação de calendários integrados, a realização de eventos, a participação em feiras, a construção de materiais de comunicação e a aproximação com agências, operadoras, plataformas de comercialização e patrocinadores.

Exemplos brasileiros confirmam a importância da cooperação

Essa lógica está presente em diferentes experiências turísticas brasileiras. A Estrada Real, por exemplo, consolidou uma narrativa que conecta diversos municípios por meio de caminhos históricos, paisagens, patrimônio cultural e experiências gastronômicas. O visitante não precisa escolher apenas uma cidade, ele pode percorrer diferentes trechos, organizar novos deslocamentos e retornar à região para conhecer outros destinos.

O mesmo princípio orienta circuitos turísticos formados por cidades históricas, regiões produtoras de vinho, caminhos religiosos, rotas gastronômicas e roteiros de natureza. Nesses casos, cada município mantém suas particularidades, mas ganha força ao integrar uma marca territorial mais ampla.

As cidades históricas de Minas Gerais exemplificam bem esse movimento. Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Sabará, São João del-Rei, Tiradentes e tantas outras, possuem identidades próprias e atrações capazes de motivar viagens independentes. Ao mesmo tempo, a proximidade e a complementaridade entre elas permitem a organização de circuitos mais extensos, incentivando o visitante a conhecer outros lugares e permanecer mais tempo no estado.

A cooperação também é decisiva em territórios onde os atrativos estão distribuídos entre pequenas comunidades. Uma cachoeira, um sítio histórico ou uma manifestação cultural, quando apresentados isoladamente, podem não justificar uma viagem. Integrados a experiências de hospedagem, gastronomia, artesanato e produção rural, passam a compor um produto turístico com maior valor.

Cooperação precisa envolver também os pequenos negócios

Não basta reunir os nomes das localidades em um mapa. A integração territorial precisa chegar às relações comerciais. Os empreendimentos devem conhecer os serviços oferecidos pelos demais participantes, realizar indicações cruzadas e criar condições para que o visitante circule.

Um restaurante pode divulgar uma pousada, uma hospedagem pode recomendar um produtor artesanal, um atrativo pode informar sobre eventos realizados em outras comunidades, um guia pode organizar percursos que envolvam diferentes municípios.

Também podem ser criadas ações promocionais conjuntas, experiências combinadas, passaportes turísticos, roteiros temáticos, calendários regionais e campanhas que estimulem o visitante a conhecer mais de um lugar.

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Outro passo importante é a realização de encontros entre associações comerciais, câmaras empresariais, gestores públicos, empreendedores, instituições de formação e lideranças comunitárias. Essas instâncias de articulação ajudam a identificar os serviços disponíveis, as deficiências da cadeia e as oportunidades de cooperação.

Entidades como associações comerciais, conselhos e câmaras de turismo podem exercer um papel decisivo nesse processo. Elas possuem condições de reunir os empreendedores, organizar agendas comuns, aproximar parceiros técnicos e estimular a criação de produtos integrados.

Uma identidade territorial não apaga as identidades locais

Algumas comunidades receiam que a integração regional reduza sua autonomia ou enfraqueça suas características próprias. No turismo, porém, uma identidade territorial consistente não precisa substituir as identidades locais. Cada lugar deve preservar e comunicar aquilo que o torna único.

A integração apenas cria uma narrativa capaz de demonstrar que essas diferenças fazem parte de um território mais amplo e conectado. É possível, por exemplo, apresentar determinada região como um destino de natureza, cultura e memória, enquanto cada comunidade destaca seus próprios atrativos.

O visitante compreende a proposta regional, mas continua reconhecendo as particularidades de cada localidade. Essa combinação fortalece tanto o conjunto quanto suas partes. A marca territorial amplia o alcance da divulgação, enquanto as identidades locais garantem autenticidade e diversidade à experiência.

Mais permanência, maior circulação de renda

O principal resultado econômico da integração é a ampliação do tempo de permanência do visitante. Quanto mais completa for a experiência oferecida, maiores serão as possibilidades de consumo.

Em vez de uma visita rápida, o turista pode ser estimulado a reservar um fim de semana, incluir novas atividades no roteiro ou retornar em outra ocasião. Esse tempo adicional movimenta hospedagem, alimentação, transporte, comércio, lazer e produção cultural. Também cria oportunidades para atividades complementares, como oficinas de artesanato, vivências gastronômicas, apresentações musicais, visitas guiadas, trilhas, feiras e encontros com moradores.

A renda passa a circular entre diferentes comunidades, reduzindo a concentração dos benefícios em poucos empreendimentos. Isso é particularmente importante em regiões onde o turismo é apresentado como alternativa de diversificação econômica, especialmente nos territórios historicamente dependentes da mineração ou de poucas atividades produtivas.

Entretanto, essa distribuição não acontece automaticamente, é necessário planejar a participação dos pequenos negócios, qualificar os empreendedores, organizar meios de comercialização e criar oportunidades para que os visitantes consumam produtos e serviços locais.

Cooperar não significa deixar de buscar qualidade

A cooperação entre territórios não elimina a necessidade de cada empreendimento melhorar seus serviços. Ao contrário, a integração aumenta a responsabilidade coletiva. Quando um estabelecimento participa de um roteiro, a experiência oferecida por ele influencia a percepção do visitante sobre todo o destino.

Um atendimento inadequado, a falta de informação ou o descumprimento de horários podem afetar não somente um negócio, mas a credibilidade do conjunto. Por isso, os roteiros integrados precisam investir em qualificação, padronização de informações, sinalização, segurança, comunicação e acompanhamento da satisfação dos visitantes.

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Também é necessário estabelecer compromissos entre os participantes. A cooperação funciona quando todos compreendem que a indicação de outro empreendimento não representa perda de cliente, mas ampliação da experiência. Um visitante satisfeito tende a permanecer mais tempo, recomendar o destino e retornar.

O desenvolvimento regional começa quando o território se reconhece

Antes de convencer o visitante, um roteiro precisa ser reconhecido por quem vive e trabalha nele. Moradores, comerciantes, gestores públicos e empreendedores precisam compreender quais histórias, paisagens, produtos e experiências conectam suas comunidades.

Esse reconhecimento fortalece o sentimento de pertencimento e ajuda a construir uma visão compartilhada de futuro. A integração territorial não depende apenas de grandes investimentos, muitas vezes, começa com atitudes simples, como conhecer os negócios vizinhos, trocar informações, organizar uma agenda comum, recomendar outros atrativos e construir coletivamente uma narrativa para o destino.

Quando uma comunidade compreende que o visitante não precisa escolher entre um lugar e outro, mas pode circular por todos eles, a concorrência perde espaço para a complementaridade.

É nesse movimento que o turismo deixa de ser apenas uma promessa e passa a funcionar como articulador de oportunidades, aproximando pessoas, negócios e territórios que possuem muito mais razões para cooperar do que para caminhar separadamente.

A lógica está posta, implementá-la não é fácil, mas precisamos, sempre e cada vez mais, ampliarmos o conhecimento e a compreensão sobre esta movimentação simbólica e prática de desenvolvimento de territórios.

Até a próxima.

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