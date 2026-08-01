Minas Gerais entra na lista dos destinos recomendados por veículos internacionais em 2026 (As cidades históricas de Minas Gerais são um dos principais cartões-postais do estado e reforçam seu destaque entre os destinos recomendados para quem busca cultura, gastronomia e patrimônio histórico. (Foto: IA/Portal Uai Turismo))

Minas Gerais vive um momento de reconhecimento internacional. Em 2026, o estado passou a figurar entre os destinos recomendados por importantes publicações e especialistas em turismo, consolidando-se como uma das apostas para viajantes que buscam experiências autênticas, cultura, gastronomia e contato com a natureza.

O destaque reforça uma tendência observada nos últimos anos: o crescente interesse de turistas estrangeiros por destinos brasileiros que vão além do tradicional roteiro de praias.

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O reconhecimento acompanha uma mudança no comportamento do turista global. Em vez de viagens focadas apenas em pontos turísticos famosos, cresce a procura por experiências culturais, turismo de natureza, enoturismo, cidades históricas e vivências ligadas à identidade local, características que fazem de Minas Gerais um dos estados mais completos do país.

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Patrimônio histórico e cultura atraem visitantes

Com cidades reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, Minas Gerais reúne um dos maiores acervos históricos e arquitetônicos do Brasil. Destinos como Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, Tiradentes e São João del-Rei preservam igrejas barrocas, casarões coloniais, museus e tradições centenárias que encantam visitantes de diferentes nacionalidades.

Além da riqueza histórica, o calendário cultural também impulsiona o turismo. Festivais gastronômicos, eventos literários, celebrações religiosas e festas tradicionais movimentam cidades durante todo o ano, oferecendo experiências que vão além dos roteiros convencionais.

Patrimônio Mundial da Unesco, Ouro Preto reúne história, arte e tradição em um cenário que ajuda a consolidar Minas Gerais entre os destinos mais desejados para o turismo cultural no Brasil. (Foto: Acervo Circuito do Ouro)

Gastronomia mineira é um dos grandes diferenciais

Poucos estados brasileiros conseguem unir tradição e diversidade gastronômica como Minas Gerais. O famoso pão de queijo, os queijos artesanais premiados internacionalmente, o doce de leite, a cachaça artesanal e a culinária típica fazem parte da identidade mineira e se transformaram em importantes atrativos turísticos.

Nos últimos anos, o reconhecimento internacional dos queijos produzidos na Serra da Canastra, no Serro e em outras regiões fortaleceu ainda mais a imagem do estado como um destino gastronômico. Restaurantes comandados por chefs premiados também ajudam a colocar Minas no radar de viajantes interessados em turismo de experiência.

Muito além da culinária, o feijão tropeiro é uma experiência gastronômica que faz parte da cultura de Minas Gerais e está entre os sabores que encantam turistas de todo o Brasil e do exterior. (Foto: Divulgação)

Natureza, montanhas e ecoturismo em alta

Enquanto muitos turistas procuram praias, cresce o interesse por destinos de montanha e contato com a natureza. Nesse cenário, Minas Gerais oferece uma enorme variedade de paisagens, com parques nacionais, cachoeiras, trilhas, cavernas e serras que atraem aventureiros e famílias.

Regiões como a Serra do Cipó, a Serra da Canastra, o Parque Estadual do Ibitipoca e o distrito de Milho Verde são exemplos de destinos que vêm ganhando visibilidade por oferecer experiências ligadas ao ecoturismo, observação da fauna, turismo de aventura e bem-estar.

O clima ameno durante boa parte do ano também favorece viagens em diferentes épocas, tornando o estado uma alternativa para quem busca descanso longe dos grandes centros urbanos.

A Gruta do Janelão, no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no Norte de Minas Gerais, impressiona por suas formações geológicas monumentais e reforça o potencial do estado como um dos principais destinos de ecoturismo e turismo de natureza do Brasil.

(Foto: Uai Turismo)

Enoturismo cresce e amplia o interesse internacional

Outra tendência que fortalece Minas Gerais é o avanço do enoturismo. Vinícolas localizadas principalmente na Serra da Mantiqueira vêm conquistando reconhecimento pela produção de vinhos de inverno, técnica que permite colher uvas durante o período mais seco e frio do ano.

Além da degustação de rótulos premiados, muitas propriedades oferecem visitas guiadas, experiências gastronômicas e hospedagens em meio aos vinhedos, atraindo um público que busca viagens mais exclusivas.

Cercado por cafezais na Serra da Mantiqueira, o Vinhedos Maria Maria representa o crescimento do enoturismo em Minas Gerais, unindo paisagens deslumbrantes, vinhos de inverno e experiências que atraem visitantes de todo o país.

(Foto: Uai Turismo)

Inhotim segue como referência mundial

Entre os principais cartões-postais contemporâneos do estado, o Instituto Inhotim continua sendo um dos maiores responsáveis por colocar Minas Gerais nas rotas internacionais. O museu a céu aberto reúne um dos mais importantes acervos de arte contemporânea da América Latina integrado a um dos maiores jardins botânicos do mundo.

A combinação entre arte, paisagismo e arquitetura faz do espaço um destino praticamente obrigatório para visitantes estrangeiros que chegam ao estado.

Referência mundial em arte contemporânea, o Inhotim desenvolve papel de um dos principais atrativos turísticos e culturais de Minas Gerais.

(Foto: Divulgação/Embratur)

Turismo sustentável impulsiona Minas Gerais

O crescimento do turismo sustentável também favorece Minas Gerais. Pequenas pousadas, comunidades tradicionais, produtores rurais e iniciativas de turismo de base comunitária vêm ganhando espaço ao oferecer experiências que valorizam a cultura local e promovem o desenvolvimento regional.

Essa tendência acompanha o desejo dos viajantes por experiências mais conscientes e pela valorização de destinos menos explorados pelo turismo de massa.

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Estado amplia presença no cenário internacional

Especialistas avaliam que Minas Gerais reúne características cada vez mais valorizadas pelo mercado turístico internacional: autenticidade, boa gastronomia, patrimônio cultural preservado, natureza exuberante, hospitalidade e diversidade de experiências em um único destino.

O reconhecimento por veículos especializados e organizações ligadas ao turismo reforça o potencial do estado para ampliar a chegada de visitantes estrangeiros nos próximos anos, fortalecendo a economia, gerando empregos e impulsionando novos investimentos no setor.

Para quem ainda associa Minas Gerais apenas às cidades históricas, o momento é uma oportunidade para descobrir um estado que oferece muito mais: montanhas, vinhos, parques naturais, gastronomia premiada, arte contemporânea, cultura viva e experiências capazes de surpreender viajantes de todas as partes do mundo.

Minas Gerais consolida seu lugar no mapa do turismo mundial

Mais do que um destino, Minas Gerais reúne atributos que atendem às principais tendências do turismo contemporâneo: autenticidade, hospitalidade, boa gastronomia, patrimônio histórico, natureza preservada e experiências capazes de criar conexões genuínas entre visitantes e a cultura local. O reconhecimento internacional reforça o potencial do estado para atrair um número cada vez maior de turistas brasileiros e estrangeiros nos próximos anos.

Para quem busca descobrir o Brasil por um novo olhar, Minas Gerais se apresenta como um convite para explorar cidades históricas, serras, parques, vinícolas, cachoeiras e sabores únicos. Um destino que preserva suas tradições sem deixar de inovar e que, cada vez mais, conquista espaço entre os roteiros recomendados por especialistas e viajantes do mundo inteiro.

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