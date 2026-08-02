Brumal: onde a essência do interior de Minas permanece (O Largo da Igreja de Santo Amaro é o coração de Brumal. Além do conjunto histórico, o espaço continua fazendo parte da rotina dos moradores e recebe uma das manifestações culturais mais tradicionais da região: a Cavalhada de Brumal (Foto: Uai Turismo))

Existem lugares que pedem pressa. Outros pedem silêncio. Em Brumal, distrito de Santa Bárbara, na Cordilheira do Espinhaço, basta caminhar alguns minutos para perceber que a maior riqueza do lugar nunca foi apenas o ouro que atraiu bandeirantes durante o período colonial. Ela continua viva nas histórias compartilhadas sem roteiro, no som ritmado dos teares, no aroma do café recém-coado e na disposição de quem abre as portas não apenas para vender um produto, mas para dividir um modo de vida.

Localizado a poucos quilômetros do Santuário do Caraça, Brumal costuma ser apenas um ponto de passagem para muitos viajantes. Mas quem segue viagem sem parar perde a oportunidade de conhecer um pedaço de Minas Gerais onde o tempo parece correr em outro ritmo. Não porque tenha parado, mas porque ainda respeita o tempo das conversas, das tradições e das pessoas.

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Essa sensação aparece logo no primeiro contato com a comunidade. Os empreendedores locais não recebem visitantes com discursos decorados ou experiências cuidadosamente ensaiadas. Recebem como quem convida alguém para entrar em casa. Talvez seja justamente essa autenticidade que transforme uma simples visita em uma lembrança duradoura.

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Uma história que continua sendo contada

A história de Brumal está profundamente ligada ao ciclo do ouro. Foi por essas terras que passaram bandeirantes em busca do chamado ouro de aluvião, encontrado nos leitos e margens dos rios. Hoje, porém, o patrimônio histórico do distrito ajuda a contar uma narrativa muito maior do que a mineração.

Ao caminhar pelo entorno da Igreja de Santo Amaro, cuja origem remonta ao século XVIII, chama atenção a naturalidade com que o espaço histórico continua fazendo parte da rotina da comunidade. Crianças brincam no gramado, moradores conversam na praça e a vida segue entre construções coloniais que permanecem vivas, longe da atmosfera de cenário ou museu a céu aberto.

É ali também que acontece a tradicional Cavalhada de Brumal, uma das manifestações culturais mais importantes da região, que mantém viva uma celebração secular marcada por encenações equestres, religiosidade e forte participação da comunidade.

Na Casa das Tecelãs, visitantes podem conhecer e experimentar uma técnica artesanal preservada por uma associação de mulheres que mantém vivo um dos saberes tradicionais de Brumal. (Fotos: Uai Turismo)

Empreendimentos que preservam muito mais do que tradições

Em Brumal, cada pequeno empreendimento parece representar um capítulo diferente da identidade do distrito.

No Rancho das Suculentas, por exemplo, a experiência vai muito além da jardinagem. Cida e Maurício abrem as portas da propriedade para mostrar como plantas consideradas simples podem transformar a relação das pessoas com a natureza. Enquanto apresentam espécies curiosas, como a divertida “Orelha de Shrek” ou a delicada “Pata de Urso”, compartilham conhecimentos sobre cultivo, propagação e cuidados que despertam nos visitantes o desejo de levar um pouco daquele universo para casa.

No Rancho das Suculentas, espécies curiosas como a “Pata de Urso” e a “Orelha de Shrek” fazem parte da experiência conduzida pelos proprietários Cida e Maurício, que compartilham técnicas de cultivo em meio à natureza. (Fotos: Uai Turismo)

Depois do passeio, o café servido no rancho, acompanhado pelo silêncio da serra, pelo som da água corrente e pelo canto dos pássaros, parece resumir o verdadeiro significado de desacelerar.

Essa valorização dos saberes também aparece na Casa das Tecelãs. Instalada ao lado do conjunto histórico, a associação reúne mulheres que trabalham para preservar uma técnica artesanal que atravessou séculos. Ali, o visitante não encontra apenas peças produzidas em teares manuais: encontra histórias.

Sentar diante de um tear e aprender os primeiros movimentos ao lado de uma artesã faz compreender por que esse conhecimento quase desapareceu ao longo do século XIX, quando a industrialização europeia passou a ocupar espaço antes reservado à produção manual. O trabalho desenvolvido pela associação representa justamente o caminho inverso: resgatar uma tradição para que ela continue fazendo parte do presente.

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Sabores que contam a história do território

A gastronomia também ajuda a explicar Brumal.

Na Dociranda, a produção artesanal nasceu em um momento difícil da vida da proprietária e acabou transformando sua história. Entre compotas, doces de leite e receitas tradicionais, um dos destaques é o torrone de mel, especialidade típica da região preparada com mel, amendoim e chocolate, uma combinação que foge do convencional e reforça a identidade local.

Na Dociranda, ambiente informal e receitas artesanais preservam sabores da culinária mineira. Entre os destaques está o tradicional torrone de mel, especialidade típica da região. (Fotos: Uai Turismo)

O mel, aliás, é um dos grandes protagonistas do distrito.

Na Apinery, Rose Nery dá continuidade ao trabalho iniciado pelo pai e apresenta um universo que vai muito além da apicultura. Além dos diferentes tipos de mel, o visitante conhece produtos como a cachaça de mel e o hidromel, a bebida fermentada produzida a partir de água e mel, cuja origem remete a antigas civilizações e que ficou conhecida por integrar a cultura dos povos nórdicos.

Já o café da tarde ganha outro significado quando é acompanhado pelo Queijo Minas Artesanal da região Entre Serras da Piedade ao Caraça. Produzido com leite cru e técnicas tradicionais transmitidas entre gerações, ele representa um dos patrimônios gastronômicos de Minas Gerais, na Queijaria do Zé Célio. Em 2024, o modo de fazer do Queijo Minas Artesanal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, consolidando internacionalmente um conhecimento preservado há séculos nas fazendas mineiras.

Hospitalidade sem pressa

As hospedagens seguem a mesma filosofia do distrito.

Na Pousada Capão da Coruja, um antigo sítio da família foi transformado por um casal de aposentados em um refúgio cercado por jardins, árvores e muito silêncio. Os quartos, distribuídos como pequenos bangalôs e batizados com nomes de pássaros, reforçam a sensação de acolhimento. Piscina, redário e um café da manhã preparado sem pressa completam uma experiência que parece convidar o visitante a esquecer o relógio.

Já o Complexo Jardim Secreto amplia as opções de hospedagem e lazer para famílias, reunindo pousada, restaurante e estrutura recreativa em meio à natureza.

A melhor descoberta pode estar antes do destino

Quem visita o Caraça dificilmente se arrepende da viagem. Mas talvez a maior surpresa esteja alguns quilômetros antes.

Brumal não impressiona por grandes atrações ou pela busca constante por novidades. Seu encanto está justamente no que permanece. Nas pessoas que preferem compartilhar histórias em vez de discursos prontos. Nos aromas de café, mel e queijo que acompanham cada parada. No som dos teares, da água e dos pássaros. E na sensação, cada vez mais rara, de que ainda existem lugares onde o visitante deixa de ser cliente para ser recebido como convidado.

Talvez seja por isso que tanta gente atravesse Brumal sem realmente conhecê-lo. E talvez seja exatamente por isso que quem decide parar descubra que, às vezes, a melhor parte da viagem acontece antes mesmo de chegar ao destino.

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