Destinos alternativos ganham força entre turistas em busca de experiências mais autênticas (O crescimento do overtourism tem levado cada vez mais viajantes a trocar destinos superlotados por lugares mais tranquilos, onde a natureza, a cultura local e o ritmo desacelerado tornam a experiência de viagem mais autêntica. (Foto: IA/Portal Uai Turismo).)

Viajar para destinos alternativos deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma escolha cada vez mais comum entre turistas que desejam fugir das multidões. O crescimento do fenômeno conhecido como overtourism, quando o fluxo de visitantes ultrapassa a capacidade de um destino, tem incentivado viajantes a descobrir cidades menos conhecidas, onde é possível aproveitar atrações com mais tranquilidade, contato com a cultura local e custos, muitas vezes, mais acessíveis.

Ao redor do mundo, destinos turísticos tradicionais enfrentam desafios relacionados ao excesso de visitantes. Em alguns casos, governos adotam medidas para controlar o fluxo de turistas, como limitação de acesso a atrações, cobrança de taxas ou restrições ao número de visitantes em determinadas épocas do ano. Diante desse cenário, cresce o interesse por regiões que oferecem experiências semelhantes, mas com um ritmo mais tranquilo.

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Destinos menos conhecidos conquistam espaço na Europa

Na Europa, cidades e regiões fora dos roteiros mais tradicionais vêm atraindo cada vez mais visitantes. Lugares como Girona, na Espanha, Trieste, na Itália, e a ilha de Naxos, na Grécia, aparecem entre as opções para quem deseja conhecer o patrimônio histórico, a gastronomia e a cultura europeia sem enfrentar longas filas ou grandes concentrações de turistas.

Esse movimento acompanha uma mudança no perfil dos viajantes. Em vez de apenas visitar cartões-postais famosos, muitos turistas passaram a valorizar experiências ligadas à cultura local, à gastronomia regional e ao cotidiano das comunidades visitadas.

Para Cláudia Brito, sócia-diretora comercial da Coris, essa transformação reflete uma nova forma de escolher os roteiros de viagem.

“Muitos viajantes entendem que conhecer um lugar vai muito além de visitar os cartões-postais mais famosos. Existe um interesse crescente por destinos que ofereçam uma experiência mais próxima da cultura local e um ritmo diferente daquele encontrado nos grandes polos turísticos”, afirma.

Segundo um levantamento da Booking.com, o interesse dos brasileiros por destinos menos tradicionais também cresceu dentro do país. Entre abril e junho de 2025, Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, registrou aumento de 312% nas buscas, demonstrando que o desejo por novas experiências também influencia o turismo nacional.

Brasil reúne destinos alternativos para diferentes perfis de viajantes

A procura por destinos alternativos também impulsiona cidades brasileiras que oferecem natureza preservada, praias menos movimentadas e experiências ligadas à cultura regional.

Entre os locais que vêm conquistando espaço estão São Miguel do Gostoso (RN), conhecido pelos ventos constantes e pelo clima tranquilo; Caraíva (BA), onde ruas de areia e o encontro do rio com o mar atraem visitantes em busca de sossego; Bombinhas (SC), famosa pelas águas cristalinas e atividades de mergulho; e São Francisco de Paula (RS), destino serrano que combina paisagens naturais, gastronomia e clima acolhedor durante o ano.

Na América do Sul, cidades como San Martín de los Andes, na Argentina, e o Vale de Colchagua, no Chile, também aparecem entre os roteiros que vêm despertando o interesse de quem prefere viagens mais calmas, longe dos grandes centros turísticos.

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Planejamento faz diferença em viagens para destinos alternativos

Embora cidades menos conhecidas proporcionem experiências mais tranquilas, especialistas destacam que o planejamento continua sendo essencial. Em muitos casos, esses destinos possuem uma infraestrutura diferente daquela encontrada em grandes polos turísticos.

Antes da viagem, vale pesquisar como funciona a rede de saúde local, verificar as opções de transporte, acompanhar as condições climáticas e reunir toda a documentação necessária. Esses cuidados ajudam a evitar imprevistos e tornam a experiência mais segura.

Nas viagens internacionais, a atenção deve ser ainda maior, principalmente em regiões onde hospitais ou centros médicos ficam mais distantes ou o acesso aos serviços de saúde é limitado.

Independentemente do destino escolhido, preparar o roteiro com antecedência, contratar serviços adequados e conhecer as características da região visitada são atitudes que contribuem para uma viagem mais tranquila e agradável.

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