Destinos alternativos ganham força entre turistas em busca de experiências mais autênticas

Viajar para destinos alternativos deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma escolha cada vez mais comum entre turistas que desejam fugir das multidões. O crescimento do fenômeno conhecido como overtourism, quando o fluxo de visitantes ultrapassa a capacidade de um destino, tem incentivado viajantes a descobrir cidades menos conhecidas, onde é possível aproveitar atrações com mais tranquilidade, contato com a cultura local e custos, muitas vezes, mais acessíveis.
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Ao redor do mundo, destinos turísticos tradicionais enfrentam desafios relacionados ao excesso de visitantes. Em alguns casos, governos adotam medidas para controlar o fluxo de turistas, como limitação de acesso a atrações, cobrança de taxas ou restrições ao número de visitantes em determinadas épocas do ano. Diante desse cenário, cresce o interesse por regiões que oferecem experiências semelhantes, mas com um ritmo mais tranquilo.
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Destinos menos conhecidos conquistam espaço na Europa
Na Europa, cidades e regiões fora dos roteiros mais tradicionais vêm atraindo cada vez mais visitantes. Lugares como Girona, na Espanha, Trieste, na Itália, e a ilha de Naxos, na Grécia, aparecem entre as opções para quem deseja conhecer o patrimônio histórico, a gastronomia e a cultura europeia sem enfrentar longas filas ou grandes concentrações de turistas.
Esse movimento acompanha uma mudança no perfil dos viajantes. Em vez de apenas visitar cartões-postais famosos, muitos turistas passaram a valorizar experiências ligadas à cultura local, à gastronomia regional e ao cotidiano das comunidades visitadas.
Para Cláudia Brito, sócia-diretora comercial da Coris, essa transformação reflete uma nova forma de escolher os roteiros de viagem.
“Muitos viajantes entendem que conhecer um lugar vai muito além de visitar os cartões-postais mais famosos. Existe um interesse crescente por destinos que ofereçam uma experiência mais próxima da cultura local e um ritmo diferente daquele encontrado nos grandes polos turísticos”, afirma.
Segundo um levantamento da Booking.com, o interesse dos brasileiros por destinos menos tradicionais também cresceu dentro do país. Entre abril e junho de 2025, Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, registrou aumento de 312% nas buscas, demonstrando que o desejo por novas experiências também influencia o turismo nacional.
Brasil reúne destinos alternativos para diferentes perfis de viajantes
A procura por destinos alternativos também impulsiona cidades brasileiras que oferecem natureza preservada, praias menos movimentadas e experiências ligadas à cultura regional.
Entre os locais que vêm conquistando espaço estão São Miguel do Gostoso (RN), conhecido pelos ventos constantes e pelo clima tranquilo; Caraíva (BA), onde ruas de areia e o encontro do rio com o mar atraem visitantes em busca de sossego; Bombinhas (SC), famosa pelas águas cristalinas e atividades de mergulho; e São Francisco de Paula (RS), destino serrano que combina paisagens naturais, gastronomia e clima acolhedor durante o ano.
Na América do Sul, cidades como San Martín de los Andes, na Argentina, e o Vale de Colchagua, no Chile, também aparecem entre os roteiros que vêm despertando o interesse de quem prefere viagens mais calmas, longe dos grandes centros turísticos.
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Planejamento faz diferença em viagens para destinos alternativos
Embora cidades menos conhecidas proporcionem experiências mais tranquilas, especialistas destacam que o planejamento continua sendo essencial. Em muitos casos, esses destinos possuem uma infraestrutura diferente daquela encontrada em grandes polos turísticos.
Antes da viagem, vale pesquisar como funciona a rede de saúde local, verificar as opções de transporte, acompanhar as condições climáticas e reunir toda a documentação necessária. Esses cuidados ajudam a evitar imprevistos e tornam a experiência mais segura.
Nas viagens internacionais, a atenção deve ser ainda maior, principalmente em regiões onde hospitais ou centros médicos ficam mais distantes ou o acesso aos serviços de saúde é limitado.
Independentemente do destino escolhido, preparar o roteiro com antecedência, contratar serviços adequados e conhecer as características da região visitada são atitudes que contribuem para uma viagem mais tranquila e agradável.
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