Gastronomia no turismo: a experiência que faz o destino virar memória (O turista contemporâneo não busca só viajar. Busca sabor, história e autenticidade (Foto: IA))

A gastronomia sempre esteve presente na experiência de viajar, mas seu papel se transformou profundamente. Antes vista como um serviço de apoio, hoje ela ocupa o centro da decisão de muitos viajantes. Comer não é mais apenas uma necessidade fisiológica é um ato de descoberta cultural, um mergulho na identidade de um destino e, cada vez mais, o principal motivo para escolher para onde ir.

Nesse cenário, a gastronomia se torna uma poderosa ferramenta de conexão entre o turista e o território. É através dos sabores, aromas e histórias por trás de cada preparo que se revela a alma de um lugar. Mais do que alimentar, a comida conta histórias, e o viajante contemporâneo busca exatamente isso: narrativas autênticas que transformem uma simples visita em uma experiência memorável.

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E como a Gestão de Projetos se conecta a isso?

Transformar a oferta gastronômica de um destino em uma experiência consistente e de alto valor não é fruto do acaso. Exige gestão de projetos com foco em entrega de valor, onde cada etapa é pensada a partir da perspectiva de quem vive a experiência.

Isso significa ir além do planejamento tradicional de rotas ou cardápios. Significa aplicar princípios como:

– Mapeamento da jornada do turista: entender os pontos de contato, da descoberta do destino ao pós-viagem, e identificar onde a gastronomia pode gerar valor real em cada um deles.

– Definição clara de entregas de valor: não se trata de “incluir um restaurante típico no roteiro”, mas de garantir que aquela parada gere uma emoção, um aprendizado ou uma conexão genuína com a cultura local.

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– Gestão de stakeholders: produtores, chefs, comunidade local, guias, Secretarias de Turismo, cada um com interesses e contribuições distintas, todos alinhados em torno de um objetivo comum: a satisfação e o encantamento do visitante.

– Mensuração do que realmente importa: indicadores como taxa de recomendação, retorno do turista, impacto na economia local e fortalecimento da identidade cultural do destino.

Entrega de valor como diferencial competitivo

O grande diferencial de destinos que se destacam no turismo gastronômico não está apenas na qualidade da comida, está na qualidade da experiência como um todo. Um prato pode ser tecnicamente perfeito, mas se a ambientação, o atendimento e a história que o acompanham não estiverem à altura, a experiência se perde.

Aqui, a gestão de projetos entra com um olhar sistêmico: cada elemento da experiência precisa ser desenhado, integrado e entregue com excelência. O valor percebido pelo turista está nos detalhes, no cuidado com a apresentação, na hospitalidade de quem recebe, na curadoria dos fornecedores locais, na autenticidade da proposta.

Projetos bem geridos no turismo gastronômico são aqueles que conseguem equilibrar três pilares fundamentais:

– Autenticidade: a experiência precisa ser genuinamente enraizada na cultura local, sem artificialismos.

– Qualidade: do ingrediente ao serviço, cada elo da cadeia precisa entregar excelência.

– Memorabilidade: a experiência deve criar uma marca emocional duradoura, algo que o turista levará consigo e compartilhará.

Quando a experiência vira memória

No fim, o que diferencia um destino não é apenas o que se come, mas como se vive esse momento. A gastronomia no turismo é uma porta de entrada para culturas, histórias e conexões humanas e a gestão de projetos é a disciplina que garante que essa porta se abra da melhor forma possível para cada visitante.

Projetos de turismo gastronômico bem-sucedidos não são medidos pelo número de pratos servidos, mas pela quantidade de histórias que os turistas levam para casa. Porque a melhor experiência não é a que alimenta o corpo é a que alimenta a memória.

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