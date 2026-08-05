Resort em Tiradentes inicia nova fase e aposta no crescimento do turismo nas Vertentes de Minas - (crédito: Uai Turismo)

Resort em Tiradentes inicia nova fase e aposta no crescimento do turismo nas Vertentes de Minas (Cercado pelas paisagens da região das Vertentes, o Santíssimo Resort é uma das opções de hospedagem para quem deseja conhecer o patrimônio histórico e a gastronomia de Tiradentes. (Foto: Divulgação/Santíssimo Resort).)

Empreendimento amplia estratégia comercial em um momento favorável para o turismo regional, impulsionado pela retomada dos voos para São João del-Rei

A retomada dos voos comerciais para São João del-Rei marca um novo momento para o turismo nas Vertentes de Minas Gerais. Nesse cenário, um dos principais resorts em Tiradentes anunciou uma parceria estratégica que busca fortalecer sua presença no mercado nacional e acompanhar o crescimento da procura por destinos que combinam patrimônio histórico, natureza, gastronomia e hospedagem de lazer.

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Localizado a poucos minutos do centro histórico de Tiradentes, o Santíssimo Resort passa a contar com a gestão comercial da Trul Hotéis, administradora hoteleira com atuação em diferentes estados brasileiros. A parceria ocorre em um contexto considerado promissor para o setor, especialmente diante da ampliação da conectividade aérea da região, fator que pode facilitar o acesso de visitantes de diferentes partes do país.

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Turismo em Tiradentes ganha novo impulso com a retomada dos voos

A volta das operações comerciais no Aeroporto de São João del-Rei representa uma oportunidade para ampliar o fluxo de visitantes em um dos destinos turísticos mais tradicionais de Minas Gerais. Reconhecida por seu conjunto arquitetônico preservado, eventos culturais, gastronomia e paisagens da Serra de São José, Tiradentes recebe turistas durante todo o ano.

Além dos tradicionais festivais gastronômicos, culturais e religiosos, a cidade se consolidou como destino para viagens em família, escapadas de fim de semana e experiências ligadas ao turismo histórico e de natureza. A melhoria da logística de acesso tende a fortalecer ainda mais esse cenário.

É justamente nesse contexto que o Santíssimo Resort aposta em uma nova estratégia para ampliar sua presença em mercados emissores e acompanhar o crescimento da demanda por viagens de lazer.

Estrutura completa faz do resort um dos destaques da hotelaria mineira

Com 145 apartamentos e cerca de 270 colaboradores, o empreendimento reúne uma infraestrutura voltada para diferentes perfis de viajantes. Entre os atrativos estão parque aquático, praia artificial, fazendinha, áreas esportivas, spa, recreação monitorada para crianças, além de espaços destinados à realização de eventos e convenções.

A proposta é oferecer uma experiência completa de hospedagem, permitindo que o visitante encontre opções de lazer, gastronomia e entretenimento em um único local. Nos últimos anos, o resort também passou a investir na realização de eventos próprios e apresentações de artistas nacionais, ampliando seu calendário de atrações.

Segundo dados do empreendimento, aproximadamente 70% dos hóspedes são provenientes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente de cidades como Nova Lima. São Paulo aparece como o segundo principal mercado emissor, seguido por Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Barbacena, Divinópolis e Curitiba. Com a retomada da aviação comercial na região, a expectativa é diversificar ainda mais esse público.

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Parceria busca ampliar presença nacional

De acordo com o diretor do Santíssimo Resort, Lúcio Barbosa, o objetivo da parceria é fortalecer a estratégia comercial do empreendimento e preparar o resort para um novo ciclo de crescimento.

“Construímos um resort reconhecido pela qualidade da experiência oferecida aos hóspedes. Agora entendemos que era o momento de fortalecer nossa estratégia comercial ao lado de uma empresa especializada, principalmente diante do novo cenário criado pela retomada dos voos para a região.”

Para André Bekerman, CEO da empresa, a parceria está alinhada a uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo.

“Nossa proposta é construir relações duradouras com empreendimentos que tenham potencial de crescimento. Acreditamos que nossa experiência em distribuição comercial, revenue management e inteligência de mercado poderá contribuir para fortalecer ainda mais o posicionamento do Santíssimo Resort.”

Destinos de experiência seguem em alta no turismo brasileiro

A parceria também acompanha uma tendência observada no turismo nacional. Cada vez mais, viajantes buscam destinos capazes de reunir hospedagem, lazer, gastronomia e entretenimento em um único ambiente, especialmente para viagens em família e períodos de descanso.

Nesse contexto, empreendimentos localizados próximos a cidades históricas ganham destaque por oferecerem a possibilidade de combinar momentos de relaxamento com experiências culturais e passeios pela região.

Tiradentes se beneficia desse movimento ao reunir atrativos históricos, culinária reconhecida nacionalmente, trilhas, turismo religioso, eventos culturais e paisagens típicas da Serra da Mantiqueira mineira. Para muitos visitantes, a cidade funciona como porta de entrada para conhecer também São João del-Rei, Prados, Bichinho e outros destinos das Vertentes.

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Nova fase acompanha o fortalecimento do turismo regional

A nova parceria representa mais um movimento de fortalecimento da hotelaria em Tiradentes, acompanhando a evolução do turismo nas Vertentes. Com melhor acesso aéreo, infraestrutura consolidada e um destino reconhecido por sua riqueza histórica e cultural, a expectativa é que a região continue atraindo visitantes ao longo de todo o ano.

Ao unir a experiência operacional do Santíssimo Resort com a atuação comercial da Trul Hotéis, o empreendimento busca ampliar sua competitividade em um mercado cada vez mais voltado para experiências completas de viagem, sem perder a conexão com um dos destinos mais tradicionais de Minas Gerais.

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