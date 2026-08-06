Maravilhas contemporâneas do turismo: campanha quer eleger os novos ícones do mundo e levanta debate sobre o Brasil

O conceito de maravilhas contemporâneas do turismo ganhou força com uma nova campanha lançada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). A iniciativa propõe uma reflexão diferente da tradicional lista das Sete Maravilhas do Mundo: quais são os destinos, monumentos e atrações que melhor representam o turismo mundial na atualidade? A proposta também desperta uma pergunta inevitável para os brasileiros: quais atrações nacionais poderiam conquistar um lugar entre esses novos símbolos globais?
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Ao longo das últimas décadas, o turismo passou por profundas transformações. Se antes o interesse dos viajantes estava concentrado em monumentos históricos e grandes obras da humanidade, hoje a busca envolve experiências autênticas, patrimônio cultural, paisagens naturais preservadas, sustentabilidade e destinos capazes de proporcionar vivências memoráveis.
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Nesse contexto, a campanha do WTTC convida viajantes de diferentes países a participarem da construção dessa nova lista, reforçando que o conceito de “maravilha” pode evoluir com o tempo e refletir as mudanças no comportamento dos turistas.
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Maravilhas contemporâneas do turismo valorizam experiências e identidade cultural
A proposta vai além da beleza arquitetônica. As novas maravilhas contemporâneas do turismo podem representar cidades inovadoras, parques naturais, patrimônios culturais, atrações urbanas e experiências que marcaram a história recente das viagens.
Além disso, o turismo mundial vive um momento em que autenticidade, preservação ambiental e valorização das comunidades locais ganham protagonismo. Dessa forma, destinos que conseguem unir natureza, cultura, gastronomia e hospitalidade passam a ocupar espaço cada vez maior no imaginário dos viajantes.
Essa mudança acompanha uma tendência observada em diversos países, onde visitantes demonstram interesse crescente por experiências que permitam conhecer a identidade local de maneira mais profunda, em vez de apenas visitar pontos turísticos tradicionais.
Quais atrações brasileiras poderiam integrar essa lista?
A campanha também abre espaço para uma discussão interessante sobre o potencial turístico brasileiro. O país reúne destinos reconhecidos internacionalmente por sua diversidade natural, riqueza cultural e patrimônio histórico, características que poderiam colocar diversas atrações entre as candidatas às novas maravilhas contemporâneas do turismo.
Entre os exemplos frequentemente lembrados estão o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, o conjunto arquitetônico de Brasília, o Pantanal, a Amazônia, os Lençóis Maranhenses e o centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais.
Ao mesmo tempo, outros destinos menos conhecidos internacionalmente também ganham espaço graças ao crescimento do turismo de experiência. Lugares como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, o Jalapão, a Chapada dos Veadeiros e Fernando de Noronha demonstram como a combinação entre natureza preservada e vivências diferenciadas pode ampliar o reconhecimento internacional do Brasil.
Minas Gerais reúne características para representar o turismo contemporâneo
Quando o assunto é diversidade turística, Minas Gerais também aparece como um forte candidato a representar esse novo conceito de maravilha contemporânea.
O estado reúne cidades históricas, patrimônio reconhecido pela Unesco, parques nacionais, cavernas monumentais, rotas gastronômicas, vinícolas, montanhas, cachoeiras e uma cultura marcada pela hospitalidade.
Além disso, destinos como Inhotim mostram como arte, paisagismo e natureza podem se integrar em uma experiência única, enquanto localidades como Tiradentes, Diamantina, Ouro Preto e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu representam diferentes formas de vivenciar a história e a biodiversidade brasileira.
Essa combinação reforça uma tendência cada vez mais valorizada pelo turismo internacional: a possibilidade de reunir cultura, gastronomia, patrimônio e natureza em uma única viagem.
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Um debate que acompanha a evolução do turismo mundial
Independentemente da lista final, a campanha lançada pelo WTTC evidencia como o conceito de maravilha turística continua em transformação.
Se no passado os grandes monumentos simbolizavam o poder das civilizações antigas, atualmente os viajantes também valorizam destinos capazes de proporcionar conexão com a cultura local, experiências autênticas e contato com ambientes naturais preservados.
Nesse cenário, o Brasil reúne atributos que o colocam em posição privilegiada para participar dessa discussão. A diversidade de paisagens, a riqueza cultural e o patrimônio histórico fazem do país um dos grandes candidatos a ocupar espaço entre as futuras maravilhas contemporâneas do turismo, reforçando seu potencial como um dos destinos mais completos do mundo.