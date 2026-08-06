História da aviação comercial brasileira: as curiosidades e os grandes nomes que marcaram os céus do país - (crédito: Uai Turismo)

História da aviação comercial brasileira: as curiosidades e os grandes nomes que marcaram os céus do país (A Varig marcou a história da aviação comercial brasileira ao conectar o país ao mundo e se tornar um dos maiores símbolos do transporte aéreo nacional durante grande parte do século XX. (Foto: Divulgação))

Viajar de avião faz parte da rotina de milhões de brasileiros. No entanto, poucos passageiros conhecem a rica história da aviação comercial brasileira, marcada por empresas que revolucionaram o transporte aéreo, criaram serviços inovadores e ajudaram a conectar o Brasil ao restante do mundo. Ao longo das décadas, companhias que se tornaram verdadeiros símbolos nacionais deixaram um legado que ultrapassa os aeroportos e faz parte da memória do turismo brasileiro.

Muito antes das viagens se tornarem acessíveis para um público cada vez maior, voar era uma experiência cercada de glamour, tecnologia e pioneirismo. Algumas empresas nasceram de histórias curiosas, enquanto outras ajudaram a colocar o país em posição de destaque na aviação mundial.

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História da aviação comercial brasileira começa com empresas pioneiras

A aviação comercial brasileira começou a ganhar força ainda na década de 1920. Entre as pioneiras está a Varig (Viação Aérea Rio-Grandense), fundada em 1927, em Porto Alegre, pelo empresário Otto Ernst Meyer. A companhia realizou seus primeiros voos utilizando um hidroavião e, ao longo de quase oito décadas, tornou-se um dos maiores símbolos da aviação nacional.

A expansão da empresa acompanhou o crescimento do turismo e das viagens internacionais. Nas décadas de 1950 e 1960, a Varig passou a operar rotas para diversos países e conquistou reconhecimento pelo alto padrão de atendimento, tornando-se referência entre as companhias aéreas da época.

Outro importante capítulo da história começou também em 1927, com a criação da empresa que mais tarde seria conhecida como Cruzeiro do Sul. Inicialmente chamada Syndicato Condor, a companhia nasceu com investimentos alemães. Durante a Segunda Guerra Mundial, entretanto, precisou alterar sua identidade devido ao contexto geopolítico internacional, adotando o nome que ficaria marcado na memória dos brasileiros.

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A curiosa origem da Transbrasil surpreende até hoje

Entre as histórias mais inusitadas da história da aviação comercial brasileira está a da Transbrasil.

Pouca gente sabe que a companhia surgiu graças à necessidade de transportar alimentos. Fundada em 1955 como Sadia Transportes Aéreos, a empresa foi criada pelo fundador da indústria alimentícia Sadia para acelerar o envio de carnes frescas aos grandes centros consumidores, reduzindo perdas durante o transporte terrestre.

Com o passar dos anos, a companhia ampliou suas operações, mudou de nome para Transbrasil e passou a integrar o grupo das maiores empresas aéreas do país. Durante décadas, foi responsável por conectar importantes cidades brasileiras até encerrar suas atividades no início dos anos 2000.

Transbrasil, o gigante Boeing 767-200. A aeronave foi conhecida por operar voos das antigas Varig e Transbrasil, ambas cessou suas operações no começo do novo milênio. (Foto: Divulgação).

Panair do Brasil transformou voar em uma experiência de luxo

Se existiu uma companhia que representou a chamada “era de ouro” da aviação brasileira, esse lugar pertence à Panair do Brasil.

Nas décadas de 1950 e 1960, seus voos eram conhecidos pelo requinte do serviço de bordo. Talheres de prata, porcelanas finas, cardápios elaborados e atendimento altamente qualificado transformavam cada viagem em uma experiência comparável aos melhores hotéis e restaurantes da época.

Além do conforto, a empresa desempenhou papel fundamental para o turismo internacional, ligando o Brasil diretamente a cidades da Europa, da África e do Oriente Médio em um período em que poucas companhias operavam essas rotas.

Entretanto, em 1965, a Panair teve suas concessões cassadas durante o regime militar. O encerramento abrupto das operações permanece como um dos episódios mais debatidos da história da aviação nacional e ainda desperta interesse entre pesquisadores e apaixonados pelo setor.

Panair do Brasil. Caravelle 6R, matricula PPP-DU. Aeroporto Internacional de Toulouse. (Foto: Divulgação)

A Varig levou o Brasil para o mundo

Após o encerramento da Panair, a Varig assumiu boa parte das rotas internacionais brasileiras e consolidou sua posição como principal companhia aérea do país.

Durante os anos 1970, operar os gigantes Boeing 747 representava um marco tecnológico para a empresa. O serviço de bordo era considerado um dos melhores do mundo e ajudou a construir uma imagem positiva da hospitalidade brasileira no exterior.

Além disso, a companhia foi responsável por importantes inovações na formação de tripulações, no treinamento de profissionais e na expansão das conexões internacionais, tornando-se uma verdadeira embaixadora do Brasil nos céus.

VASP ajudou a consolidar as viagens aéreas no país

Outra protagonista da história da aviação comercial brasileira foi a VASP (Viação Aérea São Paulo). Criada em 1933, a empresa inicialmente atendia rotas no interior paulista antes de expandir suas operações para diversas regiões do Brasil. Durante muitos anos, permaneceu sob controle do Governo de São Paulo e participou da criação da tradicional Ponte Aérea Rio-São Paulo, uma das ligações aéreas mais importantes da América Latina.

Após sua privatização, na década de 1990, a companhia ampliou significativamente sua malha internacional, chegando a operar voos para destinos como Estados Unidos, Europa, África e Ásia.

Apesar do crescimento, dificuldades financeiras levaram ao encerramento definitivo das operações em 2005. Durante anos, aeronaves da empresa permaneceram estacionadas em aeroportos brasileiros, tornando-se uma imagem marcante do fim de uma era.

Em abril de 1986 quando a VASP recebeu seus primeiros Boeing 737-300. (Foto: Arquivo Flap)

GOL inaugurou uma nova fase da aviação brasileira

Enquanto algumas empresas encerravam suas atividades, uma nova geração de companhias começou a transformar o mercado.

Fundada em 2001, a GOL introduziu no Brasil o modelo de baixo custo e tarifas mais acessíveis, inspirado em empresas internacionais. A estratégia ajudou a ampliar o acesso às viagens aéreas e contribuiu para o crescimento do turismo doméstico.

Além disso, a companhia foi uma das pioneiras na digitalização do processo de compra de passagens, reduzindo a dependência dos tradicionais bilhetes impressos e incentivando o uso da internet para reservas e check-in.

Esse movimento abriu caminho para uma nova realidade no setor aéreo, aproximando milhões de brasileiros da possibilidade de viajar de avião.

A aeronave em questão é um Boeing 737-700, que operava pela companhia desde 2013 quando a marca Varig deixou de operar e foi incorporada pela GOL. (Foto: Aeroflap).

Um legado que continua inspirando o turismo brasileiro

A história da aviação comercial brasileira vai muito além das aeronaves e dos aeroportos. Ela acompanha a evolução do turismo nacional, da integração entre regiões e da aproximação do Brasil com diferentes partes do mundo.

Embora muitas dessas companhias já não existam, seu legado permanece vivo na memória de ex-funcionários, passageiros e entusiastas da aviação. Fotografias, aeronaves preservadas em museus, relatos históricos e documentos ajudam a manter viva uma trajetória marcada por inovação, desafios e grandes conquistas.

Conhecer essas histórias é também uma forma de compreender como o transporte aéreo contribuiu para transformar o turismo brasileiro, tornando destinos antes distantes cada vez mais acessíveis e fortalecendo a conexão entre pessoas, culturas e regiões.

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